笭菁／《撿到的SD卡》之 楔子

2019-02-23 17:55 聯合新聞網 「讀創故事」編輯台



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文／笭菁

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男孩很誇張的倒抽一口氣的後退站起，椅子拖曳聲刺耳，他震驚的看著明明已經被格式化的SD卡，又再次完好無缺的出現在他的筆電......。

這太誇張了！

不可能有這種事的，男孩拼了命的按著滑鼠，螢幕裡顯示著某個檔案資料夾，裡面還有一串的子資料夾，他框起來全選後，直接SHIFT+D的刪除！

徹底刪除，然後──他的手抖得太嚴重，滑鼠一時對不準，激動的抓起滑鼠狠狠往桌上砸，惹得附近喝咖啡的女孩皺眉。

是在玩什麼遊戲這麼激動嗎？現在大家不是都玩手遊了？

男孩絲毫不在意旁人的側目，滑鼠移到卸除式硬碟處按右鍵，想趕快格式化SD卡，格式化！

看著藍條迅速的從左走到右，視窗跳出「格式化完畢」字樣，男孩默默的盯著螢幕好幾秒，幾乎有半分鐘這麼長，確定了這張SD卡裡再無資料時，他的眼淚瞬間奪眶而出！

這張記憶卡終於變成廢物了吧！原來要兩次以上嗎！？他原本是希望至少在這一刻、這幾分鐘讓SD卡內沒有檔案，沒料到竟能盡數消除資料，再也不會影響他的生活，他也不需要再提心吊膽了……

叮，電腦傳來提醒聲，螢幕跳出了新資料夾的視窗。

「請問要直接播放影片？還是要開啟資料夾？」

不不不！

男孩很誇張的倒抽一口氣的後退站起，椅子拖曳聲刺耳，他震驚的看著明明已經被格式化的SD卡，又再次完好無缺的出現在他的筆電裡。

資料沒有受損，卡內的資料夾依然存在，每個資料夾都是以日期設定，甚至包含今天的日期。

周遭的人對他投以詭異的目光，這個學生真的看起來怪怪的，一頭亂髮不說，雙眼滿佈血絲，呼吸濃重，總是一副惶恐的模樣。

「不不不──」他站在桌邊拼命的搖著頭，渾身開始劇烈顫抖，不該是這樣的！

右手邊的綠色格紋女孩忍無可忍，將手上的咖啡杯重重的擱上了木桌！

咚！

這聲音嚇得男孩顫了身子，僵硬著轉過頭去。

「同學，你有點吵！」女孩不客氣的回頭瞪著他開口，坐在落地窗邊的她，一窗之隔外頭是熙來攘往的人群，但無人會在意到咖啡廳裡的狀況。

唯有一個……男孩驚恐的看著說話的女生，繼續搖頭，「不要，妳不要說話……妳不該出聲！」

這就跟影片一模一樣了不是嗎？不客氣擊杯的女孩，還有她身後那個停下來的……男孩視線上移，越過了女孩，看向她身後的落地窗外，那、個停下來的身影。

模糊不清的身影在人群裡，唯有他是靜止的，那是個穿著黑色外套的男孩，有如雕像般隔著一片玻璃，站在女孩的身旁，低垂著頭不發一語；他身上所有的一切都有點黯淡，而來往的人們似乎也都刻意繞過他，竟無人注意到那男孩不像真人嗎？

「他來了……」男孩緊張的刷白了臉色，「都是妳！他出來了！」

「喂！」女孩不爽的拍桌而起，「你已經影響到我們了，又在胡言亂語什麼？」

「芮，小心一點！」對面的朋友趕緊勸阻，「他好像吸毒吸到ㄎㄧㄤ！」

外頭的男孩下巴緩緩抬起，然後有的極為輕微的抽搐，朝著咖啡廳裡轉了過來，喀、喀……喀，一切一如影片，骨節一節節的卡卡轉動。

「啊啊……」他恐懼的後退著，開始狂出冷汗，「走！大家快走──」

外頭那個棒球帽的男孩轉過來後，會有一雙全黑的眼睛，沒有嘴巴，然後──

「你在看什麼啊？」起身與他對嗆的女孩留意到他怪異的眼神，立即回頭往外看去。

磅！棒球帽男孩雙掌拍擊在落地窗上，嚇得靠近窗邊的人們都跳了起來，緊接著每個人都瞧見一雙全黑毫無眼白的雙眼，平滑到沒有嘴巴的臉蛋，尖叫聲隨之而起。

但下一秒，遠處刺耳且急促的喇叭聲，伴隨著碰撞聲同時響起。

叭───男同學眼裡映著的是不遠處翻飛的人及掀倒的機車，然後是刺眼的遠光燈，一路從一點鐘方向朝他們這兒衝過來。

如同他昨晚在資料夾裡的影片所見，一模一樣，毫無違和的在眼前上演，沒有絲毫的誤差。

就是有那麼一個綠衣女孩會扔杯子起身、那個棒球帽男孩就是會出現在人群裡，他一定沒有下巴只有黑眼，然後在他擊上玻璃窗的瞬間，後面伴隨著衝來的水泥預拌車……

而它會直接衝進咖啡廳裡，鮮血屍塊齊飛。

砰！

「呀───」

而他，會躺在輪下，感受著無法呼吸的痛楚，思考著人生最後一件事：

他早該知道，不是自己的東西不要撿！

分享 facebook 作者簡介 笭菁 文字海裡的雙魚。 喜歡在海裡恣意悠游，希望每個吐出的泡泡都是繽紛的故事，愛情、勵志、靈異、驚悚、奇幻……大海多詭，笭菁也多變。 靠著廣大天使讀者們以愛餵養，這條魚才能活得豐富且精彩！ 嗜電影、美食、遊玩，秉持人生就該以快樂為目的，也願世間每個人都能擁有純粹的快樂。 完整作家介紹 【作家誌】靈異天后笭菁：我非文青也非文學大家，只是愛說故事

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