中小學生讀物選介主題館 台北國際書展熱鬧開展

文化部「中小學生讀物選介主題館」，將在6/2(四)至6/7(二) 台北國際書展－世貿一館1樓A604展位與大家見面，現場將展出共計618種，兼顧知識、趣味及啟發性的推薦好書，並配合辦理互動遊戲、闖關活動及線上講座，參與活動即贈送精美書籤、購書抵用券，還可參加電子圖書禮券的抽獎!

為提升兒童、青少年閱讀視野及興趣，文化部每年舉辦「中小學生讀物選介」，由專業評審，歷時4個月嚴選出給全國中小學生的推薦好書，主題豐富而多元，廣受師生及家長的關注與喜愛。此次主題館將展出前一年度(第43次)圖畫書、自然科普、人文社科、文學、文學翻譯、叢書工具書、漫畫、雜誌等類別的獲選讀物，並與博客來攜手辦理中小學生讀物選介線上書展，歡迎前來與好書相遇。

今年展位活動策劃以評審特別推薦的精選之星好書為主，結合導讀影片播放及攤位活動，為大小朋友帶來不一樣的閱讀體驗，並分別於6/2（四）、6/3(五)、6/7(二)舉辦三場主題線上講座，邀請朱宥勳、薛西斯、洪淑青、宋怡慧、粘忘凡等知名創作者及閱讀推手，分享創作經驗、選書指南及繪本導讀，探索閱讀的奇想世界。展會期間於「中小學生讀物選介」粉絲專頁指定貼文下方留言，還有機會抽中第43次精選之星好書喔！

主題館活動資訊頁：https://reading.udn.com/act/2022childbook/

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