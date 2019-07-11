【作家誌】追愛造夢、女強類作家荏君：現實落寞與荒蕪，相信能靠深情創作填滿

2019-07-11 11:51 聯合新聞網 「讀創故事」編輯台



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文／「讀創故事」編輯台

女力時代來臨，女性「獨立自主」意識抬頭，活躍在運動、政治、娛樂、商場等各界，並以此回擊傳統破刻板印象，事實上小說中也有一類文風因應而生，被稱為「女強」，顧名思義這類故事女主角具「女強人」特質，不再唯唯諾諾，具有不屈服、不妥協強勢性格，享受權力、把握愛情、更懂得表達自我。昏昧將感情對象當作唯一、只為愛犧牲奉獻童話般故事，或者如《羅密歐與茱麗葉》經典戲碼，都已成為過去式，近年來「女強」類小說也相當受歡迎。

「讀創故事」作家荏君創作的愛情超乎想像，更把對愛情憧憬與嚮往，轉化成編織故事、實現夢想的原動力，目前在「讀創故事」共有四部作品，有三部已完結現代愛情《癡心董事長》、《相信我們的愛．三人習題》、《誰是。你愛的人。是誰》，另外一部現正連載中古代架空 《心懷天下－逆天少夫人》，沒有食古不化的愛情觀，她筆下女性角色一點也不柔弱，不只爭取男女平等，更要樂觀、無懼、堅強地在愛情中覺醒，就像她自己一樣。

受勵志書「正能量」感染：相信自己，永不放棄

採訪過程中，作家荏君舉止大方且侃侃而談，很難想像她曾經因不善言辭，遭遇過同儕排擠，她回想：「因為我本來比較不會說話，在國中這段群體生活中難免吃虧。不過，遇到事情就會想要寫下來，在還沒開始創作前我習慣寫日記。」然而，被排擠的負能量並沒有擊垮她，反而間接讓自己發掘自己也有寫文章的能力與創作能量。

（左）楊恩典、（右）余秀芷，兩位都是荏君非常喜愛的勵志文學作家。(圖／聯合報系新聞資料照片) 分享 facebook

荏君特別提及當時有兩本勵志書陪她度過低潮，一本是口足畫家楊恩典述著《擁抱生命的每一分鐘》，原本只是一份讀書心得的作業，但她從這個作業中體悟「身殘而志不殘」的道理，只要不先放棄自己，靠自己堅強和努力，即使途中繞道、拐彎、崎嶇難行，但是最終還是有抵達終點、功成名就的那一天。另外一本則是電視、廣播節目主持人余秀芷到校演講分享著作《輪椅天使－45度角的風景－原來是那麼美》，荏君補充說到：「當初聆聽演講時內心感觸很深，作家在不確定、懷疑自己階段，堅定信念，讓應該可以做到，直到最後變成一定可以做到，過程繼感動又震撼。」演講中，余秀芷提到這句「相信自己，永不放棄」被荏君視為自己創作的座右銘，時刻提醒自己不輕言放棄，更把握證明自己每個機會。

從那時起，荏君不僅愛上透過閱讀勵志文學為自己療傷，更加確立透過創作感染他人的這份初心。

讀創故事新進作家荏君，從勵志文學開始閱讀，愛上閱讀，進而開始有創作故事的能量。（圖／攝影 黃芷葳） 分享 facebook

靈感來自夢境，期待以「女強人」故事圓夢

受到鼓舞的荏君慢慢地擴展自己的閱讀範圍，從心靈勵志、言情小說、華文小說、翻譯文學都有，書量越讀越多，想要創作的動力也越來越強烈，儘管她坦言，一開始家人並不看好自己寫作，但她補充說：「除了閱讀勵志文學之外，學校老師認可與投稿入選都是激勵我繼續創作很重要的動力。」經過長期積累與淬鍊，作品開始有不錯迴響，從只有自己看的日記式隨筆，到後來報章雜誌、苗栗青年刊物投稿，也幫助自己累積寫作信心與方向。

