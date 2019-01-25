齊綸／《雲漢圖》之五 第五章 原來如此

2019-01-25 09:10 聯合新聞網 「讀創故事」編輯台



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文／齊綸

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寒山寺。 一個臉色悲苦的和尚瞧著木魚，面黃肌瘦，神情上滿是倦怠..... 突然，一道劍光自他眼中亮起，因為失意潦倒，不得不遁入空門的和尚突然扯碎了佛經，摔爛了木魚，大笑道：“原來如此！“

吳道子嘴角噙著一抹淡淡的微笑，手腕一翻，那古樸巨掌一陣動蕩，如同蒼天墜落，夾帶無窮之偉力，浩浩蕩蕩的迎上了那生死合一的神光！

翻天掌第三式，“天崩地裂！“

“轟！“

雙方的攻擊在接觸的一瞬間便爆炸開來，整個天外戰場劇烈動蕩，撕裂出了一道道的空間裂縫。

而在這一片混亂之中，那古樸巨掌卻壓的那兩道神光寸寸消滅，顯然力量強大了許多。

張僧繇無奈，只能加大了對生死陰陽眼的催動，好將那巨掌消滅而此消彼長，這邊陰陽生死眼的力量變強，相應的，那周天星斗大陣的力量也就消弱了許多。

於是，那周天星斗大陣不斷顫抖，最後一聲清脆響起，如銀瓶乍破，傳遍了整個混沌。

然後，一道明亮的鏡光從大陣中飛出，照耀在他手臂之上。

一朵暗紅色的火花亮起，在張僧繇的手臂上燃燒。

這赫然是傳說中，“業力化火，灼身燒魂，業力不去，業火不熄，業火既熄，壽元歸無！“的業火！

原來，這鏡光的功效，是點燃對手身上的業力，燃起業火！ “該死。“張僧繇臉色難看的罵道。

他在鏡光觸碰到他的第一瞬間，便立刻揮掌切斷了手臂，這才將瘋狂上竄的業火給擋下，否則只要再過幾個剎那，他的全身上下都會被點燃。

隨即讓丹青逆流而上，緩緩結成了一條手臂，張僧繇揮了揮手，適應了一番。

他除了滿臉的怒意，看上去與原先的手臂並無差別。

這時，張僧繇才扭頭看向地面上被自己斬斷的手臂，只剩下一撮黑灰，混沌氣流滾滾而過，再看時，早已什麼都沒有。

他只覺得背脊一陣發寒，要知道，他可是聖人，雖然比不上戰技流派的練體者的肉身強恆，但也算得上金鋼不壞，卻被業火輕輕鬆鬆便燒成了灰！

另一邊，九兵聖人看著那轉輪，臉色凝重。

他本體乃是九柄天地神兵所化，因為無意間開啟了靈智，靠著這天地所生的先天之氣，和本體的傳承，一路修練成了聖人。

而且因為他是天地所生，所以天生不染業力，這明鏡的功效對他毫無用處，但那遠處慢慢轉動了輪盤，卻帶給了他一種極其危險的感覺。

就好像那輪盤所蘊含的奇異力量，可以將它從這天地所生的狀態下打落，讓他重新成為九柄毫無意識的兵器。

然後，就在九兵聖人臉色凝重的戒備下，那轉輪突然轉動了起來，放出了六道光芒。

“天劍唯我！“

九兵聖人一聲暴喝，化作了一柄巨大如山岳的長劍，上有九道細縫，似乎是軿湊而成。

那長劍狠狠下劈，展出了一道劍光。

這道劍光純粹至極，沒有半點的雜質，就只有一股極致的劍意，將眼前的一切斬滅。

若是有精善劍道的強者看到這道劍光，絕對會再也使不出任何一式劍法。

因為這道劍光所包含的劍意太純粹了，其他的劍意，都會有這毀滅、陰陽、五行......等等包含於其中，但九兵聖人的劍意沒有。

