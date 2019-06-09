【焦點作品】顛覆英雄美人設定，謝金魚大膽改寫傳奇小說

2019-06-09 22:11 聯合新聞網 讀創故事「編輯台」



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我只是個含冤而死的鬼，沒有嫁人不是我的錯，冤死也不是我的錯，為什麼是我要成為厲鬼？為什麼是我要被粉碎三魂？為什麼？

有讀小編手札

什麼是「孤娘」？早夭或未婚即棄世的女子，稱為孤娘，牌位無法放在家中、必須送往寺廟供奉。因為她們不是「正神」，所以世人蓋「貞女祠／姑娘廟」安置，使其享有萬年香火。

歷史才女作家謝金魚，故事靈感來自明代馮夢龍在《警世通言》的〈趙太祖千里送京娘〉，傳頌千古的情義傳奇為本，融匯民間的「孤娘」習俗，以幽默以驚悚以慧黠，以及一抹柔情，翻攪人間、地府，創新歷史言情小說《御前孤娘》就此展開。

文／ 謝金魚

遠處傳來刺耳的雞鳴，一種不舒服的熾熱感從東方傳來，她閃避到一棵大榕樹下，樹皮涼絲絲的。

「小娘子，快到樹上來，一會兒太陽升起，要燙壞妳的。」沉沉的老人聲音從樹皮裡傳來。

一團毛蓬蓬的東西飛下來，撞在她額頭上，原來是一隻鴞，圓滾滾的眼睛像兩輪銅鏡，反映著她的身影。

原來，鴞鳥是看得見鬼的……不及想，鴞鳥把她趕到樹身的一處縫隙邊，用翅膀和喙用力地頂著她：「快進去快進去！」

「別推我……哎呀……」京娘冷不防被啄了一口，卻發現自己被鴞鳥塞了進去，榕樹微微用力，把她夾住：「這是！」

「別動！」旁邊一個有氣無力的聲音說，京娘勉強地轉過頭，發現榕樹的樹身竟夾了一圈鬼魂，大家都閉著眼睛，誰也不理會她，而她旁邊的那個鬼魂說：「老榕公是專門收留孤魂野鬼的，睡吧，等太陽下山，妳就能出去了。」

說完，隔壁的鬼就再也不理她了。

後來京娘才知道，每一棵榕樹上都有一窩或者一隻鴞鳥，榕樹供牠們住，牠們就負責把鬼魂引到樹上，因此，鬼魂們都叫牠們鬼鴞。

老榕樹的身子涼涼的，隱隱還能感覺到樹的呼吸，像乳母在小時候輕輕拍著她的後背，於是，京娘昏沉沉地睡了……

這樣的日子，她過了七天。

當她飄過花園的圍牆，來到自己的房間前，卻是……

「拆了！」京娘失聲大叫。

她錯愕地看著眼前的斷垣殘壁，一片白紙隨風捲到她腳前，上頭貼著的紅紙窗花分明是她去年剛絞好的。

她抬頭，家人竟然把她住的妝樓給拆了！

「快，把小娘子用過的都搬出去燒了！」嫂子的聲音傳來，京娘回頭去看，嫂子正指揮著奴僕們燒掉她所有的東西，衣服、首飾、書籍、被褥……

無可抑制的憤怒從心底湧出，她恨恨地上前要質問嫂子，卻聽見母親的聲音：「妳這是做什麼！」

「阿娘。」嫂子迎上前去，攙住母親：「我將姑姑生前愛用的東西燒過去，姑姑在九泉之下，也能用得著。」

「這樣呀……」京娘心想，她嘆了口氣，姪女從她身邊走過，抖了一下，孩子抬起頭，畏懼看著空中，然後奔入嫂子懷中。

直到此時，她才明白，自己已經不再是趙家捧在手心上的愛女，而是一個令人畏懼的冤鬼。

京娘灰心至極，她往花園的正門走去，此時，兩個彪形大漢突然攔住她，粗魯地把她用力甩飛：「大膽！門神所在之處，豈是爾等冤鬼可走的？」

京娘抬頭一看門板，上頭貼著兩張門神年畫，是她去年親手貼上的。

她又痛又恨，正要去和門神理論，卻見一個紫衣少婦拉住她說：「小娘子，莫與那守門呆爭，沒妳什麼好，來，妳得走沒貼門神的小門。」

少婦拉著她小心地走著直線，一邊走一邊說：「鬼魂不能轉彎，妳只能盡量地走直線，千萬不要走到迴廊裡，那種彎彎曲曲的路會讓妳卡在裡面出不來。」

「妳是誰？」京娘問。

「妳往昔都會供奉我的，卻忘了？」少婦微笑，帶著她來到小門邊：「我是妳家的胡阿娘。」

京娘站住腳，睜大了眼睛問：「妳是狐仙？」

少婦微笑。

在蒲州，幾乎家家戶戶都供奉狐仙，狐仙有男有女，端看在這家中出生的第一個孩子性別而定，京娘的家原本住在別處，父親經商有成才蓋了這所宅子。由於京娘是在這房子中第一個出生的孩子，所以趙家供奉的是狐女。因為不能直呼狐仙，狐通胡，所以在蒲州都稱狐仙為胡阿翁或胡阿娘。

