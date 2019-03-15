【作家誌】靈異驚悚新秀小男孩：寫作是生活記錄，更是自癒之路

2019-03-15 18:55 聯合新聞網 「讀創故事」編輯台



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文／「讀創故事」編輯台

清代文學家紀曉嵐著有《閱微草堂筆記》，以筆記的形式紀錄當時傳說中的妖異故事，或者親身經歷的奇情軼聞。《55巷16弄小房》作家小男孩說：「我喜歡描寫真實的生活環境的，最好劇情、角色就像是你（讀者）身邊的人或遇見的事情一樣，這樣故事才夠恐怖！」他延續紀曉嵐的這樣的寫作精神，用你我都懂得白話文，從自身出發，在讀創故事中創作屬於他自己的「閱微筆記」。

你以為那些靈異故事離你很遙遠嗎？錯，其實那都是真人真事……。

雜食閱讀 累積創作能量

小男孩是北漂來臺北工作的高雄人，與我們一般無二，是個再平凡不過的上班族，雜食性閱讀和寫作是他從國中就培養起的習慣。

他會看藤井樹的愛情故事、笭菁《都市傳說系列》、東野圭吾《解憂雜貨店》，也熱愛金庸的經典著作，尤其是《射鵰三部曲》反覆研讀十幾次也不膩。他更為自己廣泛的閱讀習慣解釋：「我讀書很隨興，不會侷限、只看特定主題，但不得不說確實會因為不同時期而有不同的閱讀偏好。」不過，對於積極進取的又酷愛日本文化的小男孩而言，如何讀翻譯小說卻另有一番見解。他認為翻譯小說無論故事題材多特別、內容多精彩，自己與故事之間終究隔著另一種語言，以東野圭吾《解憂雜貨店》書中經典名句為例，「一切都掌握在你自己手上。你很自由，充滿了無限可能。這是很棒的事。我衷心祈禱你可以相信自己，無悔地燃燒自己的人生。」讀起來讓人很有感觸，不過，小男孩卻認為中文版讀起就是少了點什麼，很可惜，因此期許自己能夠精進日語能力，再好好把這些書讀一遍，才能夠接受到作家創作最真切、最希望傳遞的那份感動。

創作是自癒的紓壓管道

談及自己創作契機與始末，小男孩坦言知道自己喜歡寫作，但其實並非一開始就清楚知道自己目標，對他來說寫作是一個很好發洩管道，躲藏在文字下可以盡情展現自我，甚至還能成為呼風喚雨的人，握住筆桿好似握住全世界。自國中開始他便會拿學校的測驗紙、筆記本把校園生活寫進故事中，就像是一種生活紀錄，單純把那些人物、事件串連在故事中，當下並不覺得作品很特別，直到大學他才漸漸意識到自己的「創作能量」其實一點也不平凡。

他回憶首部網路創作，坦言寫作動機充滿惡趣味：「那次創作是因為與大學好友起爭執，我甚至想過要把對方寫得很悲慘，因為當下我需要一個情緒宣洩出口。」後來，這篇未完成的作品，卻意外被某知名電視台的媒體人相中，對方提出創作劇本書邀請，可惜那個故事小男孩只寫三篇就與好友和解，再加上一想到必須大學與電視台兩地奔波，便打消念頭、婉拒了對方，這也是他第一次與寫作工作擦身而過經歷。

讀創故事作家小男孩，以此筆名提醒自己，始終保有「小男孩」般的赤誠、純善之心。(攝影／記者黃芷葳 提供) 分享 facebook

最驚悚的情節都出自日常

《55巷16弄小房》是小男孩在讀創故事上發表第一部中長篇小說，雖然只有8萬多字，目前已有近2萬瀏覽人次，甚至更發表續作《55巷16弄小房：京都怪奇遊記》，成績斐然。許多人會好奇，到底作者是如何發想恐怖故事？

他娓娓道來一段讓人毛骨悚然的真實經驗：「我應該沒有靈異體質，不過這部小說一切靈感都源自於房東留給我的詭異衣櫃，再加上警察室友職務關係，經常接觸命案現場，因此也對這些事情比較敏感，我也會從他身上或提供的建議中找靈感。」包含故事中提及場景、人物設定、地址、寵物柴犬等等，其實都是他自己現實生活中的一部分，雖然隨著劇情演變需求，小說難免會有增添不少杜撰、誇大的安排，但是故事起源的「詭異衣櫃」卻是確實真實存在。

小男孩更以自身寫作經驗分享如何寫出恐怖情節，「我認為文字是很難立刻讓人感受到恐懼，但畫面感可以。因此，我會盡力把我腦中的畫面、細節完整的寫清楚，一旦讀者有了畫面才會印象深刻！」畫面感能帶動讀者想像力，就會拼湊更多驚悚的腦補畫面，小男孩進一步解釋，他認為從日常生活瑣事出發，搭配觀察力與想像力，加乘出的驚悚效果最佳，例如，他有一次在逗弄愛犬時，從牠的瞳孔中隱約看見自己正後方有一個人影，但是當他猛然回頭一看，卻什麼都沒有，這時候那道「影子」就是你發揮想像力的關鍵了！

寫《55巷16弄小房：京都怪奇遊記》故事時，小男孩會利用讀創故事的小工具，，建立關係圖表，幫助自己更快釐清角色、進入創作情境。（圖／小男孩 提供） 分享 facebook

1分鐘發呆術 freestyle創作效率加倍

又得觀察入微、又要發揮想像力，不免讓人猜想創作應該會耗費小男孩許多時間！然而，小男的回答卻讓人大吃一驚：「我算過，自己專注寫一篇（故事）大概只需要30分鐘。」喜歡隨心所欲、即興創作的他，不喜歡按表操課的寫作方式，每次創作前的基本動作，打開筆電，先給自己1分鐘的發呆時間，快速回憶上一章節內容，同時，1分鐘發呆習慣可以幫助自己快速淨空腦袋，接著便是心無旁鶩30分鐘的寫作時間，讓自己的創作更有效率。

除了發呆術，他還有一個妙招也能幫助自己創作更快，像是目前正在連載中的《55巷16弄小房：京都怪奇遊記》，他會使用讀創故事的工具「設定角色關係」，先簡單列出人物角色關係圖，即使像他一樣隨興創作，或者只能利用瑣碎時間的人，都能夠利用這個小工具，更有效率、更聚焦在創作上。

寫作陪伴小男孩走過不少人生低潮，未來他將會繼續發表更多創作，不會侷限只寫靈異驚悚類型，他希望有一天，寫作可以成為一輩子志業，特別期待自己能創寫出帶給人溫暖，及療癒效果的故事，或者，寫一段武俠故事圓夢。

即使外表已不再是「小男孩」，不過他就像小男孩一樣懷抱赤誠真心、真摯待人，繼續用他熱愛的文字寫作，說一段故事給你聽。

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