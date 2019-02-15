齊綸／《雲漢圖》之八 慶祝

2019-02-15 09:00 聯合新聞網 「讀創故事」編輯台



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文／齊綸

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屍魃端著一杯酒，懷裡躺著一個千嬌百媚的絕色女子，配著他那俊秀的容貌，看起來毫無半點“算盡天下”的風采，反而像是個流連章臺的紈绔。

望著躺在床上吳明的臉，原先白裡透紅的健康俊俏樣子消失不見，只剩下一片青白。

吳道子眼中各種神色不斷變換，時而清明，時而瘋狂，看的一旁的盜蹠好一陣心驚膽戰。

他還真擔心他這位大哥就這麼瘋掉。

當然，就算他大哥瘋掉了，估計也沒人奈何的了他，可是整片神州大地，很有可能會被殺得人頭滾滾，血流成河。

而這無邊殺孽，絕對會被天道算在吳道子身上，甚至於降下天罰，將吳道子滅殺。

而這絕對不是他所願意看到的。

盜蹠憂心重重的望著吳道子。

所幸吳道子曾經經歷過所有聖人成聖之前，必須面對的一個重大劫難“聖心劫“，早已就將自己的心性道心打磨的無比堅固，這才沒有瘋掉，只是神情變幻，時而殺氣衝霄，時而哀傷之情溢於言表，影響了整個青陽。

好半晌，吳道子翻騰的心緒才漸漸平穩下來，努力讓話語裡的情緒消減，但其中蘊含的熊熊怒火，卻是人誰都聽得出來。

“兄弟，你先回去吧。“

吳道子臉色冰冷的拍了拍盜蹠，說道。

這是逐客令，但倒不是吳道子遷怒對方什麼的，而是他現在心亂如麻，實在不知該如何是好。

“好，那我走了，大哥保重。“

盜蹠也不磨蹭，在吳道子將他送出房門後，便身形一閃，離了開去，只留下紫衣華服的青年，帶著無比的肅殺之氣，立於園中。

萬族神朝的一間巨大石室之中，一張巨大無比的石桌立於最前，其旁圍繞著大小不一的石桌，吞天妖祖、九兵聖人、屍魃、張僧繇、血揚聖人...等等萬族神朝的高層，各據一桌，正在慶祝這次計劃的勝利。

只是在一片喧鬧歡喜之中，有兩個人臉色難看。

一個是九兵，而另一個正是張僧繇。

屍魃端著一杯酒，懷裡躺著一個千嬌百媚的絕色女子，配著他那俊秀的容貌，看起來毫無半點“算盡天下”的風采，反而像是個流連章臺的紈绔。

眼前，萬族神朝的掌權者，同時也是最強者的吞天妖祖端起了一杯酒，道：“這一杯，敬屍魃”。

所有人都連忙抬起酒杯，就連臉色不好的張僧繇和九兵都勉強做了做樣子，抿了一口。

開玩笑，這位可是萬族神朝的第三強者，也是萬族神朝九成九以上的行動的最高主事者，一身計謀手段之強，恐怕也只有上古兵家的那位聖人，才能夠媲美。

或者說，萬族神朝能夠發展到如今的地步，十成功勞，他可以佔上五成。

因此誰的面子都可以不給，唯獨這位不行啊！

不然那一天自己被算計了，該如何是好！

就好比這一次，天下第一、多次斬殺他們萬族神朝的聖人的畫聖吳道子，還不是一樣被算計到了，估計現在正在發瘋！

接著，吞天妖祖再一次端起了他面前，那個目測約莫有一尺深的“酒杯”，笑道：“接下來，這一杯敬張僧繇和九兵！”

“如果沒有他們拖住了吳道子，這一次的計劃絕對無法成功！”

眾人端起了酒杯，笑語不斷地正要飲盡杯中物，卻發現這一次的主角一個都沒有舉杯！

看了看四周臉色各異的眾人，九兵霍然站起了身，淡淡的道：“這一次全靠著畫聖對張僧繇的手下留情，我沒有半點功勞！”

說著，微微躬身，便直接走了出去。

張僧繇看了看九兵聖人離去的方向，同樣也站了起來，一邊往外走，一邊道：“師兄如此待我，我卻如此待他，我沒臉受這份讚譽”。

主座上，吞天妖祖的臉色越發難看，在他身周，一個個漆黑的空間裂縫開始出現，甚至隱隱有擴大的趨勢。

他是上古神獸饕餮的後裔，因此天生便具備可以控制空間的的能力。

對於吞天妖祖的發怒，眾人都可以理解。

本來嘛，他作為萬族神朝的主事者，自然就應該要有些威嚴，必須要給他面子，沒想到他敬了一杯酒，結果兩個人都直接離席。

這算是什麼！今天敬酒的時候直接離開，下一次是不是就要將他的地位推翻，自己來當老大？吞天妖祖陰晴不定的看著離席的兩人。

屍魃笑了笑，示意他懷裡的絕色做到旁邊去，對著吞天妖祖道：“沒事，那兩個人估計是心裡有些想不開，我去勸勸就沒事了！”

吞天妖祖陰沉著臉，揮了揮手讓他去辦，低聲道：“宴會繼續！”

這時，眾人才繼續交談了起來，只是談話的聲音，不知不覺都低上了不少。

“北荒飛雪大如蓆，片片吹落萬族朝“

屍魃剛剛從石室裡出來，便遠遠的看到張僧繇披散著頭髮，正坐在一座小山上喝酒，同時大聲的吟詩。

“這傢伙，剛剛惹了吞天，現在就在這邊喝酒？”

屍魃臉上浮現了一抹笑容，幾步跨出，便出現在張僧繇旁邊。

他從頭到尾完全沒想過要去找九兵聖人，因我他很清楚，那傢伙根本就是個徹頭徹尾的劍修，一往無前，討厭陰謀詭計，而自己在出發前有沒有告訴他算計吳道子這件事，因此才發火。

而相較於這個，張僧繇的問題就比較嚴重了，很有可能會影響到他後續計劃的發展。

“人生在世不如意，明朝散發弄扁舟！”

張僧繇感覺到有人過來，神識散發，知道是屍魃，便舉起了酒罈子喝了一口，繼續吟詩。

“僧繇，你知道剛才吞天差點暴怒嗎，還敢在這裡喝酒，真是不要命了！”

”切！“

張僧繇哼了哼，冷聲道：“我雖然不想承認，但師兄的確待我極好，縱然我恨不得殺了他，但也不代表我會對他兒子下手，為了算計我師兄而這麼做就已經夠讓我自己極度不舒服了，還在那邊敬什麼酒？這將置我於何地？這不是擺明羞辱我？“

屍魃笑了笑，在來之前他就已經推算出上百種可能，並針對每一種可能設定了五種方法，而眼下張僧繇得知這種情況，恰好是最輕鬆的。

(未完待續)

全文內容來自讀創故事《雲漢圖》卷1第8章，更多好故事，請進 讀創故事 ！