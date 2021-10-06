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教派宿仇或反美聯盟？「敵人的敵人」的阿富汗棋局

【吹來閱讀的風‧導讀之五】許慧貞：「打開書頁，天涯海角探險去。」

聯合新聞網 / 讀.書.人
（圖／中小學生讀物選介）
（圖／中小學生讀物選介）

文化部「第43次中小學生讀物選介」為推廣精選好書，錄製「吹來閱讀的風」導讀影片，前四部影片邀請各界專業領域閱讀推手，最後重磅壓軸則是邀請到任教於花蓮縣明義國小，同時也是作家的許慧貞老師分享選書。站在最貼近第一線教育現場的許老師，以榮獲烏克蘭最佳兒少讀物插畫獎《百萬好點子》為開頭，引導孩子們樂觀克服困境；為兒童讀者呈現森林中一年四季五彩繽紛的樣貌《森林報報：春天，森林裡有什麼新鮮事》；記錄臺灣在地工程《超級工程MIT 1：穿越雪山隧道》及多次被改編為電影和動畫的科幻冒險小說《地心歷險記》作為旅行終點站。引領讀著們乘著閱讀的力量，天涯海角探險去！

（圖／中小學生讀物選介）
（圖／中小學生讀物選介）

本次五部導讀影片皆發佈於中小學生讀物選介facebook粉絲專頁，結合9月22日至10月31日的「歡迎搭乘讀之呼吸列車 有獎徵答」抽獎活動，歡迎有興趣民眾至facebook粉專觀看影片其他四部影片，一同別錯過看影片、抽大獎的活動。詳情見可至官網facebook粉絲專頁查詢。

許慧貞 完整導讀影片：

第43次中小學生讀物選介

文化部辦理「第43次中小學生讀物選介」，活動目標致力於鼓勵出版業者提升中小學生課外讀物品質，為兒童和青少年打造優質閱讀環境，同時，更希望遴選出推薦的課外讀物書單，不僅能提供大家選書參考使用，也能啟發青年學子閱讀的興趣與涵養。

24位評審歷時4個月，由3,600種參選讀物中精選出的 618種好書！主題豐富且多元，陪伴大小朋友閱讀世界，開啟新視野。

想了解更多獲選好書，請至官網查詢：http://book.moc.gov.tw/book/


中小學生讀物選介 文化部 烏克蘭 出版業

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