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【鬼島求生技‧徵文佳作】周家守／鬼島十八層

2019-11-26 18:11聯合新聞網 讀創故事「編輯台」

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     如果說臺灣是鬼島，那部隊絕對是鬼島的十八層地獄，相信所有服過「不願役」的國軍弟兄多半能認同這個想法。而在鬼島中的地獄如此艱澀苦難的環境之中，多數弟兄都激發出自我潛能找出最適合自己的摸魚方式。「生命會找到出路」這句話在部隊中可說是得到完美的詮釋。

     剛到新訓單位還在摸索這陌生環境時，就被編入「器材班」。所謂「器材班」就是在別人還在睡覺時你得先起床準備訓練器材，別人在吃飯時你得先離席準備器材，別人在洗澡時你也得檢整明天的裝備。而我們班被選為器材班的原因無他，只因為我們這班的班長最菜。「菜不是該死，菜是罪該萬死」想想以前在電視上看到這句話往往莞爾一笑，如今自己遇到只能眼淚往肚裡吞。加上那年代還沒有全面使用電子靶，身為器材班每到打靶時感覺就是在跟死神遊戲。我們得用人工看靶，躲在靶溝中聽著子彈呼嘯而過，那種經驗你絕對不會想再次回味。就這樣，剛入伍前幾天跟同班的同袍每天過著生不如死的日子。

    但也由於我們身為器材班，作息常與一般入伍生不同，往往會有長官關切。每當我們十個班兵走在路上，迎面而來的長官常會問：你們是幹嘛的？為什麼在這？剛開始總會戰戰兢兢的回答：報告長官，我們是器材班……。也因為我們有特殊任務在身，所以並不曾受到刁難。而隨著在部隊的時間一久，我們發現「我們是器材班」這幾個字彷彿是黃馬褂，披上之後百毒不侵啊！

    於是我們的生活漸入佳境，別人洗完戰鬥澡早早就寢時我們才姍姍前往浴室洗貴妃浴。別人站哨時我們喝著飲料大啖泡麵，原來擔任器材班也不全然倒楣啊。作了這些事被長官發現怎麼辦？放心啦，因為我們是「器材班」啊！

    帶著新訓的經驗下部隊，部隊中的雜事更多了，不像新訓單位只要按表操課。打從一早起，拖菜、掃地、割草、清潔、打蠟……日常生活要做的沒有一項可以偷懶。直到有一天我被分配到距離營舍數公里外的單戰場負責除草，我又找到我的黃馬掛了。

    單兵戰鬥教練場距離營舍相當遠又不常使用，每當要用時往往雜草蔓延，因此每隔一陣子都要派人去割草。那次我跟幾個同袍一起擔任割草的工作，背負沉重的裝備看著無涯的草地，心頭也沉了起來。正當有人準備啟動割草機馬達時，較為資深的學長開口了：你去門口站哨，一小時後換人依序輪替。

「站哨？為什麼要站哨？」最菜的學弟問道。

「單戰場門口輪哨啊，每人一小時。」

「為什麼？學長，我們不是來割草的嗎？」

「以防長官來檢查啊，其他人就地躺平。」

此時這菜鳥才驚覺，這是摸魚的共犯結構啊！

「不行啊，草還是得割啊，不然怎麼交差。」

「中午回去吃飯前再割一點就好了啦，你想想如果就把草割完了會怎麼樣？」

「那不是很好嗎？以後就不用來啦。」

「以後就不用來了沒錯，但那一點都不好，你這菜鳥。」學長斜著眼看著。

    經過這一次的洗禮，我體會到「一切都是假的，只有平安退伍才是真的」。可不是開玩笑，大家都得好好融入團體生活學習社會的生存方式。千萬不要太精明，順應潮流、同流合污才是生存之道。對了，我不是菜鳥我是排哨的學長。


●汪詠黛短評：

這位器材班的「排哨學長」，剛入伍時每天過著生不如死的日子，讓人捏把冷汗。幸好，慢慢懂得如何融入團體生活，披上「黃馬褂」，學習百毒不侵的生存之道，漸入佳境後，帶起菜鳥也「有模有樣」。

生存之道，不要太精明，不過就是希望「平安退伍」罷了！遊戲於文字嬉笑怒罵中，作者不是教你壞，他是淚中帶笑在反諷。


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