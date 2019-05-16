【焦點作品】嘉慶登基誰先抄家？從高陽歷史小說通曉大清興衰

2019-05-16 09:30 聯合新聞網 「讀創故事」編輯台



分享 facebook

四名侍衛扶起和珅與福長安，兩人都像癱瘓了似地，無法舉步，半扶半拽地弄到內務府前面，有兩部藍呢後檔車等著，坐上車出了西華門，一直到刑部，送入「火房」安置。與此同時，定親王綿恩，帶領五百兵丁，團團包圍三轉橋和珅的府第；和家上下，准入不准出......

有讀小編手札

帝制時代，朝更帝換是猶如天塌般的大事，身為帝王親家的和珅在乾隆時代極受器重，在乾隆駕崩嘉慶上位後，他是如何從位極人臣的九天雲霄倏地墜入無恥貪官的九幽地獄？

看高陽筆下的清朝歷史大作刻畫那朝代更迭的天搖地動。

文／高陽

儀親王將一直握在手中的硃諭展開，郎聲唸道：「科道列款糾參大學士和珅、戶部尚書福長安，情罪甚重，著即革職，拿交刑部，並派儀親王永璇、成親王永瑆、大學士王杰、劉墉、前任大學士署刑部尚書董誥、兵部尚書慶桂，公同會審，議罪具奏。欽此！」

宣旨完畢，照例還要「謝恩」，但魂飛魄散的和珅、福長安那裡還想得到此，儀親王當然也不會去計較，只向帶來的四名乾清門侍衛作個手勢，管自己先走了。

「和中堂，請吧！」

四名侍衛扶起和珅與福長安，兩人都像癱瘓了似地，無法舉步，半扶半拽地弄到內務府前面，有兩部藍呢後檔車等著，坐上車出了西華門，一直到刑部，送入「火房」安置。

與此同時，定親王綿恩，帶領五百兵丁，團團包圍三轉橋和珅的府第；和家上下，准入不准出；下人報到上房，長二姑嚇得瑟瑟發抖，吳卿憐曾經滄海，知道是怎麼回事。

「來抄家了！」她對彩霞說：「多帶點東西在身上，等一攆出去，你就別想再回來了。」

其時刑部侍郎熊枚帶著六名司官也趕到了，跟和珅的總管劉全說：「請你家主母出來。」

和珅的正室已經亡故，如今是長二姑當家，劉全稱之為「二太太」；等她到得大廳，熊枚很客氣地作了一個揖，道明來意。

「和中堂已經拿交刑部了、奉旨查抄，請你通知女眷，找個寬敝的地方集中在一起；我們好封房子。」

長二姑不答他的話，只問：「我家大人是犯了甚麼罪名？」

「是言官參他，皇上派儀親王宣旨，革職拿交刑部。」熊枚又說：「是住在『火房』，地方很寬敝，不會吃苦。」

「可是舖蓋呢？這麼冷的天！」長二姑問道：「熊大人，我們能不能送舖蓋跟日常動用的東西進去？」

熊枚略一沉吟，隨即「點點頭說：「你趕快收拾「好了，我派人替你送去。」

「我家大人這幾天腿上的毛病又犯了，不能沒有一個人伺候————。」

「不！」熊枚打斷她的話說：「和中堂帶進宮的四個聽差，如今都跟到火房裡去了；不愁沒有人伺候。」

「可是那四個人是跟著出門的，不知道怎麼照料他的起居。熊大人，我只派一個跑上房的小廝進去，你老開恩吧！」

「言重、言重！」熊枚慨然允許，不過提醒她說：「去了，可不准再回來了。」

長二姑知道，熊枚是怕派去的人，來回傳遞信息；即忙答說：「去了，自然不必再回來。熊大人你請略坐一坐，我進去料理一下。」

這一套說詞，都是吳卿憐教好了的，在長二姑跟熊枚打交道時，她在上房中亦已準備好了，除了一個大舖蓋捲皮一隻裝動用什物的大網籃以外，另有一個帽籠，親自交了給跑上房的小廝，也是吳卿憐心腹的彭華，悄悄囑咐道：「帽籠下面有東西，你交給張四官，別讓人知道。」

●本文摘自聯經出版之高陽歷史小說巨作《水龍吟》。欲知更多和珅抄家始末，立即前往讀創故事閱讀與收藏

作者簡介 (圖／聯合報系新聞資料照片) 分享 facebook 高陽（1922～1992，享年70歲） 高陽，本名許晏駢，字雁冰。史魚、高陽是筆名。1922年3月15日生於杭州。許氏為錢塘望族，自清雍正直至清末，共出過三位翰林、四位舉人，是書香世家。高陽於1946年隨軍來台，曾任中華日報主筆、總主筆，中央日報主筆等。 高陽寫作生涯始於1951年，1962年發表第一部歷史小說《李娃》於聯合報，一鳴驚人。善於以細膩的描敘烘托氛圍，使人如親臨其境，《胡雪巖》及《慈禧前傳》確立他當代首席歷史小說家的地位，對《紅樓夢》的研究亦成一家之言，讀者遍及全球華人世界。 完整作家介紹 【作家誌】文武雙全史學作家高陽，淬鍊自貧富跌宕的人生際遇

想閱讀更多好故事，請進 讀創故事 ！