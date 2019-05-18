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NBA／G2林書豪垃圾時間上場 暴龍103:125大敗

高雄路現天坑！病灶抓半天 韓國瑜推路平遇危機

【小說話題】古風神劇當道，好劇本都從這裡來！

2019-05-18 10:11聯合新聞網 有讀小編

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文／有讀小編

人手一機的年代，走到哪都有人在低頭追劇。不管追的是臺灣電視劇、大陸電視劇劇（以下簡稱：陸劇），還是日劇、韓劇還是美劇，沒看上一、兩部劇就覺得快跟不上時代！

「追劇」可說是全民運動，更是現代人的心靈寄託，特別是陸劇在臺灣還是擁有相當多的支持群，畢竟看著神仙般的男神、女神一出場，心情就是大好啊！然而這些劇的劇本究竟是怎麼出現的呢？

原創小說在大陸有著蓬勃的發展，不僅有為數眾多的創作者，日以繼夜的創作故事，更有廣大的讀者支持，給予創作者最即時的反饋。於是，所有的作品就在原創小說網站上被滋養起來。當然，優秀的作品被發掘被影劇化的機會就更高啦！

話不多說，有讀小編立刻為你盤點那些影劇化的小說作品，以及精選了人氣小說，也許下次就是這些作品被搬上大螢幕也不一定呢！


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一、影視小說 Top 5

《瑯琊榜》 （海宴 著）
《瑯琊榜》 （海宴 著）
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1.《瑯琊榜》 （海宴 著）

一卷風雲瑯琊榜，囊盡天下奇英才。 講述了“麒麟才子”梅長蘇才冠絕倫，以病弱之軀撥開重重迷霧、智博姦佞，為昭雪多年冤案、扶持新君所進行的復仇故事。從陽剛的側面反映了男人之間的義薄雲天、情義韆鞦，吟誦了一曲熱血男兒的蛻變之歌。

電視劇瑯琊榜由孔笙、李雪聯合執導，胡歌、王凱、劉濤等主演，于2015年9月19日火熱播出。

《羋月傳》 （蔣勝男 著）
《羋月傳》 （蔣勝男 著）
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2.《羋月傳》 （蔣勝男 著）

鄭曉龍執導、孫儷、劉濤主演的電視劇原著小説！繼《後宮甄嬛傳》後2015年令人矚目的史詩巨獻！

「女性大歷史小説」開創者蔣勝男壯闊演繹中國首位太后的驚世傳奇！她是歷史上真實存在的傳奇女性。「太后」一詞由她而來。太后專權，也自她始。她是千古一帝秦始皇的高祖母。她沿著商鞅變法之路，奠定了日後秦國一統天下的基礎。到現在都還有學者堅信，兵馬俑的主人其實是她。在羋月愛恨情仇、波瀾壯闊一生的敘事裏，全景再現大爭之世群雄並起爭霸天下的宏偉圖卷，盡顯羋月、楚威王、秦惠文王、趙武靈王、屈原、黃歇、張儀、蘇秦、公孫衍、白起……鐵血手腕、絕世才華！

《扶搖皇后》 （天下歸元 著）
《扶搖皇后》 （天下歸元 著）
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3.《扶搖皇后》 （天下歸元 著）

在五洲大陸底層掙扎的混混扶搖，甩開另娶他人的愛人，選擇以牙還牙的償還！一路與七國權謀皇室悍然碰撞，同天下英才逸士際會風雲，奪七國令，不為天下，只為回歸。可當愛情與之相撞時，愛與別離，何從抉擇？

改編為電視劇《扶搖》由楊冪、阮經天領銜主演，於2018年6月18日播出。


《三生三世十里桃花》 （唐七 著）
《三生三世十里桃花》 （唐七 著）
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4.《三生三世十里桃花》 （唐七 著）

那一世，大荒之中一處荒山，成就她與他的初見。

桃花灼灼，枝葉蓁蓁，妖嬈傷眼。記憶可以封存，可心有時也會背叛，忘得了前世情緣，忘不了桃林十里，亦忘不了十里桃林中玄衣的少年。

這一世，東海水晶宮，他們不期而遇。

不是每個人都能看透這三生三世的愛恨交織，只要你還在，只要我還愛，那麼，這世間，刀山火海，毫不畏懼。有些愛，藏在嘴邊，掛在心尖。 浮生若夢，情如流水，愛似桃花……

同名改編電視劇《三生三世十里桃花》由楊冪、趙又廷、迪麗熱巴主演。

《孤芳不自賞》 （風弄 著）
《孤芳不自賞》 （風弄 著）
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5.《孤芳不自賞》 （風弄 著）

她是小敬安王的伶俐侍女——白娉婷，他是威名遠揚的鎮北王——楚北捷。一場戰事，他讓她自小生活的敬安王府慘遭滅門之禍。不想，二人的一場相遇卻令楚北捷一面成癡，從此愛恨雲湧，傳奇上演。她用恨接近他的愛，他用愛融化她的恨。在他眼裡，聰明的白娉婷，愚蠢的白娉婷，善良的白娉婷，狠毒的白娉婷，不過都是他楚北捷深愛的白娉婷。當楚北捷遇上白娉婷，天地間還有誰能夠像他們一樣，有著可以並駕齊驅、一較高下的靈魂？她與他亂世相逢，全化作繞指柔情......

