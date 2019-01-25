齊綸／《雲漢圖》之五 第五章 原來如此
文／齊綸
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●高中生天才小說家，首部創寫武俠奇幻史詩作品
寒山寺。
一個臉色悲苦的和尚瞧著木魚，面黃肌瘦，神情上滿是倦怠.....
突然，一道劍光自他眼中亮起，因為失意潦倒，不得不遁入空門的和尚突然扯碎了佛經，摔爛了木魚，大笑道：“原來如此！“
吳道子嘴角噙著一抹淡淡的微笑，手腕一翻，那古樸巨掌一陣動蕩，如同蒼天墜落，夾帶無窮之偉力，浩浩蕩蕩的迎上了那生死合一的神光！
翻天掌第三式，“天崩地裂！“
“轟！“
雙方的攻擊在接觸的一瞬間便爆炸開來，整個天外戰場劇烈動蕩，撕裂出了一道道的空間裂縫。
而在這一片混亂之中，那古樸巨掌卻壓的那兩道神光寸寸消滅，顯然力量強大了許多。
張僧繇無奈，只能加大了對生死陰陽眼的催動，好將那巨掌消滅而此消彼長，這邊陰陽生死眼的力量變強，相應的，那周天星斗大陣的力量也就消弱了許多。
於是，那周天星斗大陣不斷顫抖，最後一聲清脆響起，如銀瓶乍破，傳遍了整個混沌。
然後，一道明亮的鏡光從大陣中飛出，照耀在他手臂之上。
一朵暗紅色的火花亮起，在張僧繇的手臂上燃燒。
這赫然是傳說中，“業力化火，灼身燒魂，業力不去，業火不熄，業火既熄，壽元歸無！“的業火！
原來，這鏡光的功效，是點燃對手身上的業力，燃起業火！ “該死。“張僧繇臉色難看的罵道。
他在鏡光觸碰到他的第一瞬間，便立刻揮掌切斷了手臂，這才將瘋狂上竄的業火給擋下，否則只要再過幾個剎那，他的全身上下都會被點燃。
隨即讓丹青逆流而上，緩緩結成了一條手臂，張僧繇揮了揮手，適應了一番。
他除了滿臉的怒意，看上去與原先的手臂並無差別。
這時，張僧繇才扭頭看向地面上被自己斬斷的手臂，只剩下一撮黑灰，混沌氣流滾滾而過，再看時，早已什麼都沒有。
他只覺得背脊一陣發寒，要知道，他可是聖人，雖然比不上戰技流派的練體者的肉身強恆，但也算得上金鋼不壞，卻被業火輕輕鬆鬆便燒成了灰！
另一邊，九兵聖人看著那轉輪，臉色凝重。
他本體乃是九柄天地神兵所化，因為無意間開啟了靈智，靠著這天地所生的先天之氣，和本體的傳承，一路修練成了聖人。
而且因為他是天地所生，所以天生不染業力，這明鏡的功效對他毫無用處，但那遠處慢慢轉動了輪盤，卻帶給了他一種極其危險的感覺。
就好像那輪盤所蘊含的奇異力量，可以將它從這天地所生的狀態下打落，讓他重新成為九柄毫無意識的兵器。
然後，就在九兵聖人臉色凝重的戒備下，那轉輪突然轉動了起來，放出了六道光芒。
“天劍唯我！“
九兵聖人一聲暴喝，化作了一柄巨大如山岳的長劍，上有九道細縫，似乎是軿湊而成。
那長劍狠狠下劈，展出了一道劍光。
這道劍光純粹至極，沒有半點的雜質，就只有一股極致的劍意，將眼前的一切斬滅。
若是有精善劍道的強者看到這道劍光，絕對會再也使不出任何一式劍法。
因為這道劍光所包含的劍意太純粹了，其他的劍意，都會有這毀滅、陰陽、五行......等等包含於其中，但九兵聖人的劍意沒有。
他就只有一個“劍“字包含在裡頭，除此之外，別無他物。
這麼驚豔的一劍也讓吳道子微微動容。
他雖然在與那五星二十八宿大陣戰鬥，但他的實力畢竟擺在那裡，之所以會纏鬥到現在，只不過是在玩罷了。
若是他當真認真起來，不到半刻鐘就可以將其擊潰。
原因無他，唯實力之差距爾。
因此，在面對這道劍光時，吳道子還可以猶有餘力的將畫聖筆一橫一豎，勾勒出一條通體黃黑之色，冒著一個個骷髏模樣的氣泡，渾濁粘稠，散發著終焉與死寂的一條長河。
“畫道神通，黃泉碧落！“
那條滾滾而流的死寂黃泉，觸碰上了拿到劍光，立刻被分成了兩半。
只是劍光不斷向前，上面所蘊含的劍意，卻滿滿的腐朽、衰敗，再也毫無半點力量，而那道黃泉，依然毫不停歇的向前。
九兵聖人看著眼前的滾滾洪流，臉色凝重。
他方才使出的“天劍唯我“，已經算得上是非常強大的一招了，但卻連稍稍消耗那道黃泉都做不到。
看著吳道子略顯嚴肅的樣子，他心中苦笑。
“這就是實力的差距嗎？“
只要對方稍微認真，自己就無法抵擋。
“道心被影響了！“
九兵聖人心中一驚，因為自己的心靈竟然出現了陰影，在這樣下去，很有可能再也無法對吳道子生出反抗之心。
