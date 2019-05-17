【作家誌】奇幻故事鬼才R.N.：聽得入神情節來自新聞取材與想像

2019-05-17 10:51 聯合新聞網 「讀創故事」編輯台



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文／「讀創故事」編輯台

自公視大戲《通靈少女》、《魂囚西門》電視影集，以及赤燭遊戲公司推出恐怖解謎遊戲《還願Devotion》在臺灣掀起一波又一波討論聲量，宮廟文化題材與懸疑小說的創作風潮成為近期觀眾心頭好。

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作家R.N.代表作《請神容易送神難》正好集結這兩大主軸，不僅在讀創故事上有亮眼的瀏覽人數，作品尚未完結即有超過800人收藏此作品，並引頸期盼作品更新。這全歸功於R.N.流暢的說故事能力、寫作技巧，還有他獨到、精準的創作靈感取材。

一起來探究他到底是如何創作出令人著迷的原創小說？

(圖左)作家R.N.（攝影／黃芷葳）(圖右)為他飼養的貓。身為貓奴R.N.家中可是養了3隻貓，創作時最怕牠們的各種「撒嬌攻勢」，會讓他無法專心寫作。(圖片來源／R.N. 提供) 分享 facebook

愛書成癡 從小立志當小說家

問到對於閱讀是否抱持特殊情懷，R.N.表示在他就讀高中以前的生命裡，基本上可以說只有「書」，甚至與家人出去吃飯也要隨身帶上一本讀物，找空檔時間就想翻兩頁，閱讀對他來說是一件非常有成就感，也非常自然而然養成的習慣，為他封上「愛書成癡」稱號，一點也不為過。

正因為R.N.如此大量閱讀的興趣，造就他自國小時期就立定成為小說家的志向，即使大學推甄選上的並非心中第一理想科系，而是生命科學系，但由於實在太喜愛文字，所以大學二年級毅然決然報名轉學考，想盡辦法也要從「理組」轉到「文組」的懷抱，終於最後考進理想的中文系，一步步朝夢想邁進。

轉變作家的兩大啟發關鍵

成為作家必須要有兩大勇氣，一是能寫，二是想寫的動力。

R.N.成為小說家的創作之旅其實是源自於生命中歷經兩次重大的啟發，第一次是作文班老師對自己創作的鼓勵。R.N.回想自己最初的創作，雖然當初的作品並非短文或小說，而是繪本，但老師十分看好他的創寫能量，R.N.說：「當初的文筆還很稚嫩，不過創作的故事投射了很多我的個人意識，包含我的生肖是屬兔、嚮往冒險般的生活等等……所以時至今日我對這故事題材還記憶猶新。」R.N.認為那一次的創作經驗不僅協助他發現對創作的興趣與愛好，完成作品後所獲得成就、喜悅也是前所未有的全新感受。

另一次啟發是發生在R.N.大學時期，熱愛閱讀的他，多半以「故事、劇情架構」為主的類型下手，但閱讀題材卻相當多元，舉凡武俠小說、奇幻小說、推理小說、甚至是繪本童書，只要故事類型夠吸引人，就決計不會放過。然而，物極必反定律恆存，閱讀到達某一境界與厚度時，R.N.漸漸地覺得書中的內容不再新鮮，好像這劇情套路都差不多，彷彿看了頭就知道結局，了無新意，正好網路小說創作興起，R.N.回憶說：「開始有個念頭，乾脆把閱讀的時間都拿來撰寫原創作品，然再將作品發表在無名小站、BBS、PTT版上。」於是，也正式從「讀東西的人」轉變成為「寫東西的人」。

《鞦韆的彼方》日本微型小說大神星新一作品之一，R.N.非常推薦大家閱讀這位作家的系列作品。（圖／聯合報系新聞資料照片） 分享 facebook

最愛日系微型小說作家：星新一

不過，R.N.再進一步解釋，並非創作生命開啟後就完全停止閱讀。他認為每個年齡層都會有不同的閱讀喜好，在人生不同階段，各有不同需求，相對的書籍給予的啟發也因人、因時而異，他補充說：「當閱讀到故事中沒有提及的內容，讀者就會以自身經驗去填補，反之亦然，若讀者缺乏此經歷時，閱讀即成為他吸收新知的渠道。」所以「閱讀」是一個持續不斷的動態過程，不可能一陳不變。但是，或多或少也會存有一些印象根深蒂固、難以撼動的作品，例如日本作家「星新一」的小說就是R.N.心目中難超越的經典創作。

日本科幻小說巨匠，被譽為微型小說之神的「星新一」是R.N.從小到大最喜歡的作者，而他第一次接觸他的作品是《人造美人》一書，細膩敘述手法及短篇情節立刻吸引R.N.目光，特別是「星新一」每部作品都會在最後埋下發人省思的結尾，儘管閱讀習慣與喜好反覆變化，或者已轉變為作家身份，但「星新一」卻還在R.N.心中佔有一席之地，基本上星新一所有作品都非常推崇，並深深地影響他。

靈感取自新聞三大優勢：新穎、貼近生活、渲染力

曾經有過新聞編輯工作經驗的R.N.，除了因此對文字編輯工作有一定的敏銳感外，因工作需求他必須大量瀏覽新聞、關注時事議題，所以他也不諱言表示自己創作的故事靈感大都來自社會新聞事件。R.N.目前在讀創故事連載中的《請神容易送神難》與《我的殺手大麥克》，這兩部作品創作靈感不僅皆來自新聞，R.N.也充分掌握新聞取材的優勢，發揮它們的議題效應。

作品《請神容易送神難》的故事題材靈感是來自某則神棍詐騙的新聞，然後，突發奇想若有一天大家都看得到神明，那麼會如何？能看見神明的主角會跟祂有怎樣互動？不僅帶出社會事件，也讓人非常期待後續還會發生什麼有趣的故事。相較之下，另一部《我的殺手大麥克》議題比較沉重，是最新R.N.更新作品，其中番外篇《黑家》同樣也是取材於新聞時事，以驚悚劇情題材為主，不同以往從被害者角度或者第三人稱視角寫作，這部作品故事設定是針對「兇手視角」為主軸，揭開人性本惡的故事，貼近生活的新聞事件，不僅題材新穎、渲染力十足，後續故事發展也同樣備受期待。

作家R.N.非常期待未來有機會收到讀者回饋，與大家有更多的互動機會！（攝影／黃芷葳） 分享 facebook

期盼與讀者互動火花 碰撞出新作品

一個人要說得盡興，必須要另一個人聽得入神。R.N.認為創作者寫作最大的動力是「讀者反饋」，自己也是如此，他坦言：「不論讀者回應是批評、讚美、或是感想，只要讀者有回饋，就會讓作者有目標及動力繼續寫下去。」尤其是R.N.非常重視讀者對於「故事情節」的回饋，若對於角色呈現、或者敘事手法有更好的建議時，為了讓作品更具吸引力，在不更動到故事核心的前提下，他都會審慎將讀者的想法列入調整的考慮，也十分期待透過與讀者互動，激盪靈感、碰撞出更完美作品。

比起讓更多讀者瞭解作家本人，R.N.更希望讀者能夠看見他的作品。目前的他對於創作還懷抱滿心期待與熱忱，他說：「我覺得像是《我的殺手大麥克》番外篇《黑家》，這類的題材鮮少有人創作，希望未來自己能多挑戰這類驚悚類型的創作。」他不只要寫好故事、好作品，更要把閱讀的喜悅與創作的成就感分享給更多人知道。