同名電視劇由鍾漢良、Angelababy、甘婷婷主演，於2017年播出。


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二、人氣作品 Top 5

《喜劫良緣，紈絝俏醫妃》 （莉莉薇 著）
《喜劫良緣，紈絝俏醫妃》 （莉莉薇 著）
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1.《喜劫良緣，紈絝俏醫妃》 （莉莉薇 著）

他高高在上，是神秘可怕的蠻荒之王，一眼能看盡人之姻緣，厭惡女人到了極點，卻在見到她的第一眼就認定了，一路寵之，疼之。

她卑微穿越，一身神奇醫術，不為身邊眾多美男動心，只想變得強大，能配得上那個神一樣的男人，可是等確定自己心意時，卻發現自己已成婚多年……


《醫品太子妃》 （簾霜 著）
《醫品太子妃》 （簾霜 著）
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2.《醫品太子妃》 （簾霜 著）

秦宛如重生了，她記起上輩子許多事情，卻唯獨少了那個在她死後，為她以親脈祭魂，血祭輪迴路，逆天改命的人。

她上一輩子是東蒼國第一個被酷刑腰斬的女子，至死都不知道自己的身份早被秦玉如所奪，李代桃僵的成了另一個尊貴的自己，享受著本該屬於自己的榮寵……

重回到十一歲，砸花轎，跳圍墻，救姨母，踩賤人……層層剝開死纏在她身上的陰謀，讓一切真相大白于天下！

可這是誰？上一世最後成功篡位的廢太子？他伸出腿的意思是讓自己抱？這閃閃發光的金大腿是抱還是不抱呢？如果抱了要採取什麼樣的姿勢抱才比較好呢？秦宛如咬咬牙，決定抱了！

只是抱著的姿勢太過妙曼，金大腿決定要讓她抱一輩子了！這可怎麼破？

《攝政王的醫品狂妃》 （六月 著）
《攝政王的醫品狂妃》 （六月 著）
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3.《攝政王的醫品狂妃》 （六月 著）

特工軍醫穿越為相府嫡女，受父親與庶母迫害，嫁與攝政王，種種陷阱，處處陷害，憑著一身的醫術，她在府中鬥爭與深宮之爭中游刃有餘，誅太子，救梁王，除瘟疫，從一個畏畏縮縮的相府小姐蛻變成可以與他並肩而立的堅毅女子。

「你再偷跑出去，本王打斷你的小短腿，有哪個王妃懷著身孕還四處跑？」

「江東鬧瘟疫，我身為官民署的大夫，自然是要去的，你再攔我，疫症都要傳到京都了。」

鐵臂一伸，橫抱起那絮絮叨叨的女人，攝政王大步回去，哼，官民署的大夫多著呢，要你一個孕婦出馬？還真把自己當菩薩了？也不想想自己當年的手段是何等狠辣刁毒。

《侯門棄女：妖孽丞相賴上門》 （偏方方 著）
《侯門棄女：妖孽丞相賴上門》 （偏方方 著）
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4.《侯門棄女：妖孽丞相賴上門》 （偏方方 著）

一覺醒來，穿越到一個歷史上沒有的朝代，喬薇無語望天，她是有多倒楣？睡個覺也能趕上穿越大軍？還連跳兩級，成了兩個小包子的娘親。看著小包子嗷嗷待哺的小眼神，喬薇講不出一個拒絕的字來。

罷了罷了，既來之則安之吧，不就是當個娘嗎？她還能當不好了？

養包子，發家致富。 不為惡，不聖母，人敬我，我敬人，人犯我，雖遠必誅。

杏林春暖，侯門棄女也能走出個錦繡人生。

《福晉有喜：四爺，寵上天！》 （冰嬸 著）
《福晉有喜：四爺，寵上天！》 （冰嬸 著）
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5.《福晉有喜：四爺，寵上天！》 （冰嬸 著）

他高冷薄情，陰鷙難測，將權謀玩弄于股掌之間，卻獨獨將她放在心尖尖上寵。 她是他的嫡福晉，也是仙女氣質和可愛氣息並存的美人兒。

一開始，後院那些妖艷貨色裝柔弱，裝嬌花，裝暈倒，十八般手段輪番上演。

後來，她們見了她就怕，就躲，還繞道走。

「這財政大權和管家大權，我通通都不要了。」她看著步步靠近的男人，弱弱地道。

「沒良心的小傻瓜，從來都是你想要什麼，爺便給你什麼。」他走近她，低沉而磁性的煙嗓，就像是行走的低音炮，「但只一點，爺給過你的，就決不收回！」


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