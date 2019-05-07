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【焦點作品】難忘的平成時代經典作品──渡邊淳一《失樂園》

2019-05-07 10:00聯合新聞網 「讀創故事」編輯台

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從第一次遇見時起，凜子兼具宛如楷書般的循規蹈矩，以及高雅氣質。這樣的凜子漸漸展現溫柔與親密的態度，有一天以身相許，然後確實地拋下矜持，日漸放蕩。


有讀小編手札

《失樂園》作為日本作家渡邊淳一最為人所熟知的作品，當年作品接連拍攝了電視劇及電影（由役所廣司、黑木瞳主演），轟動一時蔚為熱潮。故事中悲劇性的不倫戀，側寫了都市社會中的男女，在傳統價值與愛情間的掙扎。刻骨銘心的悲戀，成為平成時代最具代表性的作品之一。

文／渡邊淳一

經典日本電影《失樂園》海報。（圖／聯合報系新聞資料照片）
經典日本電影《失樂園》海報。（圖／聯合報系新聞資料照片）
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他接近凜子的方式顯得稚氣未脫，死心塌地到連自己都感到困惑。

明明只是透過衣川的介紹，見過一次面而已，但是一週後，久木按照凜子給他的名片上的電話號碼，打電話給她。他之前並非對女人不感興趣，但是如此積極地展開行動還是頭一遭。久木對自己感到錯愕，但是脫韁的思緒就是停不下來。

從此之後，他幾乎天天打電話給她，兩人一再幽會，正式發生關係是在今年春季。如同一開始的預感，凜子是個迷人的女人，但是久木後來重新思索自己是迷上了她的哪一點。她長得並非特別漂亮，纖細討喜、略顯嬌小而勻稱的身軀，一如人妻的打扮，穿著端莊的絲質套裝。年齡是三十七歲，看起來比實際年齡年輕，但最吸引久木的是，凜子的書法造詣，所有字體當中，她尤其擅長楷書，來到文化中心擔任短期講師，只教楷書。

從第一次遇見時起，凜子兼具宛如楷書般的循規蹈矩，以及高雅氣質。這樣的凜子漸漸展現溫柔與親密的態度，有一天以身相許，然後確實地拋下矜持，日漸放蕩。她從溫婉人妻轉變成蕩婦的過程，令身為男人的久木心醉不已，美豔無方。性愛之後，兩人光是肌膚接觸，彼此就會立刻感受到對方的動靜。如今，久木將頭轉向拉上窗簾的窗戶，凜子旋即像是怕他跑走似的，左手緊攀在他的胸口。久木輕輕按住她的手，看了床頭櫃上的時鐘一眼，六點十分。「太陽差不多下山了。」

從客房的落地窗能夠看見七里濱的大海和江之島，夕陽應該會在它們的另一頭下沉。昨天，兩人抵達時，正是夕陽西下的時分，火紅的太陽正沒入通往江之島的大橋旁的丘陵。「看一看夕陽吧。」久木一面對凜子說，一面從床上起身，穿起掉在地板的睡袍，拉開窗簾。

霎時，令人眩目的斜暉灌入客房內，從地板照至床邊。「趕上了……」如今，夕陽位於江之島對面的山丘上，將天空的下半部染成朱紅，緩緩落下。「過來一下。」「從這裡也看得見。」渾身赤裸的凜子或許是受不了突如其來的光亮，依舊用被單蓋著全身，只將身體轉向窗戶。

「比昨天更紅更大。」久木整個拉開窗簾，回到床上，和凜子並肩躺著。如今，夏季剛結束，猶帶熱氣的霧靄瀰漫在半空中，落日吸納那片霧靄，顯得膨脹，但下半圓的一部分逼近山丘的當下，急劇萎縮，變成血塊般緋紅的火球。「我第一次看到這種夕陽。」久木聽著她說，想起稍早之前，凜子說子宮像太陽一樣這句話。如今，凜子慾火中燒的身軀也像是逐漸消失在夜空的落日一樣，漸漸降溫嗎？久木一面想像，一面從凜子的後方靠近，一隻手滑向她的下腹部。

夕陽殘留鮮紅的光芒，消失在山丘的彼端，天空立刻像是迫不及待似地變成紫色，暮色籠罩四周。太陽一旦西沉，夜色突然加快了造訪的腳步，在那之前金光閃爍的大海轉瞬變換成墨色，彼端的江之島輪廓隨著海邊的燈光浮現。


●本文摘自時報出版之《失樂園》。欲知更多挑戰傳統價值與愛情的經典故事，立即前往讀創故事閱讀與收藏


作者簡介

渡邊淳一（1933年10月24日──2014年4月30日）

日本作家。出生於北海道砂川町，畢業於札幌醫科大學，曾任骨科醫生。後棄醫從事專業文學創作，以小說《光和影》獲直木文學獎，接著又以《遙遠的落日》獲吉川英治獎。2003年獲日本政府頒發「紫綬褒章」。2014年4月30日因前列腺癌在東京都家中去世，享年80歲。

1995年9月1日開始，在《日本經濟新聞》發表長篇連載小說《失樂園》，描寫不倫中的性愛，引起巨大反響，並相繼被拍成電視連續劇和電影，在日本掀起了「失樂園」熱。《失樂園》一書在日本暢銷超過三百萬冊。

渡邊淳一一貫堅持正面描寫愛與性，其作品甚至有時會被稱為情色小說，但這正是一位畢生探求生與死的作家所譜出的人間謳歌。因為渡邊一直探尋包括自己在內的「人性」，他才能將自己的體驗冷靜而透澈地注入作品之中。他始終對人類的本性充滿了好奇，並將自己的一生奉獻給了小說的創作。


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