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【udn閱讀‧讀創徵文】這就是單身！

2019-10-30 09:20聯合新聞網 讀.書.人

#單身生活 #空窗期 #兩性相處 #一人成就 #求愛進行曲

曾經單身或單身ing的你，是否曾經遭受路人情侶無端放閃的襲擊？或是非常享受單身狀態的自由與說走就走的瀟灑？

近年來電商帶起的「雙11光棍節」在社群、影劇及小說的推波助瀾下，單身話題趁勢崛起，單身人口不斷上升也成為不可忽視的社會現象。無論你是單身ing、曖昧期、戀愛中，還是已婚，每個人都一定曾經歷「單身」狀態。單身的原因百百款，可能是命定之人尚未出現、在感情路上受過傷、剛好錯過了喜歡的人......等種種緣由。單身並不可怕，更非公害，相反的這段時間裡所有經歷、學習與覺察，都將成為自己人生路上的養分。

udn閱讀頻道與讀創故事共同舉辦「這就是單身！」徵文活動，邀請網友分享你的單身經驗，不管是一言難盡的感情故事或享受單身帶來的餘裕暢快，談談單身經歷帶來的啟發或是如何看待單身這檔事兒。

投稿文長1200字為佳，email至「reader@udn.com」信箱，並填妥Google表單完成報名，截稿時間為12/5（四）止。

立即報名投稿

本次特邀洞悉時事且編輯經驗豐富之評審，前十名作品致贈稿酬，作品擇優刊登見報，歡迎踴躍投稿。

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詳細徵文辦法

一、徵文內容：

寫下單身經驗或一言難盡的感情故事，並分享自己如何看待「單身」這件事。

（未在任何媒體發表過，內容含標題約在1200~1500字以內，有圖尤佳）

二、徵文時間：

2019/10/30(三)-12/05(四)

三、徵文結果與贈獎：

1.優勝獎：每人稿酬2,000元，5名

本次活動將選出5位優勝作者，每人稿酬2,000元(含稅)，前三名作品還有機會刊登在聯合報。

2.佳作獎：每人稿酬1,000元，5名

本次活動將選出5位佳作入選者，每人稿酬1,000元(含稅)。

3.參加獎：U利點數50點

參加獎將直接派入udn帳號中，請於填寫Google表單報名時填入udn帳號。若無udn帳號，歡迎免費申請

（U利點數可用於「讀創故事(優質小說)」、「贊助好文(深度探討實事)」、「全文報紙資料庫(查閱近十年資料)」，更多關於U利點數，歡迎點此連結查閱。）

四、投稿方式：

1.請投稿至「reader@udn.com」信箱。來信主旨請註明：「【閱讀徵文活動】筆名／這就是單身：標題」。

eg.【閱讀徵文活動】王小明／這就是單身：我的「單充」事件簿！

2.信件夾檔投稿作品格式統一為的方式存檔交件。

（1）作品一律電腦打字，儲存為word格式。

（2）A4直式橫書。

（3）檔名：「閱讀徵文 _這就是單身＿(標題)」

3.投稿後，請務必填妥Google表單登錄資料，才算完成報名資格。

五、入選名單：

預計2020年01月06日網路、報紙公告入選名單。

十名入選作品將刊登於udn閱讀頻道與讀創故事，後續集結收錄於「讀創故事／原創」頻道中，並擇優刊登於聯合報。

立即報名投稿


主辦單位：udn閱讀頻道

協辦單位：讀創故事、聯副繽紛版編輯室


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