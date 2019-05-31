【焦點作品】終結校園霸凌噩夢？畢業前夕挺身不再漠視──《成年禮》

2019-05-31 11:17 聯合新聞網 「讀創故事」編輯台



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他第一眼見到楊雨烯就特別喜歡，除了是因為她長得可愛漂亮，還因為她和自己母親一樣，兩人都有一隻腳行動不便。

有讀小編手札

父母染毒，造成先天與別人不一樣的楊雨烯一直受到異樣眼光對待，她受盡來自同儕的霸凌、摯友的背叛欺辱……。

少年決定不再坐視不管，手裡拿著一張照片、一把刀，心想若要保護她，畢業前，我們好好慶祝。這個活動，必定會是最完美的禮物，也是最難忘的成年禮。腦中想起那些人的臉，碎唸的內容多加了一句 ……你們都期待嗎？

文／孤湮仁心

警衛從楊雨烯書包上的名牌得知她是哪個班級。走到教室門口，警衛停下腳步「你名字叫雨烯對嗎？」

「對呀。」

「這間是你的教室，你先在外面等叔叔，等我跟你招手時就走進來，好嗎？」

楊雨烯看著教室裡其他小朋友，表情忽然變得有些僵硬。警衛走進教室不一會兒，他朝著門口的楊雨烯招手。

楊雨烯往教室裡探頭，發現大家都看著自己，雖然感到緊張害羞，她還是緩慢地往教室裡走。

「楊雨烯遲到了！」嚴如雪本來在懷疑是不是同一個班級，不然怎麼沒看到人，現在知道楊雨烯是遲到了。

楊雨烯被嚴如雪大聲地呼喊給嚇到，右腳一軟，左腳沒站穩向前跌了一跤。 全班小朋友看見她跌倒都發出了「阿」的叫聲。

楊雨烯從地上坐起，嚎啕大哭。

警衛看著她搖頭嘆氣，心中不停說著這孩子長大以後一定會被欺負，往後日子很辛苦阿。

老師向前攙扶起楊雨烯，接著嚴肅看向嚴如雪說：「如雪以後不能這麼大聲說話，知道嗎？」

「好。」嚴如雪表面上知錯，心裡卻是笑著楊雨烯被嚇到的蠢樣，誰叫你敢亂用我的玩具？

旁邊一位男生戳著嚴如雪的手，她回頭瞪了他一眼：「你不要弄我拉。」

「她是你朋友嗎？」叫陳誌璽的小男孩笑著問。

「不是，誰會跟怪物當朋友。」

坐在嚴如雪附近的女同學聽了後說：「可是你叫她名字了，怎麼不是朋友？」

女孩這話一說出，周圍小朋友不知道為何笑了起來。

嚴如雪瞪著同班同學，想要回嘴的時候，老師再次喊了她的名字，當下只好閉嘴。

控制好狀況，老師關心楊雨烯：「你還好嗎？」

「我不好，但是我想上課。」

老師愣了一下，隨後帶著溫和笑容說：「上課前要先和大家自我介紹，雨烯知道怎麼介紹自己嗎？」

「你們好，我叫楊雨烯，喜歡聽故事書。」

她的同學聽她這麼介紹自己，全都給了熱烈掌聲。嚴如雪有些忌妒，想說不過就是個介紹，為什麼要拍手？她想起自己做自我介紹的時候不是這樣子。

嚴如雪自我介紹的時候，其他同學都在嬉笑，要不是有老師在，可能也沒人知道她在做自我介紹。

楊雨烯臉上帶著微笑，眼眶中還殘留著淚水。嚴如雪看她這表情，納悶她是在笑，還是在哭呢？

「你想坐哪裡呢？」老師問著楊雨烯。

楊雨烯想都沒想就看向嚴如雪，「我要跟如雪坐在一起。」

嚴如雪不停搖頭，可是小孩的意願不重要，大人不會去在意。

楊雨烯開心地走到嚴如雪旁邊，「看到你好開心。」

「我一點都不開心。」嚴如雪看都不看一眼，想當她是空氣，話還是回了。

等楊雨烯坐下後，老師重新開始上課：「各位小朋友，現在要來上勞作課，老師會發給你們一包黏土包。」老師手裡拿著DIY黏土包。

老師數過數量又說：「老師沒帶很多，不能給你們一個人一包，你們要四個人一組共用一包，然後你們捏一個造型，我們來做競賽，看誰做出來的結果最漂亮。」

聽老師這麼說，每位同學興高采烈回應著：「好！」

組別很快分好，因為人數的關係，楊雨烯自己一個人一組。嚴如雪故意不跟她同一組，馬上找好其他同學組成一組，因為她知道楊雨烯只會亂用。

沒辦法跟嚴如雪一組，楊雨烯有些難過，握著老師發下來的黏土包，看著她與其他同學說著要捏什麼造型時臉上的燦笑。

楊雨烯沒發現有一個人一直看著自己。

那人是稍早伸手戳著嚴如雪問話的陳誌璽。

他第一眼見到楊雨烯就特別喜歡，除了是因為她長得可愛漂亮，還因為她和自己母親一樣，兩人都有一隻腳行動不便。

●本文摘自孤煙仁心原創小說《成年禮》。想知道更多後續發展，立即前往讀創故事閱讀與收藏