【焦點作品】當法律強制換上「臉」，擁有新臉的「我」究竟是誰？

2019-04-18 15:11 聯合新聞網 「讀創故事」編輯台



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有讀小編手札

「換臉，真的就能改變人生嗎？」香港作家韓麗珠寫下一個被政府強制「換臉」的國度。換臉法案通過，所有國民必須擁有一張「健康而合乎審美標準的長相」，確保面貌平等，消除所有的不公平。

站在鏡子前，找不到舊臉，無法適應新臉的人們，仿若錯置在不同的軀殼裡。原本獨特的靈魂，找不見屬於自己的樣貌。沒人知道，下一刻會發生什麼？

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文／韓麗珠

陷入嗜睡前的某一天，我走進一所符合認可資格的換臉中心，那裡的登記處只有一扇過於窄小的窗子，一個頭顱在那裡探看，她戴著口罩，只露出一雙懷疑的眼睛，我把檢驗通知書交給她，她伸出手來收下，然後迅速關上小窗。

坐在沙發上的人，全都以呆滯的目光投向我，眼眶裡只有被磨光了一切的空洞，漸漸形成了一種冷峻。他們全都遵從檢驗書上的指引，沒有在蒼白的臉上施加任何粉末或胭脂、眼線或唇彩。所有的臉都裸裎著相近的平板。我坐在他們之中的一個空缺，填補剛剛進入那個房間的人留下的位置。

房間的門上張貼著「檢查室」，掩蓋著本來「診療室」的名目。更換了一個名字，就是為了讓人對相同的事物建立新的理解。我把視線從門上移開，而且嘗試忘記房間的名字。但戴著口罩的護士打開了那扇門，叫喚我，那意思是，我必須走進去。關上門後，她要我平躺在一張白色的床上，按照她的指示，擺放自己的手腳和臉面，她把一管射燈拉向我的頭部上方，光把我刺痛，我只能閉上眼睛。另一個戴著口罩的人走到我身旁，我把眼睛勉強睜開，看到他正在拿著一管黑色的筆，在我的臉上繪畫著不知名的線條，使我想到，在遠古時代，蹲在古墓裡的牆壁前作畫的人。我的臉暫時成為一堵中立的牆壁。他下筆果斷而熟練，不一會便完成了他想要的圖案，把黑色的筆交回護士，回到他的辦公桌前。護士示意我從床上起來，坐在醫生的對面，他交給我一面鏡，要我審察自己的面貌。

他說已給我量度了眼睛的長度、眉和眼的距離、鼻子的高度、嘴唇的厚度和下巴的形狀，把我的年齡和身高輸入電腦作系統分析，然後把標準的輪廓以黑色的線勾勒在我的臉上。

「現在，你看起來比較接近恰當的人。」他端詳著我的臉皮，像在考核一幅令他滿意的畫作。「起碼，跟你剛剛走進來的時候那張臉相比，這樣的臉看起來親切多了。」

我拿著他給我的鏡子，盯著他身後那面巨大的落地玻璃窗外，那一片天空，淡灰色的，像一道委屈而稀疏的眉毛。

他問我，還有沒有別的問題，我搖頭。

「很好。」他說。

護士用藥棉蘸了一點清潔液，洗去我臉上的墨跡後，把我帶到另一個房間。等待領取一張蓋印的收據，證明我已完成了整個檢核的程序。沙發上並排坐著的人，臉面都呈現著一種過敏的粉紅色，就像被拘禁在一個透明的蛹裡，蓄勢待發的時候，被剝去了足以提供保護作用的外殼。沒有人知道，究竟是空氣的質素、缺乏營養的食物，還是充滿化學成分的產品，使我們的皮膚都失去了應有的抵抗能力。有些人等待那蓋印取得政府發放的生活津貼，有些人為了得到工作單位的續約，有些人要把證明交給孩子就讀的學校，有些人為了護照能順利續期。

護士高聲呼叫我的名字，聽起來，那名字彷彿屬於另一個人。

●本文摘自聯經出版之《空臉》。欲知更多香港「修修臉」的故事，立即前往讀創故事閱讀與收藏