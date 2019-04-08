【焦點作品】蓬萊島嶼妖異肆虐，東燁書寫人妖共存的奇幻之境

2019-04-08 09:26 聯合新聞網 有讀小編



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兩年前他上奏皇帝，請旨出海，要尋訪海中仙山，以求神仙丹藥……

有讀小編手札

臺灣也有妖怪？是的，近來臺灣在地的妖怪軼聞逐漸地被挖掘而出，許多被埋沒已久的神話，經由創作再次重現世人眼前，各種妖怪題材故事輩出。《東海伏妖誌》話說從頭，至秦始皇派遣徐福至海外尋訪仙山開始，至後代徐聿返鄉尋根路上，意外地在臺灣島上斬妖伏魔，頭城貓妖、雞籠蛇精、玉山神禽、澎湖鬼市、平湖海翁…等。各方妖孽齊現在眾人眼前，也意外揭開一場百年恩怨。屬於臺灣的精采妖怪故事，就此展開。

文／東燁

一派恭謹地行禮後，退出大殿，他依然能感受到背後那對凌厲的目光，那目光彷彿能穿透人心，更能燭照一切虛偽的謊言，像是在他面前，誰都說不得半個謊言。殿外風起，徐福只覺得貼身而寒，原來不知不覺間，在那段短暫的奏議當中，他為了穩攝心神，已經汗流浹背，此時走起路來，更覺得雙腿虛浮無力。

才剛退回府中，他便隨即接獲旨意，囑咐他不必操持一切俗務的張羅備辦，諸事將由皇帝親自撥調，務必要在最短時間內備妥，那些船艦、船工，乃至於一應相關侍從人等，以及食糧、清水等物，這些都用不著他掛心，皇帝對他的要求只有一件事，就是在大隊人馬啟行前，將負責率領這支自一統以來，最龐大的出海艦隊的領導人——徐福，必須虔心齋戒，日夜祝禱，祈求上蒼感應，以圓滿達成任務而已。

十餘日後，諸事俱備，當大船漸漸離岸時，徐福依然伏跪在船首，久久不敢起身，他感覺耳裡似乎還聽到浩大威嚴的鼓角奏鳴，也依稀能感受到皇帝車駕中的那道目光。自始至終，皇帝一語不發，該說的之前早已說完，該叮囑或吩咐的，也半句沒有遺漏，徐福完全能夠猜想得到，倘若皇帝還有什麼要說的，那應該只剩最後一句，而那句話若非得說出口，皇帝也只會告訴他：「事再不成，提頭來見。」

但這事會成嗎？當陣陣和風拂來，日光投射的方向也變了，知道大船離岸已遠，徐福這才敢立起身來，回首遙望岸際，卻毫無脫離虎口的慶幸喜悅，他甚至嘆了一口氣，此行奉旨出海，簡直可以說是從此逃出生天，無論事成與否，他知道自己都注定是不會再回來了，但如此一來，預先被他遣散於四方，那餘下數十口玄靈宗弟子的性命，就得自求多福了。

斜前方雲翳朦朧，金黃色的斜陽餘暉映得滿海生光，幾名船工也立於船首張望，卻誰也不敢多發一語，他們都知道，歷經兩年前那一場海難後，方尊的性情早已變得有些乖戾，他經常突如其來地發笑，又或者暴跳如雷，再不就像此時一樣，獨自望著遠方怔怔出神，好半晌不發一語。他們誰也不曉得，到底這位方尊的心裡藏些什麼，他捋著一綹長髯時，又究竟捋出了什麼來。

這些都只有徐福自己清楚。皇帝自即位的第十七年起，十載光陰，轉戰中原，終於蕩平六國，建立我大秦帝國。自那時起，一位懷抱壯志要吞吐寰宇的帝王就已經不在了，他雖然依舊高坐殿前，審度天下，然而心思卻從不曾在那些事情上著墨半點，他滿心想的只剩巡遊四方，一者要滿足自己的豐功偉業，再者則是希望藉巡遊之名，以求仙訪道，謀一個長生不死的機會而已。

是的，原來即使是皇帝也會怕死，又或者說，原來最怕死的不是一無所有的尋常百姓，而是手握天下權柄、至高無上的皇帝。徐福知道，像皇帝這樣尊貴的人，一旦真心畏懼起死亡，或感受到死亡的陰影正在逐漸籠罩，那麼他就會不惜用犧牲更多人性命的方式，來填補自己的恐慌，而首當其衝的，正是多年來調理丹露，供皇帝延年益壽的玄靈宗方尊，也就是他徐福。

