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文化部「第44次中小學生讀物選介」開始報名受理

聯合新聞網 / 讀.書.人
文化部主辦「第44屆中小學生讀物選介」即日起開始受理報名！（圖／中小學生讀物選介　提供）
文化部主辦「第44屆中小學生讀物選介」即日起開始受理報名！（圖／中小學生讀物選介　提供）

文化部公佈「第44次中小學生讀物選介」活動簡章，自111年1月10日(一)至2月11日(五)止受理報名，凡於110年1月1日至12月31日期間，於國內出版發行圖書（包含電子書）、套（叢）書或雜誌之法人、商號、團體、機關(構)、學校、個人均可參加。

文化部表示，中小學生讀物選介活動希望能推介適合中小學生的讀物，配合閱讀推廣，提升兒少閱讀視野及興趣，文化部將邀集相關領域的學者專家籌組委員會，辦理評選作業。參選讀物適讀年齡層自「學齡前」至「高中職」階段，共分為「圖畫書類」、「自然科普類」、「人文社科類」、「文學類」、「文學翻譯類」、「叢書、工具書類」、「漫畫類」、「雜誌類」八個參選類組。

獲選書單將公佈於活動官網，作為兒童與青少年、家長、教師選擇讀物，以及各級學校、圖書館選購參考，官網內並有歷年讀物推介書單，歡迎有興趣的民眾上網搜尋或下載參閱。

本活動一律採用網路報名（網址：http://book.moc.gov.tw/），有意參加者請先上網詳閱報名簡章規定，並列印報名表連同應檢附之文件、參選讀物，於截止期限前，以掛號郵寄至承辦單位「聯合線上股份有限公司—中小學生讀物選介活動專案小組」（地址：22161新北市汐止區大同路一段369號）。

【第44次中小學生讀物選介】

報名日期：即日起至2月11日（五）

官方網站：http://book.moc.gov.tw/book/

中小學生讀物選介 文化部 文學翻譯類 圖畫書類 人文社科類 文學類 漫畫

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