【udn閱讀‧讀創徵文】這就是單身！

2019-10-30 09:20 聯合新聞網 讀.書.人



#單身生活 #空窗期 #兩性相處 #一人成就 #求愛進行曲

曾經單身或單身ing的你，是否曾經遭受路人情侶無端放閃的襲擊？或是非常享受單身狀態的自由與說走就走的瀟灑？

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

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近年來電商帶起的「雙11光棍節」在社群、影劇及小說的推波助瀾下，單身話題趁勢崛起，單身人口不斷上升也成為不可忽視的社會現象。無論你是單身ing、曖昧期、戀愛中，還是已婚，每個人都一定曾經歷「單身」狀態。單身的原因百百款，可能是命定之人尚未出現、在感情路上受過傷、剛好錯過了喜歡的人......等種種緣由。單身並不可怕，更非公害，相反的這段時間裡所有經歷、學習與覺察，都將成為自己人生路上的養分。

udn閱讀頻道與讀創故事共同舉辦「這就是單身！」徵文活動，邀請網友分享你的單身經驗，不管是一言難盡的感情故事或享受單身帶來的餘裕暢快，談談單身經歷帶來的啟發或是如何看待單身這檔事兒。

投稿文長1200字為佳，email至「reader@udn.com」信箱，並填妥Google表單完成報名，截稿時間為12/5（四）止。

☞立即報名投稿

本次特邀洞悉時事且編輯經驗豐富之評審，前十名作品致贈稿酬，作品擇優刊登見報，歡迎踴躍投稿。

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詳細徵文辦法

一、徵文內容：

寫下單身經驗或一言難盡的感情故事，並分享自己如何看待「單身」這件事。

（未在任何媒體發表過，內容含標題約在1200~1500字以內，有圖尤佳）

二、徵文時間：

2019/10/30(三)-12/05(四)

三、徵文結果與贈獎：

1.優勝獎：每人稿酬 2,000元，5名

本次活動將選出5位優勝作者，每人稿酬2,000元(含稅)，前三名作品還有機會刊登在聯合報。

2.佳作獎：每人稿酬 1,000元，5名

本次活動將選出5位佳作入選者，每人稿酬1,000元(含稅)。

3.參加獎： U利點數50點

參加獎將直接派入udn帳號中，請於填寫Google表單報名時填入udn帳號。若無udn帳號，歡迎免費申請。

（U利點數可用於「讀創故事(優質小說)」、「贊助好文(深度探討實事)」、「全文報紙資料庫(查閱近十年資料)」，更多關於U利點數，歡迎點此連結查閱。）

四、投稿方式：

1.請投稿至「reader@udn.com」信箱。來信主旨請註明：「【閱讀徵文活動】筆名／這就是單身：標題」。

eg.【閱讀徵文活動】王小明／這就是單身：我的「單充」事件簿！

2.信件夾檔投稿作品格式統一為的方式存檔交件。

（1）作品一律電腦打字，儲存為word格式。

（2）A4直式橫書。

（3）檔名：「閱讀徵文 _這就是單身＿(標題)」

3.投稿後，請務必填妥Google表單登錄資料，才算完成報名資格。

五、入選名單：

預計2020年01月06日網路、報紙公告入選名單。

十名入選作品將刊登於udn閱讀頻道與讀創故事，後續集結收錄於「讀創故事／原創」頻道中，並擇優刊登於聯合報。

☞立即報名投稿

主辦單位：udn閱讀頻道

協辦單位：讀創故事、聯副繽紛版編輯室