【作家誌】帝王作家二月河，自紅學中解放的斜槓中年

2019-03-09 14:21 聯合新聞網 「讀創故事」編輯台



帝王作家二月河圖片。 (圖／聯合報系新聞資料庫) 分享 facebook

文／「讀創故事」編輯台

近幾年來古裝宮廷戲如雨後春筍般冒出，尤其是紫禁城裡故事特別多，從瓊瑤家喻戶曉的代表作《還珠格格》開始，再到紅遍兩岸的穿越小說《步步驚心》，以及這兩年服裝極致絢麗奪目、群星互飆演技的宮廷大戲《甄環傳》、《延禧攻略》、《如懿傳》等，托它們的福，「清朝後宮」裡面的明爭暗鬥、愛恨情仇也生動起來，不少民眾不只對皇帝們情有獨鍾、對后妃名言嫻熟於心，也對王侯將相的機智權謀拍案叫絕，最後，更開啟故事角色對應史實人物的考據風潮。

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清宮劇是熱門的小說、影視取材主題。組圖劇照：(左上順時針順序)《還珠格格》、《乾隆王朝》、《甄環傳》、《步步驚心》 (圖／聯合報系新聞資料庫) 分享 facebook

然而，說到清宮劇，那便無法跳過不提大陸歷史小說名家「二月河」。也許你對這個作家名字陌生，但你一定知道《康熙大帝》、《雍正王朝》、《乾隆王朝》這三部膾炙人口的電視劇。

這三部經典清朝歷史大戲，改編自二月河的小說，書中描繪康雍乾帝王霸業，刻劃三朝盛世輪替榮衰，因此二月河又有「皇帝作家」、「帝王作家」等稱號！同時，二月河傳奇一般的創作歷程，至今也讓人津津樂道。

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二月河（右一）年幼時與家人合影照，（右三）是父親凌爾文，（右五）則是母親馬翠蘭。 (圖／聯合報系新聞資料庫) 分享 facebook

出生解放年代，只有高中學歷

二月河本名凌解放（1945～2018，享年73歲），出生於山西昔陽，父母都是共產黨要員，出生那年適逢中日戰爭與上黨大捷（共產黨大勝國民黨）兩場勝仗，父母喜洋洋地為他取名為「解放」。

解放軍父母對二月河的影響深遠，他的父親是昔陽縣武委會主任凌爾文，母親馬翠蘭曾任婦聯主席、昔陽縣公安局副局長、鄧縣法院副院長，母親智勇雙全形象二月河引以為傲，他曾表示：「我做事的膽氣和豪勁是母親給的，腦力與智慧則受賜之母親」。

在戰火無休的年代，二月河最高學歷止於高中畢業，不過他認為自己文史哲素養不差，只是從小沒什麼考運，也非考試的料，因此學業成績一直不是最優異頂尖，在小學、初中、高中都曾有過留級紀錄，直到1966年，21歲的他才順利完成高中學業，但是學歷並沒有沒有因此禁錮他的求知慾。

自讀「紅學」興寫作念頭

電視劇「雍正王朝」是改編自二月河《雍正皇帝》的長篇歷史小說。 (圖／聯合報系新聞資料庫) 分享 facebook

高中畢業後，二月河沒有上過大學，因為那時中國正處於文化大革命時期，所有的大學取消招考，無緣繼續升學的年輕人只有兩條路，「從軍」或「勞改」，當時的二月河選擇山西太原參軍，走上與父母一樣的職涯。不過，文化大革命阻止不了他求知若渴的心，從軍期間，他利用業餘時間研讀熱愛的中國古典文學四大名著之一《紅樓夢》，並且善用軍隊派駐偏遠地區特權，在深夜挑燈夜讀雜書、禁書，還當上了「儒法鬥爭史」的教員，以「批孔鬥孟」為由，光明正大閱讀四書五經，醉心研究紅學(一門以研究《紅樓夢》為主的學問，簡稱紅學。)，充實文史涵養。

1982年他參加全國「紅樓夢」學術研討會上，一群紅學家從曹雪芹談到康熙皇，他們感嘆著一代明君帝王康熙，卻缺乏一本像樣的文學作品，這時，身為紅學會員的二月河毅然決然挺身說：「我來寫！」，於是他便開啟了「帝王小說」的創作之旅。

二月河本名凌解放，以創作大量歷史小說和帝王故事而聞名。 (圖／聯合報系新聞資料庫) 分享 facebook

斜槓中年 當個皇帝故事寫手

二月河自小跟著父母遷徙於洛陽、欒川、南陽，從軍時則隨軍四處奔走，恰巧都是黃河流經的省份。他常在夜裡聽見黃河的聲響：「猶地在震動，如無數人在呼喚，又像一聲無盡的長吟和歎息。」他說這種聲音「可以洗浴、可以洗心，把你所有的榮辱憂患，通通洗得乾乾淨淨。」因此執筆寫作之前，思索著該如何取筆名時，他回想起春寒料峭的二月天，冰凌消融，不顧一切奔流向東的景致，與本名凌解放暗合，於是為自己取名為「二月河」也，並且提筆開始撰寫作品。

立下寫作目標那年二月河正好37歲，首部創作《康熙大帝》耗費約6年時間完成，自軍人身分轉換到作家，儼然是「斜槓中年」代表。而這部作品更受到中國紅樓夢學會長馮其庸認可，並鼓勵他繼續創作。

《康熙大帝》的成功滿足了當時讀紅樓夢時的遺憾，隨後，他又追寫《雍正皇帝》和《乾隆皇帝》這兩本著作，接續完成後面兩個盛世王朝，名震文學界。這三部歷史小說陸續改編成電視劇，播出後，電視台更創下超高收視率，這次不僅席捲文學、史學、紅學等學術界，甚至轟動整個華人世界，也為自己的建立不可撼搖的地位。

沒大學文憑也能當教授、留下傳世著作

在動盪的時局中，二月河堅定閱讀習慣和喜好，為自己開闢全新的人生格局，依靠小說創作為自己增添作家身分，2011年受任中國河南省公立鄭州大學文學院院長，即便沒有大學文憑，他依舊能進大學、教授學問給大學生、研究生。除了三位皇帝作品外，後續也為其他歷史人物創作，如與散文家薛家柱強強聯手創寫《胡雪岩》，將清末紅頂商人的生平故事鮮活起來，延續《紅樓夢》帶給他的啟發，從清朝這些「大人物」身上淬鍊成為歷史巨擘，即使離開人世，他的作品依舊如他的名字二月河一般，壯闊、奔騰、滾滾而至，並讓萬千讀者、書迷深深著迷。

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