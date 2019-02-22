【作家誌】靈異天后笭菁：我非文青也非文學大家，只是愛說故事

2019-02-22 20:00 聯合新聞網 「讀創故事」編輯台



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文／「讀創故事」編輯台

如果你在台灣問：最會說鬼故事的人是誰？

年紀稍長或者愛看綜藝節目的人也許會自然而然脫口而出「司馬中原」，尤其這位公認的說鬼大師在電視節目上那句「中國人怕鬼，西洋人也怕鬼，全世界的人都怕鬼」，經典名言至今還有許多人記得與模仿。不過，如果問起年輕朋友，或許會有許多朋友異口同聲回答「笭菁」。

➽馮翊綱（二馬中原）／向說鬼大師致敬《影劇六村》系列書

笭菁擁有大量的出版創作，作品主題有言情、恐怖小說，最擅長、寫得最多的就是靈異故事。目前已出版的著作已超過200本，是博客來、金石堂年度暢銷作家，出版作品質量兼備，被封為「華文靈異天后」。2017年赤燭遊戲發布一款恐怖冒險解謎遊戲《返校Detention》，還邀請她執筆續寫驚悚小說《返校─惡夢在續》，成功賦予遊戲中的校園鬼故事全新驚悚魅力。

儘管2018年已達成出版200本書籍成就，但她仍不懈怠，目前最新出版著作是她最拿手、也是作多讀者引頸期盼的都市傳說系列《撿到的SD卡》、《人面魚》均已出版，而她的作品有授權在「讀創故事」刊載，喜歡閱讀靈異故事和驚悚小說的朋友可千萬別錯過了！「讀創故事」特別邀請笭菁老師來分享自己創作起源，同時為大家揭露創作「都市傳說」系列時的點點滴滴。

陰錯陽差創作之旅，漫長、殘酷又艱辛

沒想過會走這條路，也沒想過可以走得這麼遠。

笭菁坦白的說：「與大家想像的作家不同，我不是什麼對寫作有狂熱的人、什麼從小立志成為作家、或是歷經家裡反對、投稿受挫，低潮蜇伏人生，終於得以走到今天這種例子──No。

從小自大沒想過要當作家，也更不可能對寫作有狂熱，只能說陰錯陽差入行，但也從未想要以此為職。命運意外迭起，我一轉眼竟寫到了現在，並以此為正職。」

一路走來笭菁寫過很多種類型，有網路小說、言情小說、勵志愛情、青春愛情、校園愛情、都會愛情、乃至於現在廣為人知的驚悚靈異類，多元也多產。

對笭菁和許多作家來說，寫作這行是非常沒有保障的工作。沒有固定底薪、沒有勞健保、自制力要足、完成度要高，還得要能過稿、有人願意出版。現金的回收天數非常緩慢，不是得喝西北風、就是得靠別人養，要專職很困難。

最殘酷的是即使奮鬥許久，卻不會像在公司上班一樣有個基本保障，除非真的犯大錯或公司有問題，否則不會輕易被裁員；就算被裁員，還能再另謀生路，重新投履歷表。

這一行面對的卻是市場、一旦商業價值不足，市場就會出現取捨。作者也必須針對市場調整步伐，重新出發又得一番奮鬥，調整的太久又怕被市場忘記。萬一又遇上書市不好，所有困境便會雪上加霜……。而如果是專職要改行，面對數年空白的履歷表，更加心慌。

所以她真的沒想過會走這條路，也沒想過可以走得這麼遠。

寫作如職場，更講求自律、努力及能力

紮紮實實的寫了兩百個故事，重點是也「出版」了兩百個故事。

達成200本出版成就，笭菁自認比一般人幸運，但也自覺因為在這條路上也很努力，才能走到今天。

笭菁表示：「100趴（出版達100本的party）好像在昨天的事，歷歷在目。當時光是想到可以出版達100本已經覺得不可思議了，而眨眼間竟來到了200趴。出版達200本，這200本不含任何重新出版，紮紮實實的寫了兩百個故事，重點是也『出版』了兩百個故事。

