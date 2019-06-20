發掘故事繁星，讀創故事送你「貓美術館門票」

2019-06-20 12:45 聯合新聞網 「讀創故事」編輯台



你我都是有故事的人，國內最具話題的線上閱讀寫作平台「讀創故事」邀請您一同來創作專屬自己的獨家故事。不論是真實是虛幻；是愛情還是義氣；是青春還是恐怖懸疑，每個人心中都有屬於自己的一段故事。

歡迎最新版的讀創故事介面中寫下自己的奇幻旅程，打造以自我為中心的故事宇宙。即日起至7月12日前，參與讀創故事發掘故事繁星活動，送免費點數、再加碼送貓美術館展覽門票。

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讀創故事全新介面，找書找作家速度加倍

是否經常為了一本好書、一位好作家，花了很多時間卻還是遍尋不著呢？為了提供讀者更方便好用閱讀體驗，也為了讓更多原創新秀作家能被大家看見，讀創故事已於今年6月13日起正式將頻道獨立出「原創」類別，打造更優質的閱讀與創作環境，讀者不僅能夠在原創類別中瀏覽排行榜一目瞭然近期熱愛話題書單有哪些，還能更快速的發掘作家們的作品，為他們創作作品評分，以及與他們留言互動，同時，作家也能更加直接感受讀者的回饋與鼓勵。

發掘故事繁星活動開跑

中國知名作家木心在《文學回憶錄》點出「所謂創作，是自我的完美、昇華，要完美、昇華，總要汲收，哪裡能靠排斥別人。」創作屬於你的獨家故事前，絕對需要透過大量的閱讀來充實自己寫作能量，為了鼓勵大家多多閱讀並發掘原創作家創作光芒，歡迎到讀創故事先發掘更多奇想故事，即日起至7月12日前，參與網站活動，累積扣點滿額享點數回饋，收藏五本好作品還能參加抽獎，獲得貓美術館展覽門票。

👉點此參加抽獎，活動至2019年7月12日止。

最新創作勢力登場

目前讀創故事已有不少創作新星展現不凡創作能量，除了大家比較熟悉的玄幻古風類的齊綸、水陽；靈異驚悚類的小男孩、孤煙仁心；推理奇幻類亞斯莫；宮廟文化題材作家R.N之外，還有很多全新原創作家帶著新作品陸續登場，包含警察所長663寫故事《我的高中同學》、真人真事鬼故事作家藍綾《我與「地藏王」有約》、少女夢中小劇場落日焰《你我的故事，未完待續》、靈魂交流作家荏君《相信我們的愛，三人習題》。

想沉浸在別人的故事中體驗不一樣的生活感受，浪漫、穿越、奇幻、驚悚故事任你體會，歡迎加入讀創故事，閱讀寫出你的獨家故事，點亮你的故事繁星。

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