於是兩年前他上奏皇帝，請旨出海，要尋訪海中仙山，以求神仙丹藥。彼一時，皇帝毫無猶豫便即准奏，下令督造天盤船多艘，上載童男童女數千，並預備了三年之用的糧食及大量清水，甚至連衣履、藥品等也全都齊備，為的就是讓他出海，去尋找那宛如不曾存在過的「蓬萊」、「方丈」與「瀛山」三座仙山。

無奈，大隊船艦甫出海不過幾天，來到一處水面上竟有雙峰矗起的汪洋當中，那墨黑巨岩在海上高聳嶙峋的怪異景象，讓徐福觀之不盡，但原本風和日麗的天氣，不知何時竟從極東之際，驀地來了一片彤雲，三月陽春，霎時宛如隆冬乍臨。徐福登臨船首，尚未及醒悟時，劇變陡然而生，彤雲如黑霧迸炸，轉瞬間瀰漫周身。他只聞船工驚駭慘呼之聲，偌大一艘耗盡大秦國諸多工匠心血打造的天盤船已經攔腰而折，墮海之前，徐福但覺船身側腹被巨大的力道撞擊，他在被拋飛至半空中時，清楚地看見一截黝黑並泛鱗光的巨魚正款扭腰身，翻江倒海中，還可見多條頸項連結魚首，搖曳於滔浪之中，其中一截上有虎狼斑紋，眼透青光的魚首，竟與他四眼交投。徐福身在半空，詫異得手足無措，而下一個衝擊而來的，是他墮入大海之時，冰冷中夾帶巨痛的感覺，在那之後，他隨即昏迷，直到大魚將船隊肆虐殆盡，終於搖鰭擺尾，揚長而去。

載浮載沉地不知過了多久，當徐福悠悠醒轉時，發現自己已被救起，置身在一葉扁舟之上。據一樣被搶救起的隨行老船工所云，傳說中渤海有魚，名曰「霽天」，乃鮫魚之精，一身共分六首，各有其名，其中徐福所見虎斑豹紋者，名曰「厄戮」，性極好殺，是以侵襲船艦，動輒殺傷生靈；翻騰江海、興雲吐霧，巨妖縱橫，堪為大禍。傳說此巨妖盤據渤海已有千年以上，欲出大洋者，十有七八，往往皆沒於此妖之惡……那番解釋出於船工之口，入於徐福之耳，只聽得他恍惚失神，好半晌難以言對，竟不知如何是好，滿心只有懊惱不已。原以為此番出海，便可從此擺脫皇帝，得以全一己之生，不料出海未及數日，海中竟有如此巨妖，船隊盡毀不說，三千童男、童女無一倖免，唯獨他與幾名船工生還。

「秉方尊，再往前約半日，便是上回……」甫一開口，那船工隨即壓低聲音，眼神古怪。徐福也明白他未竟之意。出海已經數日，往前遙遙可見，海平線盡頭隱然有左右雙峰插雲聳立，那正是上回「霽天」肆虐之處。徐福沒有理會囁嚅著的船工，他不自覺地伸手按按懸繫腰間的兩口佩劍。

那一對長短雙劍，木質劍柄上細細刻滿玄靈宗讖文，上頭原本的穗纓均已老朽。劍鞘同樣環布篆文，看來斑駁陳舊，十分不起眼。乍比之下，大秦國一名低層將領的佩劍都猶勝於它，然而自當年荊軻意圖謀刺未果之後，這一對佩劍從此不離皇帝之身，尋常人不識貨，見皇帝竟用這等老舊之物防身，莫不感到納悶。可是當那日在大殿之上，徐福硬著頭皮開口商求，皇帝沉吟許久，終於點頭應允時，那威嚴不可一世的帝王，在百官面前手按劍柄，刷地出鞘的瞬間，殿中眾人莫不心頭一顫。他們都為一道電閃的青光所駭然，渾身上下寒毛陡豎，彷彿喉嚨間哽了一枚什麼東西般，吞不下一口唾液，連喘息都為之窒礙。

●本文摘自聯合文學出版之《東海伏妖誌(上卷)》。欲知更多妖異肆虐的故事，立即前往讀創故事閱讀與收藏