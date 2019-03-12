二月河／《雍正皇帝》九王奪嫡─刻薄貝勒惡宴刁客

2019-03-12 09:00 聯合新聞網 「讀創故事」編輯台



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文／二月河

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胤禛眼中閃著寒森森的光，「人人知我秉性刻薄，你們得敬重我這秉性。我講究一句話：辜恩負主的事，再小我也難容；不欺主，無心犯過，再大的事我也不究．．．．．．。

調胤禛胤祥入京用的是毓慶宮太子廷寄，早三日前已經飛遞桐城。安徽省上至巡撫將軍，下至縣令司牧無不以手加額，口雖不言暗自慶倖——這兩個無事不管，見樹踢三腳的阿哥爺終於要回北京了。官場的事無秘密可言，於是巡撫衙門早早會同安徽將軍行轅，連同布政使、按察使各開府大吏，紛紛遞摺子請領差早日移駕省城安慶，明面兒上說「諸多公務賴請四爺十三爺代稟太子千歲」，其實是想「一杯水酒」送神趕鬼，把兩個煞星早早打發回京完事。

「安慶府今兒來了個搖頭大老爺，」胤祥在簽押房佈置好請筵鹽商的事，急急趕回後衙書房，一見胤禛便笑道，「說是請安，其實我聽著是奉了他上司的憲諭，要催著我們去安慶。真不知我們在這礙著他們什麼事了，比皇上還急著叫我們回京！」

胤禛正在看戶部轉來的清欠條陳片子。年羹堯侍立在側，胤禛看一件遞給他，就在上邊加蓋胤禛的小印。其時正是六月，溽暑難當，但胤禛穿得一絲不亂，年羹堯也只好官帽靴袍周正齊楚，儘自屋裡四角都放著冰盆，依舊熱得一身燥汗。眼見胤祥葛袍芒鞋，長辮盤頂，一身短打扮，幾乎是赤膊，年羹堯不禁欣羡地看了胤祥一眼，卻沒敢言聲。聽了胤祥的話，胤禛沒說話，一份一份摺子都看完了，才道：「他們是想燒香送鬼。哪有那麼便宜的事？方才高福兒說，鳳陽與鹽商勾結私吞鹽稅的縣令已經拿到，這場聚銀子的鴻門宴也就好開場了。安慶這群混帳行子，無非收了鹽商的賄，借著旨意壓我上路。不給他們點顏色瞧瞧，用狗兒的話說，就是不知道喇叭是銅鍋是鐵！」說罷一笑，呷了口茶，晃了晃手中一份摺子又道：「羹堯，你這份整飭鹽政的條陳寫得呆了些。北京昨日寄來一份，是鄔思道先生草擬的，我想就用他的。」年羹堯素以文武兼備自負，不禁臉一紅，忙躬身道：「奴才的能耐爺最知道，鄔先生當日有江南第一才子的名號，必定好文章！」

「是不是從前四哥說的那個鄔先生？」胤祥見年羹堯難堪，便道，「如今到了四哥府？」胤禛微笑著點點頭，沖裡屋大聲道：「戴鐸，你出來，把那篇策論讀給十三爺聽聽。」

戴鐸在裡屋正謄寫文稿，一迭連聲答應著出來，手裡拿著幾張薛濤箋，向胤祥打千兒請了安，清清嗓子，讀道：

臣胤禛謹奏：鹽之一道，朝廷之所謂「私」，乃不從乎公者也；今官與商之所謂私，乃不從乎其私者也。近日皖浙新規，土商隨在設肆，各限疆域。不惟此邑之民，不得去彼之邑，即此肆之民，亦不得去彼之肆，豪據壟斷，朝廷實受其害。漏數萬之稅非私，而負升鬥之鹽則治之國典，械之刑獄。今大法綻露四出，私肆通官而橫行無忌，是為大盜逍遙而專殺貧難之民！上無慈惠周密之法，而聽奸商肆虐，官於春秋之節，受其斯須之潤，而置王章於不顧。若不及早整頓，日變月詭，則朝廷之鹽政廢矣……

「等一下。」胤禛忽然擺手道，目光向門外看著，眾人看時，卻是狗兒和坎兒帶著那條叫蘆蘆的狗從二門進來，後邊還跟著翠兒。這三個孩子到了桐城，就要胤禛兌現諾言，要回家鄉。胤禛雖然捨不得，卻不願在下人面前落個失信的名聲，心知他們必一去不返，還是賞了些銀兩資助他們去了，卻不料兩個月的工夫，又都自己返回。

