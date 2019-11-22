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讀創故事首場網路徵文「鬼島求生技」金榜公布！

2019-11-22 09:52聯合新聞網 讀.書.人

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主辦／udn閱讀頻道、讀創故事、聯副繽紛版編輯室

評審／汪詠黛、閱讀徵文小組


10月份閱讀頻道首次舉辦主題徵文活動，邀請網友投稿分享逆境求生技能、妙招，以及自己完美地斷尾求生的事件經過。

感謝不少網友熱情參與，經閱讀徵文小組與具推廣閱讀與寫作的評審汪詠黛老師共同討論下，決議出優勝作品5篇及佳作5篇。本次入選10位網友除獲參加獎U利點數50點外，作品將集結成冊上架於「讀創故事／原創」，後續也將陸續刊登於udn閱讀頻道內，敬請期待。

優勝作5篇：

梨子／平凡的人與平凡的招

小龍／無岸之旅

山姆／天助自助者

平凡人／斷尾不斷尾 操之在己

藍雲／彎路上，讓步

●優勝作每篇將額外獲得稿酬2,000元(含稅)，另外，將擇優3篇刊登在聯合報聯副繽紛報紙中。


佳作5篇：

周家守／鬼島十八層

洪金鳳／心正不怕鬼來磨

李應命／鋼索上三十載春風化雨夢

珠May／破繭而出的蝴蝶

流光飛舞／夾縫中求生存

●優勝作每篇將額外獲得稿酬1,000元(含稅)。


主評簡介

汪詠黛

現任「台北市閱讀寫作協會」理事長，江湖人稱黛媽咪。資深媒體人，深具感性媽咪（非正義魔人）與理性主編（非退稿不眨眼）之性格，相信文字的力量，致力於推廣閱讀、生活寫作、親職教育宣講。

本次徵文評審汪詠黛老師。（圖／汪詠黛　提供）
本次徵文評審汪詠黛老師。（圖／汪詠黛　提供）
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活動預告

⭐主題「這就是單身」徵文12/5截止 邀你投稿說心事

目前閱讀頻道內正在進行中的主題徵文「這就是單身」，活動已開跑多時，徵件即將截止，歡迎大家於12/5（四）前熱情參與，我們聽你說心底的故事。

立即報名投稿


⭐主題「進擊的飲士」徵文今日開跑 徵的就是你！

緊接著還有「進擊的飲士」的主題徵文活動，今日活動已正式啟動，徵件截止日為12/26（四），歡迎大家熱情參與投稿活動，更多完整的活動辦法請見連結。

立即報名投稿


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