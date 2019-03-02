笭菁／《撿到的SD卡》之一 SD卡裡的女人 01

2019-03-02 00:00 聯合新聞網 「讀創故事」編輯台



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文／笭菁

●2017年博客來華文類型年度第1名暢銷作家！

●2018年博客來、金石堂年度暢銷作家！

●截至2018年，出版創作累積超過200本！

雖說她是看著鏡頭，但是正看著照片的他，卻覺得她、是在看著他。 眼珠聚集在上方中央，下頭盡是眼白，那帶著詭異的笑容，笑得他頭皮發麻，他彷彿都能聽見笑聲了：嘻，哼哼。

拖著疲憊的身體，男人走進了輕軌列車，這時間的列車裡人煙稀少，他可以找一處四周都沒人的位置坐下。

靠上椅背，虛脫感直襲而來，他覺得只要闔上眼睛，說不定隨時都能睡著，大方的翹起腳，左右前方都沒人，也是難得的清靜，畢竟已經晚上十點半了，在大街上閒逛的人也差不多回家了，才能有這般清幽的車廂。

如果可以，他也希望在下班時間，待在擁擠不堪的車廂中，至少那代表著他能六點前下班。

嗯……用力伸了個懶腰，右手不經意的往一旁的椅子撐著……嗯？指尖壓到某個硬物，他直覺的抬起掌心，看著在絨布椅間的縫隙中，有個小而薄的透明盒子，就插在兩個座墊中。

好奇的抽起一瞧，是個記憶卡盒子，裡面放著一張SD卡。

那是記憶卡專用盒，翻轉端詳，這張紅色的SD卡沒什麼特別，但是上面印著的「512G」可就令人眼睛一亮了。

「容量好大，這是新款吧？」他沒記錯的話，現在這容量的記憶卡一張也要近萬啊！「應該是攝影師吧？不然誰用這麼大的記憶卡？」

這自然不是全新品，因為一般新的SD 卡外觀都還會有個薄紙片，將塑膠盒夾在中心。男人望著手裡的卡，左顧右盼，想了幾秒後還是把它放進了公事包裡。

或許貪心、或許好奇心作祟，他還好奇會使用512G記憶卡的人是怎樣的人，還有裡面放了些什麼呢？如果什麼都沒有，留下來也不錯，他的相機也適用這款SD卡。

電梯門開，一右轉就是自己在外的租屋，這裡離公司只有六站，跨了個區房價卻便宜很多，房租自然也省，老家住得遠，所以他乾脆在公司附近租了間迷你套房，加班太久時就回這兒睡，假日再回家。

推開灰色的厚重鋼板門，男人疲累的將公事包擱在地上的小椅凳上，脫下的外套掛上衣帽架，再拿起公事包往房間走去；雖是小套房，卻硬是隔出兩個空間，進門這區塊是客廳兼餐桌，小小的不過兩坪大小，還真的有流理台瓦斯爐冰箱，中間的桌子便是萬用桌，電視架在牆上，倒也不花空間。

他沒添購沙發，回來就是休息，有床就夠了。

筆直走入與大門一直線的下道門便是房間，房間也不寬，單人床加上一張書桌，倒也足夠，這張書桌是陪伴他最多時間的地方，椅子拉開就會貼到床，必須非常自制，才不會工作到一半翻身上床睡覺。

