齊綸／《雲漢圖》之九 天道

2019-02-22 08:00 聯合新聞網 「讀創故事」編輯台



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文／齊綸

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“蒼天不公，讓我兒喪了這天生神體，那就讓你以你的天道本源來抵債！“ 吳道子雙目迸射出驚天的神芒，一張俊逸的臉扭曲猙獰如惡鬼。

屍魃便開始開導道：“話不能這麼說，畢竟吞天也搞不懂你跟他的感情，你作為功臣，自然得敬你，並非有意羞辱！”

張僧繇哼了哼，對這件事不置可否，搖了搖頭，低嘆一口氣，接著從乾坤戒中，掏出了一幅畫。

那畫中，畫著一壇又一壇的美酒，張僧繇將手伸入畫中，從中取出了兩壇。

拋給了屍魃其中一壇，張僧繇淡淡道：“喝酒！”

見狀，屍魃心中了然，這事張僧繇自己也清楚，只是心裡那關過不去罷了。

“看來.....計劃不會有問題了！”

屍魃低低一笑，舉起了酒罈子，跟著張僧繇碰了碰。

吳道子佇立良久，最後，像是下了某個決心似的，吐了一口氣。

他眼中驟然帶起了一抹金黃琉璃色，隔著不死木做成的窗櫺，看這裡頭熟睡的吳明。

而後，他的視線褪去了所有色彩，只餘黑白兩色，還有一條又一條，顏色各異，粗細不同的長線。

那是“因果線。“

人，生而有因果，吃飯喝水皆是因果，口角爭執也是因果，殺人是因，被殺是果，救人是因，報答是果，諸如此類，不一而足。

也就是說，只要人生而在世，只要與其他人有所交集，就肯定會有因果纏身，只有大小深淺的差異。

吳道子現在要做的，就是要來看看，到底是誰在吳明遇襲這件事上面，沾染了大因果。

他要想那些人討債，討一筆名為“生命“的債。

一根又一根的因果線横亙虛空，不知通往哪裡。

其中，有一根通體紫金，直直朝著吳道子身上而去。

那是他和吳明之間，父子的因果。

有的黑而細，出了一根特粗的，其他都在不斷顫抖，好像就要斷開來似的。

那是整個吳府之中的下人，以及老李跟吳明的因果。

有的顏色血紅，粗若十圍，那是跟吳明淪落到如今地步有大關聯的人，與吳明的因果。

而吳道子要看的，就是這些因果線到底通往哪裡。

其中一條有些暗淡，明暗不定。

吳道子的神魂遁出，順著這條因果線飛速前進，不多時，便看到了一個面容醜陋，全身上下不斷有黑點爬動的怪人。

這正是蟲族聖人，導致吳明淪落至此的罪魁禍首。

吳道子森森一笑，神魂緩緩變化，變成了一個黑色帝袍，朝天冠冕的帝王，自腰間接下了一柄白骨長劍，直直斬了過去。

這乃是修者到了元神境界，便可以產生的神異之處。

所謂元神，元其神也，所謂“元“者，萬物之根源也。

也就是說，元神境界，便是開始修煉神魂的根源，來產生種種神異之處。

其中，元神境界以後的修者，最顯著的一點，就是可以跟自己的法相產生聯繫，變化成自己的法相，來施展手段。

而現在，吳道子便是變化成他的法相，“酆都大帝“的樣子，打算將做點事情。

一報還一報，這非常公平。

蟲族聖人正在閉目修煉，來穩定自己消耗太多的本源，突然，冥冥中一股危機感傳來，他雙眼方才睜開，一柄森森白骨所化長劍，就直接將他劈成了四瓣。

“嗡嗡嗡“

那被分成四瓣的屍體發出嗡鳴之聲，化作了點點黑色小蟲，四散飛逃。

“哼“

吳道子冷哼一聲，驟然只見虛空中燃起了漆黑冰冷的陰火，將那小蟲直接燒成了虛無。

而後，吳道子重新順著因果線，回到了吳府之中。

其他幾條因果線也是如法炮製，實力弱的，便被吳道子當場斬殺，實力強的，也是大戰了一場。

反正只要是跟這件事有關聯的，吳道子都絕對不會讓對方好過。

至於吞天妖族、九兵、張僧繇等人，因為實力擺在那裡，以吳道子如今的實力，仍然無法依靠因果線來找他們的麻煩。

不過.....就算因果線這個手段用不了，還是有別的手段可以施展的。

吳道子臉色冷然，在心中存了個改天去萬族神朝大鬧一番的念頭，繼續盤查因果線。

最後，只剩下了一條殷紅如血的因果線，孤零零的立在那裡。

這條因果線沒有通往任何一處，反而是像是一桿長槍似的，直直插在哪裡。

吳道子臉色難看，他很清楚這代表著什麼。

這代表著，那虛無縹緲的“天道“，也參合了進來。

天道雖然毫無意識，一切只憑規矩本能，但還是會有隱晦的好惡。

而正是天道的這份惡意，讓萬族神朝和張僧繇於冥冥之中感應，制定了針對吳明的這份惡毒計劃。

吳道子知道為什麼天道會對他有惡意，這是因為他的實力太強，幾乎觸及到了“超脫“的邊緣。

而修者一旦超脫，便從此不受天道管束，這自然會招致天道的惡意。

吳道子抬頭看著天，臉色陰狠，洶湧沸騰的殺意，彷彿一併刺穿天穹的利劍，攪得雲朵都被割成了絲絲白線。

“蒼天不公，讓我兒喪了這天生神體，那就讓你以你的天道本源來抵債！“

吳道子雙目迸射出驚天的神芒，一張俊逸的臉扭曲猙獰如惡鬼。

“轟隆！“

似乎天地也感受了他的殺心，憑空一聲雷響，一道粗若十圍的雷電當空打了下來。

同時，撲簌簌的雨水落下。

那雨，是紅的。

猩紅，如血。

聖人殺氣沖天凌霄，天降血雨染紅了神州大地。

“哈哈哈哈！“

吳道子伸手，沐浴著被他的沖天煞氣所激發的血雨，哈哈狂笑著，將那雷龍撕成兩半！

“哈哈哈哈哈！“

狂笑聲不減，吳道子臉上清明與瘋狂交織在一起，手中出現了一隻如椽巨筆，就這麼以天幕為紙，血雨為墨，沾著漫天猩紅的雨水，寫下了一個殺意沸騰的“殺“字。

口中，如歌似哭的喃喃吟唱：

“翻天覆地從此始，神州飄搖熒惑高，七殺神碑震四方，千年滄桑一夢來，殺！殺！殺！殺！殺！殺！殺！“

“嘩啦！“

彷彿就連天地都無法承受吳道子的殺意，在這個“殺“字寫完，整片虛空崩塌，血字變成了一個黑色的“殺“字，散發著毀滅的氣息。

抬眼看像天空中的黑字，吳道子一步踏出，出現在北荒的高空。

這裡是萬族神朝的老巢，他要先來取個利息！

(未完待續)

全文內容來自讀創故事《雲漢圖》卷1第9章，更多好故事，請進 讀創故事 ！

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