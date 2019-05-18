【小說話題】古風神劇當道，好劇本都從這裡來！

2019-05-18 10:11 聯合新聞網 有讀小編



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文／有讀小編

人手一機的年代，走到哪都有人在低頭追劇。不管追的是臺灣電視劇、大陸電視劇劇（以下簡稱：陸劇），還是日劇、韓劇還是美劇，沒看上一、兩部劇就覺得快跟不上時代！

「追劇」可說是全民運動，更是現代人的心靈寄託，特別是陸劇在臺灣還是擁有相當多的支持群，畢竟看著神仙般的男神、女神一出場，心情就是大好啊！然而這些劇的劇本究竟是怎麼出現的呢？

原創小說在大陸有著蓬勃的發展，不僅有為數眾多的創作者，日以繼夜的創作故事，更有廣大的讀者支持，給予創作者最即時的反饋。於是，所有的作品就在原創小說網站上被滋養起來。當然，優秀的作品被發掘被影劇化的機會就更高啦！

話不多說，有讀小編立刻為你盤點那些影劇化的小說作品，以及精選了人氣小說，也許下次就是這些作品被搬上大螢幕也不一定呢！

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