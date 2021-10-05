【吹來閱讀的風‧導讀之四】蕭俊傑：「閱讀，讓你理性的面對人生。」
文化部「第43次中小學生讀物選介」為推廣精選好書，錄製「吹來閱讀的風」導讀影片，精采絕倫的第四棒邀請到國家太空中心副研究員蕭俊傑，來為我們推薦選書。在挑選書上，蕭俊傑研究員則側重理性實用，資訊年代最需要的獨立思考，因此他特別推薦以下四本好書，分別是《新媒體判讀力-用科學思維讓假新聞無所遁形》介紹在大量資訊中如何用科學方式理性判斷訊息真偽；《39步拍電影，輕鬆上手，手機也能辦到的拍片重點指南》人手一機的年代裡人人皆可成為大導演；接續導讀繪本及漫畫，學習與悲傷情緒相處的繪本《做悲傷，讓我抱抱你》，以及故事發生於兩個時空的科幻漫畫《達文西二號》，希冀在閱讀的陪伴下，我們能以「理性」態度面對各種生活大小事。
導讀影片皆發佈於中小學生讀物選介facebook粉絲專頁，結合9月22日至10月31日的「歡迎搭乘讀之呼吸列車 有獎徵答」抽獎活動，歡迎大家至facebook粉專觀看影片，一同看影片、抽大獎。活動詳情見可至官網或facebook粉絲專頁查詢。
蕭俊傑 完整導讀影片：
第43次中小學生讀物選介
文化部辦理「第43次中小學生讀物選介」，活動目標致力於鼓勵出版業者提升中小學生課外讀物品質，為兒童和青少年打造優質閱讀環境，同時，更希望遴選出推薦的課外讀物書單，不僅能提供大家選書參考使用，也能啟發青年學子閱讀的興趣與涵養。
24位評審歷時4個月，由3,600種參選讀物中精選出的 618種好書！主題豐富且多元，陪伴大小朋友閱讀世界，開啟新視野。
想了解更多獲選好書，請至官網查詢：http://book.moc.gov.tw/book/
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