以前我想進外商公司，是因為那是個以能力決定的地方，做的好就升職、做不好即刻降職，後來覺得走上寫作這行也類似，這行勝比上班族更講求自律與努力，而且除了能力外，還得由市場決定是否能永續，這樣的挑戰性，似乎更適合我。

走到今天是段說長不長，說短不短的日子，能在這行待下來，甚至直到現在都還能繼續出版，我真的非常非常感恩。我不是什麼文青、也不是什麼文學大家，我只是個喜歡說故事的人，說得也不是什麼世界名著，只是通俗小說，但只要有人喜歡聽，我就會繼續說下去。

除了工作就是喜歡美食跟旅遊，所有有趣的東西都想嘗試，人生以舒服自在為目的。

這就是我，很簡單的笭菁。」

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創構生活中的故事，讓「鬼」更加迷人

「都市傳說」最迷人的地方就是，出現並不一定是為了復仇。

提到暢銷系列書「都市傳說」的創作構思與起源，笭菁認為：「中國有禁忌國外也有禁忌，之前曾寫過國外旅行鬼故事（異遊鬼簿系列），試想除了禁忌外，應該有很多的東西可以寫。在構思期間，也發現許多「都市傳說」，都可在不做功課的狀況即可信手捻來，像是「裂嘴女」、台灣自己的「紅衣小女孩」、「試衣間」……等等，就更深深覺得這個系列是可以發展的。而且一般來說，鬼出來就是有目的復仇，但「都市傳說」最迷人的地方就是，出現並不一定是為了復仇，像裂嘴女喜歡就出來問人漂不漂亮，不開心就拿刀出來嚇人，所以才更加有趣。」

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不僅如此，與笭菁對談過程中，更進一步談及「都市傳說」系列中讓她印象最深刻作品是2016年出版的《如月車站》。她補充說到：「其實每都喜歡，每個故事都有獨特的主題，但如果一定要選是第一部的12集《如月車站》，原因是故事實在太真實了！有一個網友在網上發動態，表示在火車上睡過頭，下車卻發現沒人而地方也非常的陌生。沿著隧道行走碰上陌生人，陌生人熱情邀他上車，上車後發現司機相當的不對勁。再往上又發了一個訊息，看到的網友紛紛叫他跳車，這個網友最後在網上留了一句話：「司機好像發現我在跟人對話。」從此這網友就再也沒上線過了！而日文漢字「如月」日文發音有鬼的意思……。這個故事讓我印象太深，所以成了我創作《如月車站》的基底，若有興趣的網友可以上網這個故事，版本很多很精采唷（笑）！」

創作時百無禁忌，點播演奏樂最助興

對於信仰其實就是尊重。

恐怖小說看得多的讀者一定也會好奇，作家這些寫作靈感來源是從何而來？是不是影射自身的特殊經歷？還是說，作家在寫作過程中是不是有一些禁忌呢？

笭菁笑著回答：「大家都覺得寫靈異故事的人，通常都有陰陽眼、天眼通，或上輩子是法師、巫女之類的，但很遺憾我都沒有。

曾經也有人問我晚上創作會不會怕，但其實也不會，因為我都沒有遇過。但我本人自認非常理智也有點鐵齒，對於信仰其實就是尊重。如果是創作上，扣掉魍魎鬼魅，就是不能有人吵，會聽音樂但不要有歌詞尤其是中文，因為通常聽一聽就會把歌詞key in了（笑）。

最常聽的鋼琴樂、銅管五重奏這類的，因為我從小聽演奏樂長大的。再還有一點我在創作時，會把所有通訊軟體關掉，讓自己保持在相對安靜的環境中，這樣注意力才能集中。」

創作對笭菁來說並非兒戲，兩百本的出版創作就是最好的證明。

她以勤謹、敬業精神與態度創寫每一部作品，並且藉由寫作實現自己愛說故事、喜歡分享的初衷。儘管現在的笭菁已有「靈異天后」的封號，但她不排斥其他題材的創作可能，不論是愛情、勵志、奇幻......等，她都躍躍欲試，企圖讓大家看見她更多方面的創作可能，是一位值得我們敬佩與學習的作家，也不禁讓人期待未來她將會帶給我們大家什麼樣的驚喜故事。

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