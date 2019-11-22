【udn閱讀‧讀創徵文】進擊的「飲」士

2019-11-22 09:30 聯合新聞網 讀.書.人



#吃貨日常 #手搖午茶 #回甘滋味 #最佳配角 #配角翻身

一場精采絕倫的美食盛宴中，「主餐」就如同主角，「飲品」則像配角，若主角沒了配角襯托，美味程度絕對大打折扣！飲品就算只是配角也不容小覷！

臺灣人愛喝手搖飲、咖啡早已非新聞，國民飲品：珍珠奶茶更是立足臺灣、放眼世界的知名飲料，難保下一步不會是征服宇宙？！配角珍奶躍升為外國人遊臺必吃美食，美味程度甚至在日本引起各種創意料理大亂鬥的現象！無論你愛喝鹹湯、甜湯，還是飲品，是喜歡早晨一杯咖啡提神？還是午後需要喝點茶振奮自己？飲料種類不勝枚舉，早已與我們的生活密不可分，生活中總有那麼一、兩種對你來說特別重要的飲品，有的甚至別具意義。

udn閱讀頻道與讀創故事共同舉辦「進擊的飲士」徵文活動，邀請網友分享你的鍾愛的飲品故事，說說看這個「飲料」成為你心頭好的原因或是對你的特殊意義，為什麼能它從配角逆襲成你心中的「難波萬（No.1）」呢？

投稿文長1200字為佳，email至「reader@udn.com」信箱，並填妥Google表單完成報名，截稿時間為12/26（四）止。

☞立即報名投稿

本次特邀飲食文學寫作經驗豐富之評審，前十名作品致贈稿酬，作品擇優刊登見報，歡迎踴躍投稿。

分享 facebook

詳細徵文辦法

一、徵文內容：

寫下你（妳）鍾愛飲品的理由，以及與它有關的難忘故事。

未在任何媒體發表過，內容含標題約在1200~1500字以內，有圖尤佳）

二、徵文時間：

2019/11/22(三)-12/26(四)

三、徵文結果與贈獎：

1.優勝獎：每人稿酬 3,000元，3名

本次活動優勝作獎金加碼，將選出3位優勝作者，每人稿酬3,000元(含稅)，作品擇優刊登在聯合報。

2.佳作獎：每人稿酬 1,200元，5名

本次活動佳作獎金加碼，將選出5位佳作入選者，每人稿酬1,200元(含稅)。

3.參加獎： U利點數50點

參加獎將直接派入udn帳號中，請於填寫Google表單報名時填入udn帳號。若無udn帳號，歡迎免費申請。

（U利點數可用於「讀創故事(優質小說)」、「贊助好文(深度探討時事)」、「全文報紙資料庫(查閱近十年資料)」，更多關於U利點數，歡迎點此連結查閱。）

四、投稿方式：

1.請投稿至「reader@udn.com」信箱。來信主旨請註明：「【閱讀徵文活動】筆名／進擊的飲士：標題」，投稿後，請務必填Google表單登錄資料，才算完成報名資格。

eg.【閱讀徵文活動】王小明／進擊的「飲」士：我愛珍奶，珍奶愛我

2.信件夾檔投稿作品格式統一為的方式存檔交件。

（1）作品一律電腦打字，儲存為word格式。

（2）A4直式橫書。

（3）檔名：「閱讀徵文 _進擊的「飲」士＿(標題)」

五、入選名單：

預計2020年02月17日網路、報紙公告入選名單。

八名入選作品將刊登於udn閱讀頻道與讀創故事，後續集結收錄於「讀創故事／原創」頻道中，並擇優刊登於聯合報。

☞立即報名投稿

主辦單位：udn閱讀頻道、讀創故事、聯副繽紛版編輯室