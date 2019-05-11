【作家誌】文武雙全史學作家高陽，淬鍊自貧富跌宕的人生境遇

2019-05-11 11:04 聯合新聞網 「讀創故事」編輯台



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史學小說家高陽出身顯赫家族的高陽，一生交遊廣闊，喜愛美酒佳餚 （圖／聯合報系新聞資料照片） 分享 facebook

文／「讀創故事」編輯台

高陽，身處動盪年代顯赫家族的歷史小說大家。曾任國民黨空軍軍職後轉任報界主筆，擅寫時代歷史小說，從帝王將相寫至富賈鄉人，刻劃細膩真實。高陽一生如同他筆下的小說故事，奢華美妙卻又混亂飄搖。少年時身處富貴人家，經歷戰爭洗禮，成長期間對於正統史學深耕精研，亦廣泛涉獵雜學野史，在亂世中養成高陽正統中國文人的一派習氣。雖然一生作品豐富銷量極佳，他的出身與特質讓高陽一生交遊廣闊縱情酒肆，最後不僅千金散盡還債台高築，據聞過世之時仍是債務纏身。

歷史？小說？筆下世界虛實難辨的高陽

高陽的著作中經常隨著故事推展，帶入許多真實發生的史實事件，一部高潮迭起動人心弦的虛實故事就此憑添幾分歷史刻痕的真實感，讓人們在心領神會閱讀作品的同時一併走過了書中描繪的那一段歷史脈絡。清代是高陽最擅長描寫的時代，當時的風俗軼事、民情制度無一不巧妙的融入字裡行間。透過熟嫻清代的高陽下筆煮字描繪時代兒女心中意境，信手拈來活靈活現。大作《胡雪巖》系列、《蘇州格格》、《印心石》、《水龍吟》等清朝歷史小說，透過高陽之筆可謂篇篇精采絕倫，讓眾多讀者一提書卷便無法釋手。

高陽一生著作無數，筆下創作超過千萬字。（圖／聯合報系新聞資料照片） 分享 facebook

立下小說創作高度的典範之作 《紅樓夢》系列

《紅樓夢》系列是高陽另一個創作的高峰。對費心鑽研紅學的高陽來說，創作歷程長達十幾年的紅樓夢系列是高陽立下創作高度的典範之作。高陽以長年創作小說的敏銳雙眼閱讀紅樓夢，加上了然於胸的古今歷史與自身經歷，轉化理解曹雪芹的創作心理與情感狀態寫出典範巨作《紅樓夢》系列。在當時甚至現代，《紅樓夢》系列的文體無法被侷限於古典小說或近代小說的藩籬之間，是小說文學史中獨角獸般的存在。《紅樓夢》系列中對於當代世俗架構與情愛糾纏的描寫十分細膩，營造朝更帝換的時代震動氣氛更彷彿讓讀者眼前的世界隨之動搖。

高陽寫作時對於章典考據十分周詳，通盤解構故事背景中的人文事物，提供讀者精確而豐富的時代背景認識。高陽一生文武歷練、窮富洗禮，造就豐富的人生歷練與寬廣眼界，再加上他對於史料鑽研治學用功，一生著作無數，成就這一位筆下刻出千萬字的歷史小說作家，高陽。

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