笭菁／《撿到的SD卡》之一 SD卡裡的女人 02

2019-03-09 00:00 聯合新聞網 「讀創故事」編輯台



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文／笭菁

●2017年博客來華文類型年度第1名暢銷作家！

●2018年博客來、金石堂年度暢銷作家！

●截至2018年，出版創作累積超過200本！

啪沙！長髮驀地自上方垂上他的整張臉，蓋住了他的額他的眼他的鼻甚至他的嘴──『你醒著對吧？』 「哇啊───」

男子全身僵硬，這是他一個人的房間！並沒有跟女友住在一起，就算她在這裡，那一頭耳下短髮的她，哪來的長髮垂掛？

這景象、這姿勢──彷彿有個人趴在他的正上方，正低著頭看著他啊！

他緊閉上雙眼，說不定這是夢中夢！他一定是進入鬼壓床狀態了，壓到了腦部後某條神經，才會有如此真切的「偽感受」，感到有人觸碰、覺得有神祕未知的髮在他身上遊走！

沙……長髮擦到了他枕畔，移動時發出沙沙的明顯聲響，這次甚至碰到了臉！

不！不要鬧！他沒做過虧心事、也沒害過誰，拜託不管妳是誰，請妳離開好嗎！

遺憾的是他心中不管怎麼吶喊，成效都不彰，因為他感受到胸口沉重的力量，那長髮又多又厚重的堆到他的胸前，甚至自他的身上往左側床緣滑去！

始終不敢、也無法動彈的他悄悄睜開一小縫的眼睛，黑暗中他隱約的看見一頭又黑又長的頭髮，自他身上流洩而下，蓋過他的胸口、床緣，乃至於床下……好長啊！這麼長的頭髮，為什麼似曾相識？

趕緊再度閉起雙眼，他可不想看見那、個……照片中的女人影像，突然出現在他腦海裡。

那過臀的長髮，是他近期來看過最長的頭髮。

但，那個是照片啊！照片裡的人怎麼可能……他的左手擱在被外，青絲滑過他手背的感覺清楚得令他發顫，一直到髮稍末端的離開，他早已全身竄起了雞皮疙瘩。

接著，是有人行走的聲音，他的地板鋪設巧拼，為了方便及不弄髒地板，現下卻聽見不絕於耳的沙沙聲響，似乎繞著他的房間轉圈……沙……沙……

這太扯了！一定是夢，他做夢了，他不喜歡那張照片的氛圍，但還是刻在了腦海裡，接著揮之不去的變成了夢境！

啪沙！長髮驀地自上方垂上他的整張臉，蓋住了他的額他的眼他的鼻甚至他的嘴──『你醒著對吧？』

「哇啊───」

他驚恐的大叫出聲，整個人彈坐而起，瞪直的眼看著眼前的牆與書桌，還有左方從窗外斜照進來的日光。

「……天……天哪！」他依然喘著氣，汗濕了衣裳，「幹！是夢嗎？夢……」

覺得心臟都要跳出胸口了，他坐在這兒都聽得見自己心跳的聲音砰砰砰響著，虛脫的低垂下頭，耳邊傳來的是鬧鐘刺耳的響聲。

「這夜也太難睡了吧！」他不爽的低咒著，向左後探身一把按掉鬧鐘。

七點整，帶著濕透的全身站起，他得要先沖個澡才行……感覺一整晚根本都沒睡好嗎！

「啊啊！」煩躁的用力搓亂一頭鳥窩頭，都不知道是壓力太大還是……哎！

感受到臉上又傳來搔癢感，他嚇得立刻往臉上抓摸，卻驚愕的瞧著自己的右掌……他的指縫間，有著綹綹長髮。

呆望著每個指縫間的長髮，心裡湧起一股惡寒！

「哇啊！什麼東西！」他覺得自己如果有翅膀，剛剛一定是飛起來的！

一邊使勁甩著自己的手，一邊跳離了床，踉蹌的向窗邊退去。

手上的青絲怎麼甩都甩不掉，這麼長的頭髮不可能是他的，這是女孩子的頭髮好嗎！

他慌亂的想衝進浴室裡沖掉不知道哪裡來的長髮，但還沒有時間去思考這一切，照片裡的女人、昨晚的夢、手上的長髮……他看著自己雪白的床榻，雙腳差點站不穩當。

他的枕上，也散落著黑色長髮。

◆

男子焦躁不安的坐在位子上，他身後便是公司落地玻璃窗，今日天氣陰涼，陽光倒是不刺眼。

沉重的打開筆電，手上轉著SD卡，最後還是插進卡槽裡，打開了資料夾。

今晨從枕上抓起的長髮不是幾根，是一把，他不知道哪兒神經不對的把頭髮拉長拉直著看，幾乎都要拖地了！他不知道照片裡的女人身高多高，但就他一百七十八公分來說，都要過膝。

