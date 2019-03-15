【作家誌】推理奇幻才女亞斯莫：從劇場跨界創作，只想跟寫作談戀愛

2019-03-15 16:33 聯合新聞網 「讀創故事」編輯台



亞斯莫以「寫作像什麼」為題做三行詩。 分享 facebook

文／「讀創故事」編輯台

在見到亞斯莫本人前，首先，好奇可愛的「貓貓頭像」背後的本人到底模樣？推理與奇幻，兩種看似天差地遠的元素，但是到了亞斯莫的手上，竟然成為既合理又精彩的故事？到底她是如何辦到？

美國思想家兼作家，拉爾夫‧沃爾多‧愛默生（Ralph Waldo Emerson）曾說過「必須讓正直及有勇氣的人，以他們的思緒及雙手實現一個想法，否則想法只不過是一場夢。」一切的答案在見到亞斯莫本人後，就真相大白了！

也終於明白為何她的雙手能夠如此為萬千讀者織夢。

亞斯莫早期影劇圈工作時所留下的劇照。（圖／亞斯莫 提供） 分享 facebook

跨領域轉職高手

在成為亞斯莫之前，身經百戰，她有過各式各樣的身分。求學階段，參加過合唱團，當過演員、電影導演，從小她的志願是當一名演員，因此如願參與劇場的工作歷練，至今難忘，她也很喜歡「利用」劇場化妝師的身分，像是有次練習化妝，她在自己在腳上做了一個特效化妝，模擬車禍鮮血直流的傷口，因為妝效太逼真，走在路上甚至沒有人敢靠近，她得意的笑說：「有了這個（特效化妝），再搭配我的演技，那次真的嚇壞一票路人，連醫院的護士也差點被我騙呢！」亞斯莫就是這樣一個人，就像你我朋友群當中一定會存在的點子王、開心果，只要有她在，絕對能夠帶動全場氣氛，和樂融融。

不僅如此，亞斯莫還有其他經歷，擔任過記者、網站經營、月刊編輯，也曾出版過言情小說，以及財經、美容書，現在的她不僅是許多出版社簽約作家，也是是廣播節目主持人，她分析：「因為現代社會變化十分快速，很難一直固守某個領域，我相信斜槓是未來的趨勢，而我自己可是最早期的斜槓青年唷！」

告別演出舞台 打造奇幻王國

博學的亞斯莫，回憶起自己的創作歷程，她精準追溯到14歲，受到新詩被刊登的鼓舞，從那時起，創作就走進入她生命，也喜歡用寫作表達自己的想法。30歲時經歷人生巨變，父親驟逝帶給她很大的打擊，她決定告別她最愛的舞台，雖然她放棄站在鎂光燈前，但她沒忘在屏風表演班時，受到創辦人李國修老師指導與教誨，他的名言「人一輩只要做一件事就功德圓滿了。」至今她仍謹記在心，不拿化妝刷的亞斯莫，改拿筆和鍵盤，決定專心成為文字工作者。

創作奇幻小說是亞斯莫最喜歡的寫作題材，同時也是她審慎思量後的決定，她認為真正流傳萬世且有大量讀者的是講人性的通俗文學，因為大家都喜歡聽故事。而自己作品更在乎兩點堅持，其一是否具備議題性及寓意，她強調：「基本上我不太會從身邊的同事朋友身上取得靈感，大部分取材自社會議題，比較重視女權話題，像是入圍推理徵文初選的作品《天計殺手》，就是運用了隨機殺人、重男輕女、AI殺人、招募自殺的議題集合成一個短篇推理小說。」其二，是嚴謹且快速的創作過程，以《尋找古崑崙》長篇奇幻小說為例，故事基礎建構在《山海經》和《穆天子傳》引申出來的故事，參考書籍近三十幾本，網路資料也很多，他習慣先將故事中涵蓋人物設定、環境設定、山川河流鐵路、人文等全部，規劃出約略15萬字以上設定完成後，才會正式著手完成這部字數上達千萬字的小說。因為這兩點的堅持，亞斯莫才能寫出既奇幻又富含飽滿推理情節的小說。

亞斯莫的親筆簽名。 分享 facebook

良禽擇木而棲 歸零再出發

亞斯莫筆耕經歷更是豐偉，不僅有參賽經驗，網路小說、出版作品成果豐碩，但是因為筆名太多，再加上出版市場變化太迅速，最後決定以暗含金牛座守護神意義的筆名「亞斯莫」，並透過網路平台重新出發，在網路上一點一滴的耕耘，她坦言：「其實我成名過，但現在我的只想歸零重新出發。」目前在讀創故事中已有4部完結作品，分別是《臉》、《天計殺手》、《異界潛艇堡Otherworld》、《晦崔奇案 第一話 拂塵掃堂之惡業報應》，以及5部正在連載中的故事，部部情節出奇，筆力萬鈞。亞斯莫很看好讀創故事所提供良好的閱讀體驗，期待藉由網路與讀者有更緊密得互動，讓更多新讀者朋友看見她的作品，，也讓老朋友們知道：我回來了！

「寫作像戀愛，不寫下隻字，總叫人魂縈。」這是亞斯莫對寫作的看法，她補充說明，心底總有個聲音牽引她創作，她也知道若是不將心中的想法寫出來，自己會感受到生命枯竭，因此她覺得寫作像陪伴她的戀人一樣，讓她吃飯、睡覺、無時無刻都想著這件事，由此可見她的創作能量有多麼強大。

鴻海集團董事長郭台銘曾說：「心胸有多大，舞台就有多大！」，亞斯莫雖然少了鎂光燈舞台，以新人謙遜姿態，重新來過，然而，她更相信「是金子就會發光」的道理，也樂觀的相信這一次為自己打造更多、更廣闊的閱讀舞台，會有一群愛好推理、奇幻故事的同好們，來發掘她的作品。

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