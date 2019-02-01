齊綸／《雲漢圖》之六 三十六計，走為上策

2019-02-01 09:00 聯合新聞網 「讀創故事」編輯間



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文／齊綸

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張僧繇滿臉不可置信的神色中，洞穿了他以各種神通所鑄造而成的防禦，直直砸在了紫微大帝法相之上。 “轟隆。“ 法相碎裂，隨後，張僧繇吐出一口紅豔豔的鮮血，仰天噴發......。

“呼呼呼.....“

九兵聖人和張僧繇並肩立在一起，喘息著，看著眼前紫衣華服的青年，神色沉重。

方才吳道子不過是動用了“地獄變相圖“的神通其中兩個殺招，“孽鏡台“與“六道輪“，就讓他們陷入了幾乎生死道消的險境！

而且，這還是在對方抱著玩樂的心態，沒有認真動手的情況下！

這讓他們有一種貓戲老鼠的感覺。

而最可悲的，是他們是老鼠，吳道子才是那隻貓。

不過.........

看著眼前如神如魔的吳道子，張僧繇眼中現出了一抹玩味。

“到底誰是貓誰是老鼠，還不好說呢.......”

“啊啊啊啊！“

張僧繇大吼一聲，背後現出了一個巨大的虛影，一樣的帝王龍袍，一樣的朝天冠冕。

這正是張僧繇的法相，中天紫微北極大帝！

那紫微大帝法相一拳砸出，身旁的三百六十五顆星辰凝聚，成了一個巨大的星光拳頭，氣勢雄雄的朝著吳道子砸下，聲勢之大，遠非先前的攻擊可比擬，拳頭未到，那氣勢就震的讓正在與五行二十八宿戰鬥的八位地府王者的身軀有潰散的跡象。

另一邊，九兵聖人也直接朝換了他的天地神像，一柄巨大如山岳的長劍，帶著斬滅一切的氣勢，砍向了吳道子。

因為吳道子的攻擊實在太過可怕，九兵聖人可不敢賭，所以他直接拿出了最強大的攻擊。

當然，他還是留有餘力的，並沒有將他的本體召喚出來。

畢竟剛才動用了本體的景象歷歷在目，他可不想再一次的承受。

這一劍，似乎將整個天外空間的混沌給劈散，但想像中的斬滅一切並沒有出現，一隻黑色的巨掌，捏住了他的天地神像，那把巨劍。

張僧繇的紫微大帝神像也遭到了一樣的待遇，一隻手掌將它擋下。

那是一個身著黑色帝袍的帝王，腰間懸掛著一柄骷髏巨劍，萬千厲鬼修羅環繞於身，頭頂上，漂浮著一張地獄變相圖畫卷，散發著幽幽地暗光。

吳道子的天地神像，“中冥酆都北陰大帝！“

底下的地府八王化作一灘又一滩的丹青顏料，乳燕歸巢般的飛入了那畫卷之中。

吳道子的聲音這才響起，帶著淡淡的嘲諷意味，似乎對兩人的反抗很是瞧不起：

“相傳，酆都大帝與紫微大帝為一體兩面，都是一位無上的強者所分裂而成，但落在師弟你的手中，卻沒有表現出來啊。“

吳道子說的是一個古老的典故，相傳，曾經有一位蓋世強者，同時修煉一陰一陽兩種無上功法，甚至將自己斬成兩個化身，“紫薇大帝“和“酆都大帝“，最後更是陰陽合一，成就無上強者