用純粹的劍意斬滅了心中的陰影，九兵聖人伸手一招，九柄長劍出現於虛空之中，佈下了一座大陣。
大陣之中，劍氣縱橫，就連混沌都被撕裂。
若是有聖人陷入其中，恐怕也會被斬殺的生死道消。
“九劍歸一！“
九柄神劍四下縱橫，將黃泉切割消弭，而九兵聖人自身則身化一道劍光，直直斬向那發出六色光芒的轉輪。
那轉輪滴溜溜的一轉，六色光芒顯出了天地人三界景象，帶著顛倒因果，真實虛幻交織的力量，籠罩向九兵聖人。
同時，天地間還響起了詭異的經文，有著讓人投胎轉世的力量，不斷的影響九兵聖人。
初始，他還可以靠著自身堅強的道心，和不沾萬物的劍意來抵抗，但到了最後，也支持不住，劍光消散，那佈下了劍陣的本體長劍也失去了靈動，重新返回原先的樣子。
九兵聖人可不是張僧繇，吳道子並不會對他有任何的手下留情，對方沒來招惹他，吳道子也不會出手，但現在九兵聖人出手了，吳道子也不介意順手將它解決。
九兵聖人只覺得自己只剩下混混沌沌的一點意識，漫無目的的遊蕩，最後眼前突然大放光明，一聲響亮的啼哭，在斗室之中響起。
種種景象不斷浮現，有十年寒窗卻名落孫山，有紅顏薄命而死，有青燈古佛，有投胎做驢，一生勞苦卻在年老時被殺........
這一幕幕景象讓他越發的迷茫，到了最後，那個化身長劍，斬滅一切的記憶越發遙遠，只剩下了不斷地投胎轉世.....
寒山寺。
一個臉色悲苦的和尚瞧著木魚，面黃肌瘦，神情上滿是倦怠.....
突然，一道劍光自他眼中亮起，因為失意潦倒，不得不遁入空門的和尚突然扯碎了佛經，摔爛了木魚，大笑道：“原來如此！“
一個修煉百年，仍然困在練氣後期的老者身上竄起了劍光，大笑道：“原來如此！“
“原來如此！“
“原來如此！“
“原來如此！“
........
一幕幕景象浮現，最後，橫躺在混沌空間的九柄神劍亮起了光芒，一道劍光閃過，九兵聖人的身影再次出現，大笑道：“原來如此！“
見狀，吳道子挑了挑眉，驚訝道：“沒想到你竟然沒有沉淪於輪迴之中，反而從輪迴中脫離？“
他雖然的話語雖然驚訝，但表情語氣卻全都是一派戲謔之色，顯然完全不將這件事放在眼裡。
這話雖然貌似是稱讚，但在九兵耳中聽來卻是一片羞辱。
因為若是吳道子再認真一點，這次的“輪迴”就不是這樣的“輪迴”，他可能就陷入輪迴之中，永遠無法翻身。
(未完待續)
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作者簡介
齊綸
2002年8月生，自小熱愛閱讀且興趣廣泛，戰國策、大唐西域記、史記、全唐詩、全宋詞，元曲等古文，百家講壇及現代各類小說及網路小說等，均可暢意享受文字之樂趣。14歲開始構思創作，15歲發表第一部玄幻武俠小說「雲漢圖」。
「齊」想世界
在小說《雲漢圖》裡扮演萬能上帝視角的作者，齊綸，一個高中生作家，將在此獨家揭露有關他自己的二三件小事。
小編提問 │ 關於創作靈感篇
從普通高二生成為作家，這條路上，你認為最困難的是什麼事？
齊綸：
佛說，人間有七苦，生、老、病、死、怨憎會、愛別離、求不得。而對於一個寫文章的人而言，「求不得」算是天下第一大苦，遠勝於其餘六種痛苦。
寫字的時候求不得的東西實在太多了，靈感求不得，打字的速度求不得，願意翻一翻這一塌糊塗的文章的讀者，也同樣求不得。
但這些求不得之中，也分為三六九等，第一等的，就是那「靈感求不得」。
靈感，一個多麼虛無縹緲的詞彙，讓天下多少文人為之而瘋狂，乃至於免冠徒跣，以頭搶地，只為了能夠讓一點兒的靈感出現在腦中。
為了這兩個字，華夏五千年的文明裡，出現了文昌帝君，在“南史”這等正史之中，出現了「淹乃探懷中得五色筆一以授之」江郎才盡的典故，也在蒲松齡的聊齋之中，出現了「陸判官」的絕世名篇。
而在同為古老文明之一的希臘，則出現了繆斯，就連那位名滿天下的智者，畢達哥拉斯也在到達克羅頓的第一天，就要求建立一座祭拜繆思女神的神廟。
這都是為了這個名為靈感枯竭的痛苦。
這種痛苦，就好像是生老病死一樣，是每個動筆為文的人，都永遠逃不掉的，就像是薛西弗斯那顆永遠都推不到山頂的巨石，又像是吳剛那永遠都砍不斷的桂樹，蛀蟲似的，寄生於每個作者的腦海、筆端、以及電腦的鍵盤之上。這實在很痛苦，但是也是因為經歷了這一種痛苦，才會讓接下來的文句更加引人入勝。
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