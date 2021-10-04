【吹來閱讀的風‧導讀之三】許芯瑋：「乘著閱讀的風，打開生命的可能性。」
文化部「第43次中小學生讀物選介」為推廣精選好書，錄製「吹來閱讀的風」導讀影片，上週刊出首播影片作家朱宥勳和第二棒閱讀人鄭俊德之後，緊接著第三部則是邀請身為全球孩童創意行動（DFC）臺灣發起人的許芯瑋，她的團隊長期致力於教育推廣DFC學習法，因此選書上也多著重在以激發孩子的創意思考為出發點。
像是以聯合國「國際兒童權利公約」為主軸的《我是小孩，我有權利......》繪本作為領航、收入了來自世界各國孩子們的生活樣貌《世界的孩子歡迎你》，再接著《畫電影的人》重回復古年代一窺職人生活；《超乎想像，工作大不同》在行行出狀元的現代認識不同產業。歡迎大朋友與小朋友乘著閱讀的風，找出書中的神奇魔法。
導讀影片皆發佈於中小學生讀物選介facebook粉絲專頁，結合9月22日至10月31日的「歡迎搭乘讀之呼吸列車 有獎徵答」抽獎活動，歡迎大家至facebook粉專觀看影片，一同看影片、抽大獎。活動詳情見可至官網或facebook粉絲專頁查詢。
許芯瑋 完整導讀影片：
第43次中小學生讀物選介
文化部辦理「第43次中小學生讀物選介」，活動目標致力於鼓勵出版業者提升中小學生課外讀物品質，為兒童和青少年打造優質閱讀環境，同時，更希望遴選出推薦的課外讀物書單，不僅能提供大家選書參考使用，也能啟發青年學子閱讀的興趣與涵養。
24位評審歷時4個月，由3,600種參選讀物中精選出的 618種好書！主題豐富且多元，陪伴大小朋友閱讀世界，開啟新視野。
想了解更多獲選好書，請至官網查詢：http://book.moc.gov.tw/book/
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