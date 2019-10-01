【udn閱讀‧讀創徵文】鬼島求生技

2019-10-01 12:11 聯合新聞網 讀.書.人



#職場求生 #小人物 #求生 #逆襲重生

狄更斯《雙城記》曾說過，這是一個最糟糕，同時卻也是一個最好的時代。

生活中難免遭遇逆境，或者被迫在不合理的情況下孤軍奮戰，有人選擇咬牙苦撐、有人只能垂死掙扎，然而，越是糟糕環境，往往越能引爆潛能、從中體悟了「生存守則」。

閱讀頻道舉辦「鬼島求生技」徵文活動，邀請網友分享自己面對這個時代的獨特求生技能與妙招，以及如何完美地斷尾求生的事件經過，文長在1200字為佳，投稿至「reader@udn.com」信箱，並填妥Google表格（http://bit.ly/2n0HOLM）登錄資料完成報名，截稿時間為10/20（五）止。

此次徵文特邀兩位豐富編輯經驗，與閱讀創作授課資歷的老師擔任評審，參加徵文即可獲得U利點數50點，前三名優勝作者除致贈稿酬，作品有機會刊登報紙。歡迎踴躍投稿。

（圖／Unsplash） 分享 facebook

詳細徵文辦法

一、徵文內容：

寫下逆境求生技能、妙招，分享自己完美地斷尾求生的事件經過。

（未在任何媒體發表過，內容含標題約1200~1300字以內，有圖尤佳）

二、徵文時間：

2019/10/01（一）～2019/10/20（五）

三、徵文結果與贈獎：

1.優勝獎：每人稿酬 2,000元，5名

本次活動將選出5位勝選者，以及5位佳作入選者，參加本活動投稿即同意文章刊登於【udn閱讀‧讀創故事】，勝選作者每人將可額外獲得稿酬2,000元(含稅)，前三名作品還有機會登報。

2.佳作獎：每人稿酬 1,000元，5名

本次活動將選出5位佳作入選者，參加本活動投稿即同意文章刊登於【udn閱讀‧讀創故事】，勝選作者每人將可額外獲得稿酬1,000元(含稅)。

3.參加獎： U利點數50點

參加投稿者，即可於徵文活公告後聯繫確認，並直接入點UDN帳號。

四、投稿方式：

1.請投稿至「reader@udn.com」信箱。來信主旨請註明：「【閱讀徵文活動】筆名／鬼島求生技：標題」。

eg.【閱讀徵文活動】王小明／鬼島求生技：通勤族必備華麗演技

2.信件夾檔投稿作品格式統一為的方式存檔交件。

（1）作品一律電腦打字，儲存為word doc檔。

（2）A4直式橫書。

（3）標題：新細明體16號字，置中。

（4）內文：新細明體12號字。

（5）檔名：「閱讀徵文＿鬼島求生技＿(標題)」

3.投稿後，請務必填妥Google表格（http://bit.ly/2n0HOLM）登錄資料，才算完成報名資格。

五、入選名單：

預計11月22日網路、報紙同步公告勝選金榜名單。

十名入選作品將會直接協助刊登在【udn閱讀‧讀創故事】專欄，並集結收錄在「讀創故事／原創」作品中，此外，前三名優勝者作品還有機會登報。

六、注意事項

1.參選作品每位參加者投稿上限一則，作品應為本人之創作，應具原創性，不得抄襲、模仿、或剽竊他人之作品，若有涉及相關著作權法律責任或侵害他人權利時，悉由作品提供者自負法律責任，若主辦單位權益因此受有損害，參選者應對主辦單位負損害賠償責任。

2.活動結束後，參加獎贈送以mail通知，將於直接派送至UDN會員帳號中，預計在 2019年 11月 30日前派送贈點。若未提供或填寫不清楚視同放棄，十名勝選作品後續將再各別聯繫致贈稿酬。

3.優勝者應依中華民國稅法規定負擔稅金。依財政部國稅局制定之『各類所得扣繳率標準』第二條第七項之規定：競技競賽機會中獎獎金或給付超過新臺幣1,000元，須列單申報該主管稽徵機關。故舉凡中獎金額或獎項年度累計總額超過新臺幣1,000元整，主辦單位將依稅法規定於年度開立扣繳憑單予活動中獎者，另中獎金額或獎項價值超過新臺幣20,000元者，依法應就源扣繳10%稅金（非中華民國境內居住之個人，依法扣繳20%稅金）。中獎人俟申報所得稅時，可憑扣繳憑單之扣繳稅額抵減個人綜合所得稅。

4.本活動之贈獎不得要求兌換現金、折讓、更換獎項或作任何調整。

5.活動參加者即表示同意【udn閱讀‧讀創故事】蒐集入選者之姓名及聯絡方式（電話、地址或 e-mail）作為贈獎聯繫使用。個人資料保留至 2019年 12月 15 日止，其後不再接受查詢獲獎或贈品寄送事宜。

6.您自行投稿發表作品內容於本服務，經採用即表示該作品授權本公司轉貼、留存於UDN網域及聯合報系相關平台（包含但不限於其Facebook粉絲團、Instagram及LINE等數位平台）內，供網友免費瀏覽、推薦，且您同意本站保留該作品之刪修權。我方有權利將您的創作作品或任何其他材料（合稱為「內容」），用於UDN、聯合報系產品服務有關之內容、編輯、播送或行銷等非營利、不收費之活動。

7.如投稿操作有任何問題，歡迎來信至「reader@udn.com信箱」詢問。

8.主辦單位保留取消、終止、修改或暫停本活動之權利。

主辦單位：udn閱讀、讀創故事、聯副繽紛版編輯室