他就只有一個“劍“字包含在裡頭，除此之外，別無他物。

這麼驚豔的一劍也讓吳道子微微動容。

他雖然在與那五星二十八宿大陣戰鬥，但他的實力畢竟擺在那裡，之所以會纏鬥到現在，只不過是在玩罷了。

若是他當真認真起來，不到半刻鐘就可以將其擊潰。

原因無他，唯實力之差距爾。

因此，在面對這道劍光時，吳道子還可以猶有餘力的將畫聖筆一橫一豎，勾勒出一條通體黃黑之色，冒著一個個骷髏模樣的氣泡，渾濁粘稠，散發著終焉與死寂的一條長河。

“畫道神通，黃泉碧落！“

那條滾滾而流的死寂黃泉，觸碰上了拿到劍光，立刻被分成了兩半。

只是劍光不斷向前，上面所蘊含的劍意，卻滿滿的腐朽、衰敗，再也毫無半點力量，而那道黃泉，依然毫不停歇的向前。

九兵聖人看著眼前的滾滾洪流，臉色凝重。

他方才使出的“天劍唯我“，已經算得上是非常強大的一招了，但卻連稍稍消耗那道黃泉都做不到。

看著吳道子略顯嚴肅的樣子，他心中苦笑。

“這就是實力的差距嗎？“

只要對方稍微認真，自己就無法抵擋。

“道心被影響了！“

九兵聖人心中一驚，因為自己的心靈竟然出現了陰影，在這樣下去，很有可能再也無法對吳道子生出反抗之心。

用純粹的劍意斬滅了心中的陰影，九兵聖人伸手一招，九柄長劍出現於虛空之中，佈下了一座大陣。

大陣之中，劍氣縱橫，就連混沌都被撕裂。

若是有聖人陷入其中，恐怕也會被斬殺的生死道消。

“九劍歸一！“

九柄神劍四下縱橫，將黃泉切割消弭，而九兵聖人自身則身化一道劍光，直直斬向那發出六色光芒的轉輪。

那轉輪滴溜溜的一轉，六色光芒顯出了天地人三界景象，帶著顛倒因果，真實虛幻交織的力量，籠罩向九兵聖人。

同時，天地間還響起了詭異的經文，有著讓人投胎轉世的力量，不斷的影響九兵聖人。

初始，他還可以靠著自身堅強的道心，和不沾萬物的劍意來抵抗，但到了最後，也支持不住，劍光消散，那佈下了劍陣的本體長劍也失去了靈動，重新返回原先的樣子。

九兵聖人可不是張僧繇，吳道子並不會對他有任何的手下留情，對方沒來招惹他，吳道子也不會出手，但現在九兵聖人出手了，吳道子也不介意順手將它解決。

九兵聖人只覺得自己只剩下混混沌沌的一點意識，漫無目的的遊蕩，最後眼前突然大放光明，一聲響亮的啼哭，在斗室之中響起。

種種景象不斷浮現，有十年寒窗卻名落孫山，有紅顏薄命而死，有青燈古佛，有投胎做驢，一生勞苦卻在年老時被殺........

這一幕幕景象讓他越發的迷茫，到了最後，那個化身長劍，斬滅一切的記憶越發遙遠，只剩下了不斷地投胎轉世.....

寒山寺。

一個臉色悲苦的和尚瞧著木魚，面黃肌瘦，神情上滿是倦怠.....

突然，一道劍光自他眼中亮起，因為失意潦倒，不得不遁入空門的和尚突然扯碎了佛經，摔爛了木魚，大笑道：“原來如此！“

一個修煉百年，仍然困在練氣後期的老者身上竄起了劍光，大笑道：“原來如此！“

“原來如此！“

“原來如此！“

“原來如此！“

........

一幕幕景象浮現，最後，橫躺在混沌空間的九柄神劍亮起了光芒，一道劍光閃過，九兵聖人的身影再次出現，大笑道：“原來如此！“

見狀，吳道子挑了挑眉，驚訝道：“沒想到你竟然沒有沉淪於輪迴之中，反而從輪迴中脫離？“

他雖然的話語雖然驚訝，但表情語氣卻全都是一派戲謔之色，顯然完全不將這件事放在眼裡。

這話雖然貌似是稱讚，但在九兵耳中聽來卻是一片羞辱。

因為若是吳道子再認真一點，這次的“輪迴”就不是這樣的“輪迴”，他可能就陷入輪迴之中，永遠無法翻身。

(未完待續)