胡阿娘看起來很年輕，但是她看著京娘時，眸中卻滿是慈愛：「妳家是我修成人形後，第一個照顧的人家。妳就像我的女兒一樣，妳小的時候還能看得見我，晚上總要抱著我的尾巴才肯睡……怎麼也沒想到，妳雖然能看見我了，卻是在這樣的境遇……」

「胡阿娘……」京娘哽咽，胡阿娘嘆了口氣，伸出手臂將她抱在懷中，像慈母一樣地拍著她的背，京娘在胡阿娘懷中，像個走失的孩子一樣痛哭：「這究竟是怎麼了？為什麼家裡的人都不要我了？我做錯了什麼？」

「好孩子、好孩子……」胡阿娘溫柔地安慰著她，她的一隻手還是毛茸茸的狐爪，軟軟的狐毛擦過她的臉，給了京娘一種特殊的力量。

胡阿娘把她去世後的一切都告訴她，陪著她走出趙家、走向貞女祠，帶著她去拜見土地公公，鄭重地託祂們照料京娘。

胡阿娘細細地叮囑了京娘許多做鬼的禁忌，最後，胡阿娘說：「京娘，妳聽好了，未嫁的冤鬼如果一直未嫁或沒有報冤，在天年屆滿的時候，就會慢慢失去心中的善念，快則數月、長則數載，必然成為厲鬼作祟，屆時，土地便會報請天庭擊殺，粉碎三魂，不得超生。」

「不得超生……」京娘低低地重複，這一連串從未聽聞的事，讓她感覺似乎有一張無形的大網將她牢牢地罩住，一種莫名升起的情緒讓她終於明白了什麼叫怨恨。

「胡阿娘，我只是個含冤而死的鬼，沒有嫁人不是我的錯，冤死也不是我的錯，為什麼是我要成為厲鬼？為什麼是我要被粉碎三魂？為什麼？」

「因為在天綱中，人都應該有配偶，人都應該安享天年，違反天綱，就是妖異……」胡阿娘說。

她看著京娘臉上的憤怒，苦笑著說：「不過，也不是不能避免，總之，妳只有三條路可以得到安息：一條是和另一個男鬼或者男人冥婚，把今生的債務留到來生處置。第二條，放下怨恨，去尋個神仙，在祂座下修行。第三條，則是找到那個害妳冤死的人，向他報冤，然後妳的遊魂過所就會被收回，妳只能待在神主牌裡，等妳真正的天年滿了，妳就可以投胎了。」

照理來說，冥婚或放下怨恨似乎是個比較簡單的選項，但是不知為何，京娘卻問：「如何報冤？」

「一命抵一命。」

胡阿娘有點艱難地說完，她並不樂見這種作法，於是又道：「或者，讓他把妳的神主請到他家中，誠心地為妳誦經祈福，四時不斷，直到妳真正的天年。因為妳是他的債主，如果你們重逢，他可以看見妳。他如果在妳的天年之前就死了，他的子孫也要繼續供奉。」

京娘冷靜下來，她覺得以命抵命實在是個太血腥的選項，畢竟她都還沒搞懂自己是為什麼死的……

胡阿娘拉起京娘的手，把她的袖子往上撩，臉色一沉，有點難以啟齒地說：「修行是一條很艱難的路，雖然這是對雙方都最好的。不過……我覺得妳走冥婚可能快一點，畢竟我也可以施點法力讓妳家人替妳完成這事，因為妳恐怕不太可能找到那個害妳冤死的人報冤了。」

「這是為何？」京娘不解。

胡阿娘嘆了口氣，指著上面印的一個名字說：「那害妳冤死的人，是紫微星君。」

京娘看著手臂，上面分明印著三個字「趙匡胤」。

●本文摘自聯合文學出版《御前孤娘》。想知道更多大宋開國皇帝趙匡胤與孤魂京娘相遇後的故事，立即前往讀創故事閱讀與收藏