【鬼島求生技‧徵文佳作】洪金鳳／心正不怕鬼來磨

2019-11-27 09:00 聯合新聞網 讀創故事「編輯台」



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不管什麼年代，什麼樣的環境與社會，職場上會遇到鬼的現象，履見不鮮。

有人就有鬼，人鬼應該殊途的，但人的力量薄弱，怎麼樣都無法擺脫鬼的強說愁與硬生事，我曾經在職場遇到許多和善的人，也曾遇到難以溝通、讓人氣到不行的鬼，這時候的我會怎麼辦呢？當然隨著年齡的不同，就有不同的處置方式。

年輕時，遇到就是專門會欺負人的鬼時，我總是聽從媽媽的家訓，忍氣吞聲，以大局為重，既使那些鬼一而再再而三地軟土深掘，但為了不給單位長官帶來困擾，我依然把苦往心裡吞，外表仍保持強顏歡笑。那時候身體不是這邊痛就是那裡不舒服，但去醫院檢查都檢查不出個所以然來，最後只能求神問卜，剛好有通靈仙姑解我心鎖，道出我卡「陰」的懸疑因果，受其「開壇解運」之後，說也神奇，一些病痛就不藥而癒。

雖受仙姑解運後一切步入正軌，但我並沒有因此滋生「依靠神力來過人生」的想法，我轉念，心想這應該是所謂的「心病」，因為遇到被人欺負的事件，為了單位和諧，總是隱忍在心，不敢說出來，以致於久而久之，這些心事就成為身體不適的來源，了解這些原因後，之後再次遇到不合理的事或對我不友善的人時，我學會適時勇敢地向朋友、主管說出來，有人幫忙解決或是站在你這一邊，至少不會陷入孤立無援、孤軍奮戰的哀怨情境，生活轉而漸入佳境。

有一年我還曾遇到一件被人陷害事件，那件公務是因為某個同仁想要投機取巧，採取台面下的手段，讓不合法的事變合法，這件事與我無關，但後來他們那些鬼就硬要把所有的責任都推到和這件事可能會有關連的我身上，讓我很傻眼，我去仙姑那裡求了護身符，在他們召開人評會時拿出來應對，雖然這個事件後來是以「大事化小，小事化無」的結果落幕，但在調查過程中，那種倍受煎熬的心情，真的不是當事人是無法體會得到的。

後來隨著年齡漸長、職場上的資歷漸深，身邊會出現「鬼」的機率就相對變少，只有一些「囉唆鬼」、「小氣鬼」、「搬弄是非鬼」、「嫉妒鬼」會飄來飄去而已，不會對我有太大的影響，只是這些「鬼」友裡，最令人厭惡且想遠離的就只有「搬弄是非鬼」，因為這種鬼閒來無事，就是喜歡說三道四，顛倒是非，原本無浪的單位，就因為這些扮演風的鬼，造就驚濤駭浪，讓單位不得安寧，在這種鬼的眼裡，從未看好任何人，也不會口吐蓮花，如果遇到是這樣的鬼，最好的方式就是避而遠之、保持距離。

近幾年，由於是單位裡的資深人員，很多業務與工作，對我來說都不是困難的事，所以既便辦公室的人員一直在更替，但因為我的存在，而讓他們工作的延續，有個可以清楚描述的人。我在自身的工作之餘，皆抱持助人為樂想法、與同事一起解決問題的做法，因此和許多同事都成為莫逆之交，友誼永續發展，但有時聽到一些同事不知感恩的言行，就會讓我難過好半天，需要調適才能恢復正常。

現今，年過五十的我，情緒波動的幅度逐漸縮小，再也不隱忍、歡喜做自己，並憑藉過去人生的經驗，已能在鬼島人來人往、詭譎不定的職場中，以合宜的求生的技能安穩過日子了。

●汪詠黛評審短評： 在職場遇到各種「鬼」，你會怎麼辦？作者娓娓道出求生技，先是一味吞忍、壓著心事，導致身體不適，接著求神問卜，靠仙姑給護身符。但，可靠嗎？靠山山倒，靠人人老，還是自己最可靠；作者找出問題癥結，勇敢向同事、長官求援，不讓自己陷入孤立無援的哀怨情境。其實，累積生活經驗與智慧，每個人都可以做自己的仙姑。

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