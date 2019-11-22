讀創故事首場網路徵文「鬼島求生技」金榜公布！
主辦／udn閱讀頻道、讀創故事、聯副繽紛版編輯室
評審／汪詠黛、閱讀徵文小組
10月份閱讀頻道首次舉辦主題徵文活動，邀請網友投稿分享逆境求生技能、妙招，以及自己完美地斷尾求生的事件經過。
感謝不少網友熱情參與，經閱讀徵文小組與具推廣閱讀與寫作的評審汪詠黛老師共同討論下，決議出優勝作品5篇及佳作5篇。本次入選10位網友除獲參加獎U利點數50點外，作品將集結成冊上架於「讀創故事／原創」，後續也將陸續刊登於udn閱讀頻道內，敬請期待。
優勝作5篇：
梨子／平凡的人與平凡的招
小龍／無岸之旅
山姆／天助自助者
平凡人／斷尾不斷尾 操之在己
藍雲／彎路上，讓步
●優勝作每篇將額外獲得稿酬2,000元(含稅)，另外，將擇優3篇刊登在聯合報聯副繽紛報紙中。
佳作5篇：
周家守／鬼島十八層
洪金鳳／心正不怕鬼來磨
李應命／鋼索上三十載春風化雨夢
珠May／破繭而出的蝴蝶
流光飛舞／夾縫中求生存
●優勝作每篇將額外獲得稿酬1,000元(含稅)。
主評簡介
汪詠黛
現任「台北市閱讀寫作協會」理事長，江湖人稱黛媽咪。資深媒體人，深具感性媽咪（非正義魔人）與理性主編（非退稿不眨眼）之性格，相信文字的力量，致力於推廣閱讀、生活寫作、親職教育宣講。
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