公事包先擱上書桌椅子，轉身走到外頭自冰箱拿出水果處理一下，削一盤水梨，端著回到房間裡，迫不及待的打開筆電。

順道抽空回個LINE，跟老媽說確定這週末會回家。

「來吧！」抽出透明塑膠盒，拿出裡頭的SD卡，「看看裡面有什麼！」

將記憶卡插進筆電旁的卡槽裡，系統運作得很快，跳出了開啟檔案的視窗，詢問要做怎麼樣的處理，男人選擇了開啟資料夾。

喔喔，果然是512G的大容量，裡面有數個小資料夾，第一層沒有零星檔案，整整齊齊的七個資料夾，每一個資料夾都是以日期命名的。

檢視一下佔比，也只佔了6G左右，並不大。

奇怪的是，這些資料夾的名稱：「2018年12月01日」

十二月一日，不是今天的日期嗎？往下依序一天一個日期，排得井然有序，全都是後幾天的日子，一共七個。

「真妙，很像預約什麼東西似的。」他叉起一塊水梨，興致勃勃的點開了寫著當天日期的資料夾！

噠噠兩下，點進去卻只有一張照片，JPG檔，縮圖有些暗藍色。

呃……男子有幾分失望，雖然知道檔案不大，但只有一張照片超無趣的！

隨手再點開，照片整張展開，卻讓男子的動作停凝了。

那是個極度令人不愉快的色調。

深色的牆面，被前頭過度刺眼的黃光照著，隱約的藉著強光才能看出牆的深藍色色澤，四周一片幽暗，唯有中間的光線極度明亮到曝光，照在一個貼著牆的女人身上。

女人貼著牆，披著一頭非常非常長的黑髮，照片是半身照，底緣只到女人的膝蓋上方一點，她的長髮卻過了膝，至少在照片裡見不著髮尾。

她穿著深紅褐色的襯衫連衣裙，雙手自然下垂的站著，過亮的燈模糊了她的五官，但唯有她的右眼與右邊的嘴角清晰異常。

眼珠有點向上瞟，直勾勾的盯著鏡頭，右邊的嘴角亦朝上挑著笑，那笑容帶著份冷然的嘲諷，眼底流露出的是一種令人發毛的氛圍。

雖說她是看著鏡頭，但是正看著照片的他，卻覺得她、是在看著他。

眼珠聚集在上方中央，下頭盡是眼白，那帶著詭異的笑容，笑得他頭皮發麻，他彷彿都能聽見笑聲了：嘻，哼哼。

幹！他飛快的關掉了視窗，第一件事是拔出那張記憶卡。

「什麼玩意兒啊！」搓著短髮低咒著，但腦海裡卻浮現其他資料夾。

一個個按日期編排的資料夾，相當令人好奇啊，那裡面究竟是什麼樣的資料呢？

算了！他搖著頭，總覺得這張SD卡有點怪，還不如來看一下新聞或是YOUTUBE，找些有趣的東西看看，平復一下心情。

話說回來，那張照片拍攝的角度跟背景甚是奇怪，空無一物的房間？那個女人站在那邊做什麼？上頭的燈亮得更怪異，能把她五官照糊，卻照不出整間房間的模樣？

調出常聽的音樂，看著笑鬧的影片放鬆一下後，他便起身洗澡準備睡覺，這麼晚回來，也沒多少休閒的時間了。

洗好澡跟弟弟簡短的通話，約好這週末都會回家後，便疲憊的睡去。

明天一大早就有個很硬的會議，讓他難以順利歇息，腦子裡想著所有的數字跟報表，還有假設上司會問些什麼問題來展現他的權威，他……

一瞬間的神遊太虛，男子沉沉睡去，夢境裡的他果然夢到自己在會議室裡，戰戰兢兢準備等會兒要報告的資料，正愁專心不了，但額上卻有個令人發癢的東西搔著，他厭煩的撥開，很想叫女朋友不要鬧了！

嫻妤，宋嫻妤妳不要──

腦子突然清醒，男子乍聽見電扇的聲響，還有些無法適應現實，但已經確定自個兒剛從夢中轉醒，他闔著眼躺在床上，向左看向床頭櫃上的微弱冷光石英鐘，顯示著兩點半。

一陣搔癢感突然垂下他的頸側──喝！

男子立即瞪大雙眼，他應該要緊張的彈坐而起，但是，卻發現身子難以動彈！

在頸側的搔癢感不是小強的長鬚，而是明顯到不行的頭髮！有人在他正上方，長髮觸及了他的頸子！

(未完待續)

全文內容來自讀創故事《撿到的SD卡》第一章，更完整的故事，請進 立即點閱「讀創故事」 ！

分享 facebook 作者簡介 笭菁 文字海裡的雙魚。 喜歡在海裡恣意悠游，希望每個吐出的泡泡都是繽紛的故事，愛情、勵志、靈異、驚悚、奇幻……大海多詭，笭菁也多變。 靠著廣大天使讀者們以愛餵養，這條魚才能活得豐富且精彩！ 嗜電影、美食、遊玩，秉持人生就該以快樂為目的，也願世間每個人都能擁有純粹的快樂。 完整作家介紹 【作家誌】靈異天后笭菁：我非文青也非文學大家，只是愛說故事

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