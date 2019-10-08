兩岸青年網文賽 本屆最年輕的得獎者16歲齊綸榮獲三等獎

2019-10-08 12:02 聯合新聞網 「讀創故事」編輯台



齊綸（右）榮獲今年兩岸青年網路文學大賽三等獎殊榮。（圖／齊綸 提供） 分享 facebook

文／時際創意傳媒

16歲高中生齊綸，以玄幻小說《獵魔‧台北城》榮獲今年兩岸青年網路文學大賽三等獎。這不是他第一部作品，卻是第一部受大陸肯定的作品，並將利用這次機會，與浙江文藝出版社等單位搭上線，尋找IP轉化的可能。9月21日在杭州舉行的頒獎典禮後，齊綸也與父親向大陸知名網路作家請教，試圖走向玄幻小說漫畫化的道路。

早已在臺灣網路小說界成名的齊綸，以深層閱讀、擅長中文古詩詞聞名。今年初報名參加浙江文藝出版社與臺灣媒體合作的「兩岸青年網路文學大賽」，拿出手中打磨已久的《獵魔‧台北城》參賽，內容融入道法玄幻與清朝時反清復明幫會背景，設定台北城的結構方向，均有道法上的意義存在，透過一定的咒語信物，便能啟動神魔界力量，人物關係複雜，情節也相當糾纏。

齊綸以玄幻小說《獵魔‧台北城》備受兩岸評審的肯定，受邀前往浙江杭州領獎。（圖／齊綸 提供） 分享 facebook

這部作品在臺灣初審時，即獲得臺灣評審一致推薦。9月21日入選作家受邀前往杭州參加頒獎典禮，齊綸因為尚未成年，由父親陪同前往。當時大陸的主辦單位頗驚訝於齊綸的年輕，沒想到高中小男生的文筆就如此老練。今年兩岸青年網路文學大賽在兩岸共徵集到682件作品，臺灣正好有200件，齊綸是最年輕的入圍者、得獎者。

頒獎典禮在浙江傳媒學院舉行，兩岸十餘家媒體前往採訪，但得獎名單直到典禮上才公布。齊綸在台下頗為緊張，獲獎那一刻，他上台致詞時卻很從容，形容自己「像是范進中舉的感覺」，逗得台下大笑。席間的大陸評審忍不住說，「沒想到台灣高中生就讀過《儒林外史》。」

在兩岸作家交流論壇上，齊綸對大陸一位小說漫畫化的作家特別推崇，趁機會請教了許多問題，也學到小說創作時要在心中先有畫面感，這樣在作品成形後，更有利於影像化，深化小說的市場價值。

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