齊綸／《雲漢圖》之十 青陽十八景

2019-03-01 09:01 聯合新聞網 「讀創故事」編輯台



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文／齊綸

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“嘎吱。” 刺耳的聲音響起，十來個戍卒奮力將厚重的城門拉開，手臂上氣血蒸騰，顯然已經費盡了力氣。

四年後，神州

一望無際的大地和綿延的山脈，構成了一幅大好的锦綉河山圖。

登高望遠，只見黃土片片，綠水滔滔，偶有修士御劍而行，亦有大妖踏霧蹈海，西方有靈山佛土，佛音梵唱陣陣，北方有鯤鵬振翼，擊水直上九天。

葬地懸棺山中的棺材微微掀起，激起了無數冥霧，第一禁地的老孔雀翻個身，神州震了三震。

當然，在神州大陸也不是一片豐饒，還是有許多險地，比如說，那足以把無數修者活活困死的無盡沙海，妖獸橫行的十萬大山，還有無數太古遺種盤踞的蒼寤北冥。

不過，論天下間最值得修士們關注的，卻是一座名為青陽的古城。

所謂山不在高，有仙則名，這青陽古城也因某些緣故，成了全神州唯一一座，只有修士存在的城池。

幾個初次來到青陽城的修士，在城門外不斷的伸長頸，探著頭張望著。

他們這是在等，等青陽十八景出現。

曾經有好事者來青陽遊玩，將青陽最為特別的十八個景色編在一起，叫做青陽十八景，後來大家覺得這人說得好，因此也就繼續沿用這個稱呼下去。

突然人群中不知誰叫了一句：”來了，來了。”，原本還自顧自地聊天的眾人，全都興奮的一起望向城門口。

不過這些人大多是初次來青陽的，那些來過好幾次的修士，都是聚在後面聊天，絲毫不理會這青陽十八景之一。

因為同樣的東西看得多，也就習慣了。

“嘎吱。”

刺耳的聲音響起，十來個戍卒奮力將厚重的城門拉開，手臂上氣血蒸騰，顯然已經費盡了力氣。

一個修士不解地問道：”這些人是不是都沒吃飯啊？怎麼連點力氣都沒有，開個門十幾個人都搞得這麼慢，還好意思說是青陽十八景之一。”

”莫非青陽十八景，就是看人慢慢吞吞地推城門？”

他這話說的聲音很大，還用上了元氣，將聲音送的極遠，直直傳到了那群戍卒耳邊。

顯然是等的急了，想要刺激刺激這些戍卒，好趕緊進去，見識見識這天下第一大城。

話剛說完，他身後一隻手便伸了出來，用力地敲打他腦袋一下。

”閉嘴，別亂說話。”

那修士正要回頭罵人，一轉身看到了自家師傅，頓時嚇的一聲不吭。

他師父怒道：”不懂就別亂說，睜開你的眼睛，看看人家身上這氣血，全是結丹期的修士，你一個築基三重的還敢在這亂說。”

他這話也是說的特別大聲，也將聲音傳的極遠，目的其實是在說給那群金丹修士聽的，免得到時候一惱怒直接不開城門了，跑過來打自家弟子，縱然在他出手庇護下不會有問題，但也是大大的丟了面子。

說完對著身旁的眾人微微施禮道：”抱歉，抱歉，我這弟子少不更事，沒見過世面，這才亂說話，還請諸君海涵。”

他這話自然不是對著身旁眾人說的，而是後頭那群正在聊天的人，因為作為一個神藏修士，在很多地方都可以稱王稱霸了，卻在那群人身上，感受到了幾分壓力，顯然實力個個都比他還強。

這時，一個中年人的聲音傳來，雖然不大，但原先鬧哄哄的城門口，被他一開口就壓的安靜下來，立刻顯露出了一身高深莫測的修為。

至少在那個不知天高地厚的青年的師傅看來，自己是絕對做不到這一點的

“這位小兄弟恐怕是第一次來的吧，你不知道，這城門可不是什麼凡物，而是暗紋鋼。“

“暗紋鋼？“

青年嚇了一大跳，再看看那通體黑色的城門，嘴巴張成了個標準的圓形。

身為一個有宗門傳承的修士，它自然知道這暗紋鋼是什麼東西，也是如此，才會如此震驚。

那可是天地神材啊！拿來蓋城門，不是有病，就是錢多到沒處花，拿著燙手。

他這時終於清楚，為何這城門開得這麼慢了。

尋常金丹修士全力運轉之下，足已發出數萬斤的力氣，但對這高達七、八十丈，通體由暗紋鋼鑄成的城門而言，顯然有點不夠看，因此厚重的城門只能一吋一吋的緩慢移動。

暗紋鋼並非凡物，而是已經離開了凡鐵的範疇，成為了天地神材的一員，證據就是那遍布整個表面的黯淡道紋。

所謂道紋，乃是天地大道在天材地寶上的展現，諸如聖人煉製護道神兵，或是殺伐至寶的種種神材，上面都會有這道紋。

道紋也分三六九等，大體上，越是繁雜的道紋的等級便越高，像是龍血黑金，上面的道紋呈現龍騰九天之像，而且還仿若真物，這便是極高級的。

暗紋鋼上面的道紋極其簡單，功效也只有一項，那便是重，極重。

那中年人看到了青年的震驚之色，彷彿看到了當年第一次來這裡的自己，笑了笑，繼續解釋。

”你也應該知道，一塊大點的暗紋鋼，便有千斤之重，因此等級雖然不高，但也頗受練體修士的喜愛，畢竟一棒下去，牆櫓灰飛湮滅的景色，在練體修士看來，便是世間最美好的風景。”

說到這裡，城門口的一群人都笑了起來，顯然都深有體會。

但有一個身材魁武的壯漢沒笑，不禁沒笑，還不樂意的拍了中年人一下，埋怨道：”我說老黃，你這人太不地道，說掌故就說掌故，沒事亂扯什麼戰技流派。”

說完，他又轉頭對著青年道：”小子，你別聽這傢伙胡說，老子告訴你，我輩戰技流派中人，眼中最美好的風景，便是看到那群主修神通的混帳，一個個哭著求著，來拜在我戰技流派門下，那景色，嘖嘖嘖。”

他這話一出，立刻就犯了眾怒，原先還在聊天的幾個人全都怒目而視，一個老者舉了舉手中拐杖，罵道：”西門戰你個小兔崽子，敢說我神通流派中人的不是，信不信老朽生撕了你。”

這句話在青年聽來倒沒什麼，但聽在他師父的耳中，卻不亞於晴天霹靂。

這是因為那西門戰可不是什麼簡單貨色，這傢伙乃是靈山大威德寺的俗家弟子，據說一身實力幾乎可以與大威德寺的主持比肩，乃是戰技流派中赫赫有名的強者。

而這樣一來，那個中年人的身分，就呼之欲出了。

(未完)

全文內容來自讀創故事《雲漢圖》卷1第10章，閱讀頻道連載告一段落，想看《雲漢圖》故事後續發展，請進 讀創故事 ！

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