再怎樣也不是一般人的頭髮對吧？也不該是獨居男子房裡會有的長髮！

巧拼地板上有幾絲，客廳兼餐廳的方形桌上也有，甚至另有一小撮掛在洗手台邊……就像有人在他家到處閒逛行走，曾坐在桌邊的椅子上，曾使用過洗手槽，然後留下了她的長髮。「哇！」冷不防的，身後有人輕推了一把，「看什麼呢？」

「哇啊！」男子發出驚人的叫聲，整個人幾乎是從位置上跳起來的。

附近所有的同事紛紛看了過來，隔著OA隔板的對面同事正咬著漢堡錯愕起身，怎麼這麼激動啊？

「嚇誰啊？旭淳？」對面的胖子皺起眉，「怎麼一臉見鬼樣？」

……呼，他撫著胸口，回頭看向女友，「一大早的妳有必要這樣嚇人嗎？」

宋嫻妤眨眨眼，幾分委屈，小手還縮著停在半空中呢，「我不是故意的啊，平常不都這樣嗎？」

「平常……」他懶得多說了，「沒事沒事！」

他趕忙要坐下，卻在屁股離座位幾公分前停住，一把拉過女友往他座位上按下，自個人倒是繞到側邊去，趴在OA隔板上。

「嗯？」宋嫻妤錯愕的望著他，眨眨不解的眼。

「妳看一下……那兒有個昨天日期的資料夾。」他指指筆電，「裡面有張照片，幫我看一下裡面那個女人的衣著跟背景是怎麼樣的。」

「女人？」女友只聽見關鍵字。

「唉，只是個參考！背景跟衣服！對了，還有光線！」嫻妤是設計部門，說不定可以看出那燈光的端倪。

宋嫻妤懷疑的望著他，「你IT部的怎麼會去看設計？這妹是多正？」

「妳看就是了！」旭淳嚥了口口水，很想故作無事。

宋嫻妤斜眼瞪他，手上倒是沒停下，噠達兩聲聽見滑鼠點開的聲音，然後她略圓雙眼，緊接著蹙眉，往螢幕前湊了近。

他緊張得手都要冒汗，扣著OA隔板，壓抑著緊張的心跳。

「所以？」

宋嫻妤朝他抬首，「哪來的女人？」

「嗄？」旭淳錯愕，「就、就裡面那個女人啊？」

「沒有啊，這張照片就只有……我還真不知道有什麼啊，有夠空的！」宋嫻妤歪了頭，「光線處理得倒不錯啦！」

沒有女人？

旭淳終於鼓起勇氣的走回位子邊，女友的身後，看著筆電裡的照片：一樣的牆、一樣的燈光，但是本該站在那裡的女人不、見、了！

他打了個寒顫，下意識的搓了頸項，那被頭髮搔癢的感覺未止，強烈得令他發毛。

「女人呢？」宋嫻妤回頭望著。

女人呢？旭淳望著女友，卻答不出來，在他頸子上的髮絲感、留在他枕上、地上、椅子邊的長髮──她在哪裡？

離開了照片……難道到他家了嗎？

「旭淳？」宋嫻妤也注意到他蒼白的臉色，緩緩站起，「你怎麼了？臉色好難看。」

旭淳嚥了口口水，搖搖頭，「我……」

他不知道該怎麼解釋這荒唐的事件，昨天本該在照片裡的女人不見了，而他卻遇到了奇怪的事……如果有人對你說，照片裡的女人到現實世界？這說出去有誰會信？

(未完待續)

全文內容來自讀創故事《撿到的SD卡》第一章，更完整的故事，請進 立即點閱「讀創故事」 ！

分享 facebook 作者簡介 笭菁 文字海裡的雙魚。 喜歡在海裡恣意悠游，希望每個吐出的泡泡都是繽紛的故事，愛情、勵志、靈異、驚悚、奇幻……大海多詭，笭菁也多變。 靠著廣大天使讀者們以愛餵養，這條魚才能活得豐富且精彩！ 嗜電影、美食、遊玩，秉持人生就該以快樂為目的，也願世間每個人都能擁有純粹的快樂。 完整作家介紹 【作家誌】靈異天后笭菁：我非文青也非文學大家，只是愛說故事

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