三個孩子穿的都是走時的衣裳，雖不破爛油漬汗浸的十分埋汰，只腳底下的鞋開幫脫底，不成個模樣。看上去他們氣色還好，臉上表情羞澀忸怩還夾著不好意思，見胤禛注目盯著，一個個低著頭蹭進來，就門口跪下了，六隻大眼睛互相望望，還是狗兒先開口，齜牙一笑說道：「四爺，我們回來侍候您老人家了……」胤禛眼中閃過一絲憐憫，卻冷冰冰說道：「我沒有說過還叫你們回來。我有規矩，不收留叛奴。」說罷，也不理會三個孩子，卻對年羹堯道：「鄔先生這個策論可當一篇鹽法論。有一層意思他沒有明說，如今私鹽鉅賈劃地為界，與官相通，明日就敢占山為王！前明高大起、黃任秋乘亂而起，十日之內便自稱侯王，不單是國家少收幾個錢的小意思。何況現今國庫空虛，錢的事也不是小事！」

「是，鄔先生之見十分透徹。」年羹堯忙賠笑道，「公中之私，私中之私，糾葛紛亂，害不可言。」

胤祥眼見三個孩子羞得無地自容，因近前問道：「你們不是都要回去種地麼？家裡出了什麼事，大熱天兒這麼遠的路趕回來？」一句話觸了幾個孩子隱痛，坎兒嘴一咧「嗚」地放聲大哭，狗兒眼淚成串滾落下來，翠兒已是哭得伏地不能抬頭。這一突如其來的嚎啕，引得院裡的親兵戈什哈都探頭探腦往屋裡瞧，連胤禛也怔了。

「沒有……地了……」坎兒哭得咽著氣說道，「大水沖了地界，家裡沒了長輩。龔家……老爺早就從外地招了難民，霸了田，都租了出去……這世道沒道理……沒路走……」

胤禛的心不禁一沉。胤祥咬了咬牙，問道：「他霸你的地，寶應也是朝廷管，你們不能告麼？」狗兒泣道：「官憑印信地憑契，我們從水裡逃出去，誰家還能保住地契？就這麼叫人家欺負……」說著幾個孩子又放了聲兒。高福兒在後院聽見，忙趕過來，呵斥道：「四爺正在和十三爺說大事，這是什麼地方，你們就進來嚎喪？」胤禛待他們漸漸住聲，立起身來踱了兩步，轉身道：

「你們不要哭了，我收留你們。」

三個孩子一下子抬起頭來，眼中閃著驚喜的光，連高福兒、戴鐸也怔住了，這位從來說一不二的皇子今兒竟破了例！正詫異間，胤禛伸出兩個指頭，說道：「你們要記住，四貝勒府是阿哥裡頭規矩最大的，進門不容易，出門更難。既來了，就預備著老死在我府。」他屈下一個指頭，說道：「我吩咐差使，歷來只交代一遍，沒聽清當面問。差使辦走了樣兒，沒有寬恕，沒有第二次悔過。這是一。」

「第二，」胤禛眼中閃著寒森森的光，「人人知我秉性刻薄，你們得敬重我這秉性。我講究一句話：辜恩負主的事，再小我也難容；不欺主，無心犯過，再大的事我也不究——戴鐸、高福兒，你們跟我有年了，你主子是不是這樣兒的？」戴鐸、高福兒深知，這都是實情，有心順著話頌聖，但胤禛特別忌諱當面奉迎拍馬，只得老實答道：「是！」

胤祥卻是灑脫性子，因見高戴二人哼哈二將似的繃著臉，三個孩子直瞪瞪盯著胤禛，因呵呵一笑，說道：「你們別犯傻，四爺賞明罰重，這不是貴重秉性？是你們祖上有德，才攀上這樣的主子！你看看這個年羹堯，放出外任才幾年，如今已是參將，戴鐸也在吏部註冊要放外任官，高福兒一年的收項只怕比得上一個知府！愣什麼，他娘的還不趕緊磕頭謝主子，換衣服填肚子是正經！」一席話說得胤禛也破顏一笑，見三個孩子磕了頭，頷首說道：「狗兒坎兒進我的書房捧硯，翠兒留給福晉使喚。高福兒帶他們去吧，年紀都還小，不要拘管得太緊。」

「四爺，」年羹堯瞟了一眼日頭，已過巳時，因賠笑道，「鹽商們都已叫到城隍廟，安徽布政使裡的兩個道台已經等在那裡，咱們該動身了。」胤禛嗯了一聲，戴鐸忙進裡屋取出兩套皇子冠服，張羅著哥倆更衣，胤祥雖不情願，也只好罷了。

(未完)

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(圖／聯合報系新聞資料庫) 分享 facebook 作者簡介 二月河， 二月河本名凌解放（1945～2018，享年73歲），是中國著名作家，南陽作家群代表人物，鄭州大學文學院院長，河南省文聯名譽主席。 出生於山西昔陽，1982年他參加全國「紅樓夢」學術研討會上，一群紅學家從曹雪芹談到康熙皇，他們感嘆著一代明君帝王康熙，卻缺乏一本像樣的文學作品，動心起念始撰寫《康熙大帝》，費時六年，受到中國紅樓夢學會長馮其庸認可，並鼓勵他繼續創作。 完整作家介紹 【作家誌】帝王作家二月河，自紅學中解放的斜槓中年

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