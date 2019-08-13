【焦點作品】桐華都市青春劇《半暖時光》開機！重溫經典三角虐戀

2019-08-13 17:10 聯合新聞網 讀創故事「編輯台」



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顏曉晨依舊分不清東南西北，卻立即答應了，就如被五百萬砸中的人，即使懵到完全不知道該如何應對飛來橫財，卻一定會先緊緊抓住......

有讀小編手札

《步步驚心》、《大漠謠》、《雲中歌》等古裝言情小說創作者桐華，被封為「燃情天后」、「中國古典言情第一人」，因為出自她筆下暢銷言情小說，幾乎每部都改編成電視劇、電影。今年7月底，由楊旭文、許齡月、丁冠森、常仕欣等多位大陸新生代演員主演的都市青春劇《半暖时光》（簡稱：《半》），於北京舉行開機儀式，這部小說是她創作〈時光三部曲〉系列中的第二本，與《那些回不去的年少時光》、《最美好的時光》兩本合稱三部曲，皆從純愛學生時光展開的愛情，並延續桐華一貫淒美虐戀創作風格。

《半》影視消息公開後，引發不少網友、讀者、迷妹們熱烈討論與期待。無論是看過桐華系列影劇作品，至今仍念念不忘淒美虐戀的讀者，抑或是想要看看她筆下的都會愛情小說世界？目前在讀創故事桐華多部已完結經典作品，現在就找回原著好好重溫一回吧！

文／桐華

第一節課上完，課間休息時，顏曉晨去洗手間，聽到幾個女生在議論她和沈侯。

「沈侯和顏曉晨又在一起了？」

「我問過了，沈侯說沒有。」

「他們可真夠奇怪的，談戀愛時像沒有關係，分手了反倒像談戀愛。」

「大概顏曉晨想找機會復合，讓沈侯幫她占座位，沈侯拉不下面子拒絕。」

「不可能吧？」

「怎麼不可能？顏曉晨看著很老實，實際私生活很亂，聽說她常常去外面和男人鬼混，是她死皮賴臉主動追沈侯的。」

顏曉晨拉開了廁所門，很淡定地從幾個女生身旁走過。她們沒想到八卦的對象就在裡面，尷尬地閉了嘴。全院兩百多人，除了全院必修課，很少有機會在一起，顏曉晨只是覺得她們眼熟，連她們的名字都不知道。

回到教室，沈侯已經在座位上，正和一個男同學聊天。這同學也是院裡的神人，經常缺課，和大家都不熟，顏曉晨敢保證他連她的名字都不知道，可據說已經在外面做專案，收入不菲。

顏曉晨默默坐下，腦子裡一直回想著剛才幾個女生說的話。說她私生活混亂，已經不是第一次聽到，自從她大二開始在酒吧打工，就有了這說法，最誇張的版本是說她在外面坐檯。不過，說她死皮賴臉地追沈侯，卻是第一次聽到，畢竟她和沈侯這個學期才在一起，在一起的時間總共還不到兩個月。

老師開始講課，顏曉晨卻沒在聽課。

沈侯奇怪地看了她幾眼，終於忍不住問，「妳沒事吧？居然不聽課？」

她想說話，可看看周圍的同學，拿起了手機，準備發簡訊。

沈侯也有默契地拿起了手機。

顏曉晨問：「你覺得是不是我死皮賴臉地追你？」

沈侯滿臉的笑，「沒感受到，不過，的確是妳先表白，當然算是妳先追我！」

他把手機遞給顏曉晨，螢幕上，一則舊簡訊。

發信人：顏曉晨 發信時間：8月2日17:28 內容：我喜歡你。

顏曉晨十分吃驚，完全沒想到沈侯竟保存著這則簡訊，他在螢幕上滑了一下，示意她接著看。

發信人：顏曉晨 發信時間：8月2日17:53 內容：剛才的簡訊很抱歉！我只是想讓你知道而已，沒有其他想法，也不會再做任何事情，你無須回覆，可以當沒有收到。

顏曉晨苦笑，她清楚地記得那天她情緒壓抑，一時衝動發出了那則表白的簡訊，發出後，卻花了二十幾分鐘寫第二則道歉的簡訊。沈侯當時沒有給她任何回覆，而她也的確只是想讓他知道有個人喜歡他而已，沒有抱任何希望，也沒期望任何結果。對她而言，把話說出來，就如火山噴發一次，噴發完也就平靜了，依舊過自己的日子。

可沒有想到，一個月後的某個晚上，她從自習室出來，快要到宿舍時，沈侯突然出現在她面前，對她說：「做我的女朋友！」

猶如突然被五百萬砸中，第一反應不是高興，而是被砸懵了，懷疑是假的。顏曉晨愣愣地看著沈侯，遲遲不說話，讓沈侯很不耐煩，「到底同不同意？痛快一點！」

「好！」顏曉晨依舊分不清東南西北，卻立即答應了，就如被五百萬砸中的人，即使懵到完全不知道該如何應對飛來橫財，卻一定會先緊緊抓住。

顏曉晨記得他們在一起的那一天是九月十六日，他提出分手是十月二十八日，期間她要打工唸書，他連假和父母去了趟國外旅遊，其實真正約會的日子很少。似乎還沒等顏曉晨進入狀態，沈侯就發現錯了，喊了停！

突然之間，顏曉晨心情很低落，把手機還給沈侯，開始認真聽課。

沈侯本以為顏曉晨看到自己以前發的簡訊會說點什麼，或者有點羞澀乃至悵惘的反應，但沒想到顏曉晨居然像一個機器人，霎時就把所有歸零，沒有任何情緒波動地聽課記筆記，他靜靜瞅了她一會兒，才繼續玩平板。

老師宣布完作業，結束了今天的課。

●本文摘自野人文化出版之《半暖時光（上下卷不分售）》。欲知更多內容立即前往。

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