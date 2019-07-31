【焦點作品】第4屆溫世仁武俠小說評審獎 ：亂世烽煙裡的《太平客棧》

2019-07-31 16:53 聯合新聞網 讀創故事「編輯台」



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城西一帶數百公頃山地，甚至連野草樹木都已刨盡，凡是身子差些的百姓，都在這段時間裡接連倒下。天京城在太平天國轄下已十一個年頭了，人死不再准用棺木，通常用白布包了便結......

有讀小編手札

太平天國是清中後期政權上突然迸發出的全新篇章，從起義到被清廷收復，短短約10年光景，部分學者認為是中國歷史史上最大規模的戰爭，也是影響最深遠的一次叛亂，幾乎差一點就終結清政府統治，是大清不堪回想的汙點。作家姚霆抓住這個歷史題材，企圖為這個鮮少人去瞭解的歷史添增趣味性，以及一圓自己的武俠夢，創作《太平客棧》參賽，獲得第四屆溫世仁武俠小說評審獎的殊榮。

小說故事情節緊湊、步步懸疑、高潮迭起，讓人猜不到結尾，卻又鋪敘得合情合理，作家姚霆曾說：「這部小說字數大約十二萬字，在動筆寫作之前，我參考了超過兩百萬字的歷史資料與前人筆記。」淬鍊出令人敬佩、值得一看再看，仔細回味的小說內容。

文／姚霆

金陵王氣黯然收

虯髯漢子邊走邊道：「快！太平客棧會合。」

刀疤漢子迅速折回房內取了擱在床頭的一個黑布包袱，搭在肩上後，隨著虯髯大漢離開了這間本來只有他們與堂主共三人住宿的客棧。

天空開始濛濛亮成藍灰色，兩個精壯漢子一前一後離開朝陽客棧。

這時節，天京城內一天裡也只有這個時辰稍涼爽些；待到太陽露臉，只消片刻整個城裡便似火爐烘烤一般。

兩人提氣抄小路往西北快步而行，天際的東北角偶爾罩上紅色閃光，隨著而來的又是轟地一聲傳來。

這兩個漢子體形一個樣的精壯、一個樣的高矮，留虬鬍的那個慣使雁翎刀，人稱「單刀趙四」；另一個左頰有著一道刀疤的叫趙五，外號「一劍震兗州」，兩人是族兄弟。

趙四年齡三十出頭，比族弟趙五大上五六歲，兄弟倆原來在家鄉團練裡習武，後來為多掙些錢，便兼上了魯南地區的船夫。不巧，三年前黃河大改道，大批船工失了業流離無所；本來趙四平日船運閒暇，總在甲板上舞弄著一把市集裡買來的雁翎刀。有一次，讓一位能武的客商瞧見，利用船運往返的時間裡張口點撥了幾回，自此刀藝更進，當時哪裡想得到有朝一日這身功夫竟能用上，依憑著這身本領竟加入了幅黨起義軍。

趙四加入的那年，已是起義軍造反的第九年了，當時正值改元，同治小皇帝剛即位未久。因為捻黨、幅黨、邊錢會、天地會、白蓮教……等等這些大大小小的江湖會黨，看著粵省拜上帝會起義造反，不到三年便攻克南京，遂紛紛「大丈夫應如是」的起而效尤，競相遠江湖而覬廟堂，逼得朝廷左支右絀的調動各省綠營。

朝裡三天兩頭明發上諭，有任何因抗稅、抗糧、抗差、八拜結義等反朝廷團聚起義事件，無分主從一律處死。但這嚴厲的誥諭，也無法遏阻魯蘇交界處這些頓失依靠的船夫，一撥撥地加入了幅黨起義軍。

趙四遂帶著自幼玩在一起的趙五入了幅黨，也還幸這個弟弟對武術也有天份，不僅是趙四在入了起義軍後職位一路爬升，就連原來武藝不高的弟弟趙五亦復如此。

升得快不單因為能力強，那只是三個原因之一，還有一個原因在於：在朝廷接連的圍剿下，起義軍裡職位高者陸續喪命。直到去年三月朝廷傳令，江南漕督──吳棠統率八旗滿兵會同魯省綠營合力剿殺，幅黨大當家孫化祥率領受困的幅軍成員突圍；孫化祥最終為了救護屬下而遇難，僅三百餘名武術較佳的成員脫困，所幸兩兄弟也在其中，而這些脫困的隊伍，因地緣關係又轉而加入了位於魯南鳳凰山的「白蓮教」。

鳳凰山的教友自稱「文賢教」，僅屬白蓮教的支派，但自成一格不受任何教派節制；首領是「槍花」宋繼鵬，長兵器──鐵桿梅花槍為其常用武器，一桿鐵槍使將出來，便是百名武夫也近不得身。

他手下一名大將「魯南雙錘」司徒伯宇，所持武器是也屬長兵器的流星錘；自四年前文賢教起義後，死在他錘下的清兵真是不計其數。

司徒伯宇除了能武之外，對數字方面也特別敏銳，因此有關教務中一些重要錙重採買調度的負責人員，全由他挑派；期中幾回比較重要的採買，司徒伯宇也會親自出馬。

當單刀趙四還是船伕時，那名開口點撥他刀法的客商便是司徒伯宇。與司徒伯宇間那種非教派內的交情，等入了教，倒成了趙家兄弟兩人升遷快速的第三個原因，司徒伯宇希望在教裡能培植自己的人馬。

但就在兄弟倆加入文賢教不過七個月的時間後，漕督吳棠又派遣總兵陳國瑞領兵圍攻鳳凰山，文賢教眾在苦戰兩旬後，除了突圍逃出的數十人外，其餘近兩萬教友全遭屠戮。在清兵清理堆積成數十座屍山的死屍中發現了宋繼鵬，卻不見趙四、趙五與司徒伯宇三人。

這一日為同治三年六月十六日，離文賢教起義兵敗已過十個月，司徒伯宇以及趙四趙五現身天京城，因為他們身負著重大任務。

中伏天剛過，太陽自朝陽門外露了臉，天京城立刻像個大火爐般燥熱，熱氣裡攙雜著腐敗味，城遭圍困至今已五個月了，城內一萬多太平軍至今只能吃些野草樹漿。

城西一帶數百公頃山地，甚至連野草樹木都已刨盡，凡是身子差些的百姓，都在這段時間裡接連倒下。

天京城在太平天國轄下已十一個年頭了，人死不再准用棺木，通常用白布包了便結。

上月天王讓天主召喚去了，現在凡事皆由年方十六的幼天王作主，有說作主的是老天王的弟弟洪仁玕，有說是「忠王」李秀成，實際上城裡誰不知道：這城無論誰作主，近日都難逃一破。

大家擔憂的是，俗話是：「兵來如梳，匪來如剃。」；如今卻是「匪來如梳，兵來如剃。」有從安慶城逃來的，說安慶破城後，朝廷湘軍是下了屠城令的，無分百姓或太平軍，所謂寧可誤殺不可錯放；城破次日，江水已讓死屍堵塞而不通了。

因此自六月初炮擊開始，清軍還未進城，天京城裡處處便可見到有懸梁的、有投水的，真可謂無處不見屍。城內的腐敗味一日甚過一日，一旦城破便誰也護不了誰了。

●本文摘自明日工作室股份有限公司出版之《太平客棧》。欲知更多內容立即前往。

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