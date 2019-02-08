齊綸／《雲漢圖》之七 青陽吳府

2019-02-08 09:00 聯合新聞網 「讀創故事」編輯間



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文／齊綸

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因為吳道子完全控制不住他自己，將一些聖人法力混雜在聲音裡面傳了出去。 若非最後關頭，吳道子收回了大部分的力量，很可能這個青陽城有八成的人命就會死在他的一聲大吼之下......。

青陽，吳府之外。

一個彪形大漢正在與一個黑影大戰，拳風過處，破碎一切，所有原先待在那裏湊熱鬧的青陽居民連忙逃開，只剩下幾個實力高絕的修者，在一旁觀戰。

那大漢的實力，顯然比黑影要強上許多，那黑影彷若虛無，飄盪盪的毫不受力，因此即便大漢實力超絕，也沒有對黑影造成多大的傷害。

“劈啪！“

大漢單掌劈出，帶起了道道空間裂縫，用力地砸在了黑影的身上，黑影怪叫一伸，散成了無數小點，又在不遠處重新組合成人影。

又躲過了大漢的數道凌厲攻勢，黑影氣喘吁吁的道：“我說盜蹠，你與我相鬥這麼久，你自己很清楚，這最多給我造成點小傷，是不可能殺得掉我的，不如咱們就這樣，把手言合如何？“

“癡人說夢！“

盜蹠一聲怒吼，再次將黑影打的潰散，怒罵道：“害我姪兒，罪該萬死，給我死來....！“

“來“字出口，帶上了一種類似獅子吼的手段，將那黑影吹散，隨後握掌內吸，立即捏爆了小半部分的黑影。

盜蹠裂嘴，猙獰的笑了起來。“你說，我現在能不能殺了你。“

就在此時，一道空間裂縫憑空出現，兩個人影突然衝了出來，全都是身形不穩，一個甚至還大口地吐著鮮血，喘息不已。

兩人甫一落地，就立刻發出了兩道強橫至極的神識，讓原先有心繼續追擊黑影的盜跖停下了手。

這可不是開玩笑，那兩人光是散開的神識，就已經隱隱的壓得他喘不過氣了，他可不想要嘗試看看與對方動手的感覺。

盜蹠很清楚，這不叫拼命，那叫找死。

接著，那散開的神識一“看“到那黑影，沒吐血的那個修者一伸手將其抓住，隨後再次打開空間裂縫，便往外逃，另一個吐血的沒那麼麻煩，早在他的同伴將黑影抓住之前，便已經先行離開，直接從虛空中遁走，那速度，簡直快的沒邊。

“卧槽，這幾個人是怎的了？跑了？“

盜蹠有些懵了，這兩個人雖然看起來一副重傷的模樣，但身上的氣勢卻做不了假，妥妥的聖人級別，他雖然號稱可敵聖人，但打一個就已經夠嗆了，一下子又來了兩個，那怕是重傷，但自己也還是幹不過的啊，怎麼他們就直接逃了呢？

很快，他就知道原因所在了，因為一個紫衣華服的青年，施施然的負手站在他身後。

“大哥........“

盜蹠連忙上去見禮，但他的表情卻帶著殺氣。

“怎麼了？“吳道子心知不妙，連忙問道。

“剛才那兩個人，是與大哥你在相鬥吧?“

盜蹠卻沒有立刻說話，反問了一句。

“對，難不成.........？“

吳道子臉色難看，也猜到接下來可能發生什麼事，一邊閃身出現在吳明的房中，一邊問道。

事實上，只要甫一檢查，吳道子便已經知道發生了什麼事了，但他還是希望能夠從盜蹠這裡聽到別的答案。

哪怕只有億萬分之一的幾率，他也想要賭一賭，賭能聽到別的答案。

可惜，結果註定讓他失望。

“我剛剛到這裡，就看到山水圖上有黑影亂竄，蟲族那個殺千刀的混賬王八蛋正在從裡面鑽出來，我知道不太妙，先是檢查了一下明兒，先做了緊急的封印，然後趕緊將那混賬王八蛋擒住，結果剛剛虛空中跑出來兩個人......”

剩下的話吳道子也不用聽了，因為他已經知道，後來究竟發生了什麼事

“張僧繇！“

低著頭給吳明檢查的吳道子一聲大吼，聲震千里。

吼聲中，帶著憤怒，不解，怨恨，陰毒...等等情緒，使得方圓萬里之內，所有聽到這聲大吼的生靈，大都有半刻的失神，彷彿腦中突然被塞進了一堆不屬於他們自己的情緒似的。

這是因為吳道子完全控制不住他自己，將一些聖人法力混雜在聲音裡面傳了出去。

若非最後關頭，吳道子收回了大部分的力量，很可能這個青陽城有八成的人命就會死在他的一聲大吼之下。

因為吳道子實在沒有想過，自己三番兩次地放過張僧繇，連背叛人族這種大罪，他都沒有下過殺手。

而這個混賬竟然如此狼子野心，不僅勾結異族，甚至還趁著自己沒有防備，讓人對自己的兒子出手！

這已經不是什麼“白眼狼“之類的語句可以形容，簡直就是一個狼心狗肺，畜生不如的人渣！

他學究天人，醫家手段自然也了然於心，甚至連探查都不需要，吳道子就可以知道吳明的狀況

那蟲族聖人，竟然捨得下了大本錢，燃燒獻祭了他的九成壽命功力，以無上祕法將吳明的神體給啃食殆盡。

這簡直就是個匪夷所思的事情，就像是有人以千金來換取一張廢紙般的不可思議。

但這種不可思議的事情降落在吳明身上，卻讓吳道子幾度發狂。

吳明原先是天生無上神體，在諸般神異體質之中，算得上是最好的一種，結果那位蟲族的聖人，卻拚著自己的修為從此跌落至大乘境界，也要將吳明的神體本源給啃食殆盡。

這代表著，以後吳明便是個凡體，與尋常修者無異，除了悟性這種與肉身無關的能力，其他跟尋常修士再也沒什麼不同。

況且吳明因為全身的精氣神跟他的神體本源交織在一起，這一下被啃走的，不僅僅是神體，更是他的壽元！

而且這是根本上的虧空，完全無法彌補。

就算吳道子到時候用各種仙丹神藥來將吳明的肉身，恢復到了一個沒有神異體質的修者所能達到的最高境界，但是他所失去的壽元，一樣無法彌補。

甚至隨著吳明的修為越高，他能活的時間越短，除非到了“超脫“的境界，才能不被壽元所限制。

但按照現在的狀況來看，吳明突破到元神的第一天，就會因壽元枯竭而死了，根本不可能達到超脫的地步。

這完全就是個完全無解的災難。

(未完待續)

全文內容來自讀創故事《雲漢圖》卷1第7章，更多好故事，請進 讀創故事 ！