這個典故雖然之道的人極少，但作為吳道子的師弟，這種遠古祕辛，他怎麼可能會不知曉？

“混賬！簡直不當人子！“

張僧繇面色扭曲，操控天地神像將酆都大帝逼退，隨後，目光灼灼的看著九兵聖人。

“全力出手，我等方有一線生機！“

他這是曉之以情、動之以理，畢竟修者若是動用了法相，便是全力以赴，而在吳道子玩樂性質的情況下，兩人就已經抵擋不住，各何況是吳道子全力以赴呢？

那彷彿兵刃摩擦的聲音響起，簡捷有力：

“善！“

而後，三百六十五顆星辰環繞，九龍帝袍包裹的身影探出了一隻星光燦爛的大手，握住了那柄如山巨劍。

劍出，若天地之將崩。

劍落，如神州之陸沉。

那炫目的劍光無視了時間空間，斬斷了一切，這一刻，這道劍光便是天地中的唯一。

但這道劍光終究還是被擋下了，一隻蒼蒼的白骨手掌，平平淡淡的捏住了他。

劍光躍動，似要脫離掌控，但白骨巨掌力量加大，隨著幾聲刺耳的噪音，劍光支離破碎。

七彩的碎片飄散在空中，如夢似幻，耀眼的讓人沉迷。

但其中任何一片碎片所蘊含的威能，都強大的足以斬殺聖人。

劍光碎片並未就此散去，反而在虛空中穿梭，如同九天仙女在穿針引線，與這片天地中佈下了一個大陣。

隨後，五方星神各顯神通，擺脫了其餘八殿閻羅，衝入了這大陣之中。

原來，這竟然是張僧繇與九兵聖人兩人步下的後手，專門來算計吳道子。

看著這劍氣縱橫，萬千星斗移位的劍陣，吳道子冷然一笑。

“一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電。“

浩大的聲音響起，酆都大帝神像踏前一步，翻手下壓，那看起了凶險至極的劍陣，就如同方才吳道子所言一般，在這一掌之下，破滅碎裂。

但這一次可不再是什麼後手了，況且劍陣乃是九兵聖人用自己的天地神像所佈下，現在被破，“哇“的一聲，直接張口吐出了一道滿是劍光的鮮血。

酆都大帝的臉在由一顆顆白骨骷髏所串成的珠簾後面，看不清神色，只是淡漠的再次反掌下壓，猶如天地之將崩。

張僧繇連忙催動自己的紫微大帝反擊，將三百六十五顆星辰化作一面盾牌，同時臉色難看的瞪著吳道子，神色怨毒。

“口含天憲，言出法隨，真不愧是我的師兄，鬼帝篇的無上神通還真給你練成了。“

“嗚嗚哇哇！“

酆都大帝的一隻白骨巨掌捏緊成拳，用力砸出，無數混沌氣流爆裂，空間破碎，帶起了一陣難聽的聲音。

隨後，這帶著莫大威能的一拳，在張僧繇滿臉不可置信的神色中，洞穿了他以各種神通所鑄造而成的防禦，直直砸在了紫微大帝法相之上。

“轟隆。“

法相碎裂，隨後，張僧繇吐出一口紅豔豔的鮮血，仰天噴發了出去。

這天地神像與修士的關係極為緊密，因為這是修士對大道的理解，也就是所謂“道“的體現。

在修者元神境界時，憑藉著對大道的理解，就可以凝聚出元神法相，當然，那種驚才絕艷的天之驕子，可以在更早之前，就凝聚出所謂的虛像，隨後，隨著對大道的理解越多，虛像的威力就更強，到了聖人級別，就被稱為天地神像，也可以叫作天地法相。

而若是法相碎裂，便會直接反噬到修士自身，輕則身受重傷

重則道心破裂，十分危險。

這也是為何在修煉界有一句古語，叫做“金丹無悔，法相難回“

金丹無悔暫且不提，法相難回便是因為你一旦凝聚出來，就無法再次更改，除非你想要自廢功力，重新認知大道

一般而言，法相只要有了損傷，就已經是驚天動地，了不得的大事，更何況，張僧繇乃是在正面交戰中，被吳道子一拳打爆，而非像九兵聖人那般，先自行將法相散開才被打碎，因此傷勢又更重了幾分。

不顧嘴角仍舊靡靡留著鮮血，張僧繇神識傳音，一個振聾發聵的“逃“字，迴蕩與九兵聖人的心底

隨後，兩人同時出手，破開混沌空間與神州天地的界限，在吳道子的下一擊到來之前，雙雙消失不見。

吳道子目光一閃，也隨之消失。

(未完待續)

全文內容來自 讀創故事《雲漢圖》卷1第6章，想閱讀更多好故事，請進 讀創故事 ！