荏君表示自幼多夢，千奇百怪的夢境是她創作取材的靈感來源之一，許多長篇作品幾乎都是從夢境發展開來，而短篇作品則多半偏好自生活題材著手發揮，因此自己的創作比較隨心所欲，但並非隨便，面對創作荏君態度十分周密審慎，尤其對創作設定與安排也很要求，喜歡創作於他人不一樣的作品。或許是受勵志文學潛移默化的影響，也或許是每部創作都是作者嘔心瀝血，想要創作獨一無二的作品的使命感，荏君筆下的女主角擅長展現「女強人」特質， 譬如《癡心董事長》的女主角沐安，被陷害或深愛的人誤會，仍然可以瀟灑離去，再以更強勢姿態回歸、證明自己。

與言情小說市場中既定創作公式很不同，通常言情小說受歡迎故事，女主角套入「個性傻白甜」、「外型白富美」、「巧遇霸道總裁」等設定條件，然而，創作對她而言，更像實踐夢想，這些公式化設定看起來很憧憬，但不見得是她想要的創作內容。在荏君看來：「沒錯，這種（公式化）內容很吸引人，連我自己有時候也會讀，但我還是喜歡和別人不一樣。……特別是想要完成自己心中的妄想，現實生活看不到、遇不到的，我想直接呈現在作品裡。」最後成品是不是她期待的更重要，即使可能閱讀群眾不多，角色、劇情構思得多費心思，但不為量產作品一昧套用公式，是荏君自國中創作至今，一路以來的寫作堅持。

荏君目前已完結三部作品《相信我們的愛．三人習題》、《癡心董事長》、《誰是。你愛的人。是誰》 分享 facebook

被時間壓榨的斜槓作家，創作最忌「情緒干擾」

寫作是一場時間與靈感的追逐賽。問及創作秘訣時，荏君表示自己是全職上班族，還有媽媽的身分，比較沒有屬於自己時間，但為了兼顧作家身分，她也會抽空寫作，不過時間安排較為零散，每天最多只有1-2小時，偶爾休假在咖啡廳待上一整天、或一整個下午，這時才會比較完整的創作時間，因此她來說很不容易，不過至今她甘之如飴。

荏君大方分享自己寫作時三個不可忽視的重要條件，首先，一定要「隨時筆記」，因為靈感是頑強勞動而獲得的獎賞，所以她使用手機將它速記下來的習慣。第二，創作前作品需設定「筆調與風格」，每篇創作內容、結局大致上會先設定文風決定，故事鋪排的筆調有的是輕快、沉重、調皮、熱情，而主角設定也會影響整部作品的風格，像是《癡心董事長》的女主角從頭到尾都是個性要強、不服輸、不吃虧，像極了時下都會女性「剛強」與「自信」的那一面，因此這部作品的架構與風格就會依照這個故事脈絡延續創作。

荏君首次嘗試古代架空作品《心懷天下－逆天少夫人》，精彩故事目前在「讀創故事」連載中。 分享 facebook

最後，也算是最重要自我叮嚀，必須遵循「平靜即不跳躍」的創作邏輯，她毫不諱言補充解釋，自己是容易受情緒波動影響的人，曾經因為創作《誰是。你愛的人。是誰》時，不小心投射太多情緒在角色上，導致對讀者來說閱讀不易的窘境，她說：「姐姐是我許多作品的第一讀者，當時就是她率先發現，因為參雜過多個人情緒導致場景過於跳躍問題，也很感謝她的發現並予即時提供我修改建議。」所以創作情緒對荏君來說十分重要，為了專心寫作，創作中的荏君喜歡戴上耳機聽音樂，幫助自己進入平靜的狀態，無人打擾的狀況下寫作。

偉大的詩人、作家泰戈爾曾說：「只有經歷過地獄般的磨礪，才能練就創造天堂的力量； 只有流過血的手指，才能彈出世間的絕響。」荏君創造的女強世界與愛情故事仍在持續創寫中，近期嘗試創作古代愛情 《心懷天下－逆天少夫人》，這部作品陸續也有不少人支持，對於未來創作她仍舊保持樂觀、開放的態度，努力不懈創作之餘，把握創作機會，期待未來能挑戰更多不同類型，將更多現實中大家都未完成的夢想故事，帶到讀者面前，期待有一天能創作完美、絕響之作，也為自己圓夢。

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