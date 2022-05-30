快訊

獨／顧病母30年因染疫被擊垮鑄大錯 家屬哭求法官輕判

中小學生讀物選介主題館 台北國際書展熱鬧開展

聯合新聞網／ 讀.書.人
文化部「中小學生讀物選介主題館」將在台北國際書展世貿一館1樓：A604展位，與大家見面！（圖／中小學生讀物選介　提供）
文化部「中小學生讀物選介主題館」將在台北國際書展世貿一館1樓：A604展位，與大家見面！（圖／中小學生讀物選介　提供）

文化部中小學生讀物選介主題館」，將在6/2(四)至6/7(二) 台北國際書展－世貿一館1樓A604展位與大家見面，現場將展出共計618種，兼顧知識、趣味及啟發性的推薦好書，並配合辦理互動遊戲、闖關活動及線上講座，參與活動即贈送精美書籤、購書抵用券，還可參加電子圖書禮券的抽獎!

為提升兒童、青少年閱讀視野及興趣，文化部每年舉辦「中小學生讀物選介」，由專業評審，歷時4個月嚴選出給全國中小學生的推薦好書，主題豐富而多元，廣受師生及家長的關注與喜愛。此次主題館將展出前一年度(第43次)圖畫書、自然科普、人文社科、文學、文學翻譯、叢書工具書、漫畫、雜誌等類別的獲選讀物，並與博客來攜手辦理中小學生讀物選介線上書展，歡迎前來與好書相遇。

今年展位活動策劃以評審特別推薦的精選之星好書為主，結合導讀影片播放及攤位活動，為大小朋友帶來不一樣的閱讀體驗，並分別於6/2（四）、6/3(五)、6/7(二)舉辦三場主題線上講座，邀請朱宥勳、薛西斯、洪淑青、宋怡慧、粘忘凡等知名創作者及閱讀推手，分享創作經驗、選書指南及繪本導讀，探索閱讀的奇想世界。展會期間於「中小學生讀物選介」粉絲專頁指定貼文下方留言，還有機會抽中第43次精選之星好書喔！

主題館活動資訊頁：https://reading.udn.com/act/2022childbook/

FB粉絲專頁：https://www.facebook.com/mocbook2015/

中小學生讀物選介 文化部 台北國際書展 禮券

相關新聞

【吹來閱讀的風‧導讀之五】許慧貞：「打開書頁，天涯海角探險去。」

文化部「第43次中小學生讀物選介」為推廣精選好書，錄製「吹來閱讀的風」導讀影片，前四部影片邀請各界專業領域閱讀推手，最後重磅壓軸則是邀請到任教於花蓮縣明義國小，同時也是作家的許慧貞老師分享選書。站在最

中小學生讀物選介主題館 台北國際書展熱鬧開展

文化部「中小學生讀物選介主題館」，將在6/2(四)至6/7(二) 台北國際書展－世貿一館1樓A604展位與大家見面，現場將展出共計618種，兼顧知識、趣味及啟發性的推薦好書，並配合辦理互動遊戲、闖關活

文化部「第44次中小學生讀物選介」開始報名受理

文化部公佈「第44次中小學生讀物選介」活動簡章，自111年1月10日(一)至2月11日(五)止受理報名，凡於110年1月1日至12月31日期間，於國內出版發行圖書（包含電子書）、套（叢）書或雜誌之法人

【吹來閱讀的風‧導讀之四】蕭俊傑：「閱讀，讓你理性的面對人生。」

文化部「第43次中小學生讀物選介」為推廣精選好書，錄製「吹來閱讀的風」導讀影片，精采絕倫的第四棒邀請到國家太空中心副研究員蕭俊傑，來為我們推薦選書。在挑選書上，蕭俊傑研究員則側重理性實用，資訊年代最需

【吹來閱讀的風‧導讀之三】許芯瑋：「乘著閱讀的風，打開生命的可能性。」

文化部「第43次中小學生讀物選介」為推廣精選好書，錄製「吹來閱讀的風」導讀影片，上週刊出首播影片作家朱宥勳和第二棒閱讀人鄭俊德之後，緊接著第三部則是邀請身為全球孩童創意行動（DFC）臺灣發起人的許芯瑋

【吹來閱讀的風‧導讀之二】鄭俊德：「閱讀，能帶我們到最遠的地方。」

文化部「第43次中小學生讀物選介」為推廣精選好書，錄製「吹來閱讀的風」導讀影片，第二棒由「閱讀人」社群創辦人鄭俊德接棒登場，他說：「閱讀，能帶我們到最遠的地方。」故以此選書概念出發，挑選的書籍包括有《

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。