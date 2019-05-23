【作家誌】多元創作奇才孤煙仁心：影視燃燒創作魂，閱讀當氧氣就對了

2019-05-23 14:32 聯合新聞網 「讀創故事」編輯台



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文／「讀創故事」編輯台

狄更斯《雙城記》提及「每當演出一場非常引人入勝的戲劇，眾目所矚的主角臉上一出現特別強烈的表情，觀眾馬上會不自覺地加以模仿。」如此看來，戲劇張力之於閱聽人的影響力，可見一斑。讀創故事的作家孤煙仁心目前在站上共有五部作品，其中兩部《舞公主與黑馬王子》、《靜止》為已完結作品，另外三部《成年禮》、《星繁‧卷一》及《食夢者》則是「讀創故事」獨家連載中作品。

而他本人與刻版印象的作家形象有點出入，首先他並非文史哲背景出身，已有數本完整創作作品，年紀卻很年輕，更不怕匱乏靈感，引起他最初創作慾其實不是單純的文字閱讀，而是從影視劇、改編電影的感召開始說起……。

創作魂始自影劇，再到「閱讀氧氣理論」

2011年由日本明星福山雅治主演的電影《嫌疑犯X的獻身》，將日本推理作家東野圭吾的聲勢推到最高峰。（圖／聯合報系新聞資料照片） 分享 facebook

採訪孤煙仁心時，他率先坦言：「其實，很多朋友聽聞或發現我有在寫作小說時，都是不可置信的，甚至可說是驚嚇大於驚喜。」因為在過去的求學經歷中孤煙仁心沒有半點與文學、創作直接沾到邊的可能，不愛閱讀，也討厭靜心打字，會愛上創作純粹是因為重溫東野圭吾作品《嫌疑犯X的獻身》電影才開始的。

生離死別是人生必修課，無論是悲是喜、是輕是重，都得一個人去面對。對他而言，改編電影《嫌疑犯X的獻身》也承載這樣的深重意義，第一次接觸時並沒有特別的感覺，甚至沒有全看完，然而因為聽到介紹這部電影的老師驟世消息，讓它印象更加深刻。後來，輾轉在大學時期又回憶起這部片，翻出原著小說重讀，孤煙仁心侃侃而談：「看完原著後，感受特別深刻，明明只是閱讀完一本書，沒想到後勁卻很強！」不僅感嘆作家嫻熟敘事手法，既條理又能混淆讀者，尤其最後真相大白給人衝擊力、震撼，格外讓人揪心難忘，從此，自己也愛上了閱讀。

因為那次久久不忘的影後感受，漸漸愛上閱讀、有了創作念頭。孤煙仁心表示：「對於我來說，閱讀就如同氧氣，而創作就像無人島。」他進一步解釋，閱讀對現在的他來說，已全然進入他的生命，成為日常生活中不能缺少的元素，不讀會缺氧。而創作的過程就像開發一座無人島，在什麼東沒有的荒蕪淨土上，一點一點整理出一方小天地。但無論是閱讀、創作或影視作品，他都很樂意把好故事分享出去，用故事交朋友。

讀創故事作家孤煙仁心捧著東野圭吾作品《嫌疑犯X的獻身》，這本小說是啟發他成為作家，開始創作的重要讀物。（圖／攝影 黃蕾） 分享 facebook

受挫喜遇「貴人」悟出創作變簡單的方法

孤煙仁心的創寫之旅並非一帆風順，曾經因為沒什麼讀者而感到挫敗，中間一度停止創作，長達半年時間，卻意外發現有一位死忠讀者留言鼓勵他，後來回歸創作後，那位讀者也一直關注著自己，他感動的表示：「這位讀者就像我的貴人一樣，他的出現使我更加堅定，從那之後，就沒想過放棄（創作）。」

從創寫意念萌發，至今也有長達將近六年之久創作經驗，孤煙仁心對於「創作」小有心得，他認為其實創作根本不需要擔憂門檻太高，也不一定要有多麼偉大的創作使命才能開始動筆，他分享自己的經驗：「創作很簡單，最重要的三大要素就是熱情、堅持與信心。」在你開始創作時，首先要有熱情，有了好的開始後，就要義無反顧地堅持寫下去，最後要對自己寫故事有信心，如此才能讓大家感受到作品的溫度與魅力。

（左起）《成年禮》、《食夢者》、《星繁‧卷一》書封，均為讀創故事站內獨家連載中的作品。 分享 facebook

高期待首創《成年禮》──無所為，才是最可怕作為！

目前在讀創故事上共有三部獨家連載作品中，他誠懇表示最喜歡寫「恐怖懸疑」故事，近期也熱愛閱讀這類的作品，以這類題材著手也相對熟練。《成年禮》是孤煙仁心第一部正式創作的作品，同時也是他自己最喜歡的作品之一。《成年禮》內容主要是講述關於校園霸凌與漠視的黑暗驚悚類小說，不只舊讀者們期待，孤湮仁心更偷偷透露，有不少搶先看過的讀者朋友均表示這是一部會讓人「讀罷淚兩行」的作品。故事設定特別以市面上鮮少出現「默許霸凌」的方向，切入探討人性黑暗面，即使不是參與施暴的霸凌者，但是默許霸凌發生，而坐視不管、冷眼旁觀，這種「無所為」，才是最可怕的作為！

《成年禮》這是孤煙仁心自己最喜歡的設定與最愛閱讀的小說類型。不過，太喜歡自己作品的下場是，即使作品早已寫出結局，但他仍經常思索該如何斟酌用字，或者如何呈現不一樣的結局，能夠讓它更加完美，陷入循環反覆窘境。

首部武俠連載《星繁‧卷一》──創作鮮明角色的渴望

對於創作，孤煙仁心抱持蠻正面積極的態度，雖然他創作大多偏向「恐怖懸疑」，對他來說不管是閱讀還是創作，都不該畫地自限，執著類別、欄目或屬性，應該更著重要作品本身。就像身為「古風電視劇狂熱粉絲」的他，對於打鬥類的題材也很感興趣，思考後，以《將夜》這部原創作品中的一位角色為靈感，有了想要創作一個鮮明的古風角色的想法，於是創造在讀創故事首部武俠類連載作品《星繁‧卷一》，血雨腥風的江胡故事正在慢慢壯大，也同樣讓讀者們甚是期待。他期待：「雖然還沒完成，但我希望這部作品會是最能代表自己的。」

問及未來創作是否有一個明確的創作方向，孤煙仁心認為反映社會現狀的「寫實推理類」作品非常具有挑戰性，但也不排除挑戰「仙俠」、「穿越」、「種田」這類小說的創作可能，目前的他還對未來創作保留一點神祕感，但他知道自己就是一旦突然喜歡上、確定了，便會堅定不移投入其中的人，想做那就一次做到位。

相信無論孤煙仁心最後決定以哪一種創作方向，最終受惠絕對是讀創故事的讀者們了！

讀者，你們準備好了嗎？