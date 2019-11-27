【鬼島求生技‧徵文佳作】李應命／鋼索上三十載春風化雨夢

2019-11-27 09:30 聯合新聞網 讀創故事「編輯台」



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我來還記是昨天，圓夢南中將卅年；揮手庭階笑問樹，可曾芳綻步前賢？ ——退休感言

民國六十五年八月底，我僥倖通過國中教師甄試、歷兩次介聘緊張場面，才達成從小嚮往的教師夢，倍加珍惜，投注全部心力在教學工作上。為讓學生潛力充分發揮，認定先決條件是：提供師生不受干擾的授課與學習環境。生活教育嚴格要求——採「生活教育四部曲」:說給他聽、做給他看、讓他去做，然後讚美或懲罰他。堅信「整潔的教室，是學生身心正向發展的指針」。按學生能力，分等級適度要求課業成績，追蹤進步情況；印證了「班級秩序是學生課業成績發揮的保證」。

當年九月一日幸運進入斗南國中校園。獲聘為國文科專任教師，教兩班國文兼三班歷史，均屬後段班。平常心度過一年，第二年開始接一年級前段班的導師。戰戰兢兢帶到二年級，因經驗不足，重回一年級前段班帶起，升上三年級，學校集中成男女各一個菁英班和各一班次實驗班。我帶男生次實驗班，一年後學生依自己志願參加聯考。放榜得知我們班突破歷屆次實驗班，沒學生考上嘉義高中的魔咒；一舉考上九個。從此展開長年任「菁英班」導師的歲月。

記得是民國八十六年起我開始感到腸胃不適、便秘，莫名暈眩、胸悶、心悸、冒冷汗…等症狀。跑遍鎮內、本省南中北各大小診所、醫院，重複作種種檢查。甚至到北部教學醫院，花一萬多元作兩天一夜全身徹底檢查，結果一切正常，卻轉診台北本院精神科，追問之下方被告知得的是「精神官能症」，開始服用「百憂解」，折騰一年多情況才暫時穩定下來。那年我向校長堅定表達辭卻導師意願；直到九十二年寒假，以身心不適簽呈請求校長勉強同意我轉任學校啟智兼資源班教師。

九十五年二月一日退休一年多後，舊病復發，百憂解居然失去效用，病名改為「自律神經失調」，改回斗六，一家精神科診所診治，一段時間後奇蹟似控制住病情。十多年來一直輾轉返思近三十年的教學生涯，不管精采與否？我該感謝的同仁實在太多了。國中以上採分科教學，學生聯考成果豐碩，絕不是單靠導師一個人的力量，而是同班任課同仁的共同努力:所以我由衷感激曾經和我在歷屆同一菁英班授課的同仁，和跟我有幸結緣的學生們的配合。以及聘任我、磨鍊我、信任我、漸進式讓我帶菁英班的黃炎祥，對我愛護備至的楊流錝，欣賞我經營班級方式的黃清江等三位校長；常以慈祥微笑鼓勵我的韓斌成、黃月霞及已故張鳳儀老師；是我教學精神學習典範的張道林，曾耐心為我解惑、書寫教學觀摩教案、謄寫文稿參加各類比賽的的繆栩芸老師；管教學生令我衷心敬佩效法的林素霞和已故歐懋燐兩位前訓導主任；生前常提點警惕我的王炳煌組長，曾口頭送我「不招人忌是庸才」、「路遙知馬力，日久見人心」，兩句格言，供我惕勵自己；並感激當我罹病時幫助我、關心我的同仁們。

養病十年餘得靠長期吃藥來安服住病情；誠摯謝恩老天爺讓我能恢復執筆能力，寫此感言並告知關心我的親友和昔日學生們:老師已復原，生活得好好的。謝謝你們！

●汪詠黛評審短評： 戰戰兢兢在教學崗位上，歷經後段班、前段班、菁英班、實驗班，眼看自己的努力，在杏壇一步步攀向高峰，身心健康卻帶來巨大考驗，精神官能症、自律神經失調。作者回望人生，感恩之情溢於言表，列出一連串的貴人芳名，或許是要為讀者出一道填空題：「求生之技無他，唯有愛與（ ）而已。」

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