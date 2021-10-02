【吹來閱讀的風‧導讀之一】朱宥勳：「每本書都是一次你本來沒有的人生。」

文化部「第43次中小學生讀物選介」為推廣精選好書，錄製「吹來閱讀的風」導讀影片，系列影片首播特別邀請知名作家朱宥勳「每本書都是一次你本來沒有的人生」盛大打頭陣，介紹以臺灣原住民文化為創作題材《風暴之子》；食物為主軸延伸出臺灣社會文化發展脈絡《沙茶：戰後潮汕移民與臺灣飲食變遷》，作家在寫作時遇上瓶頸時如何面對的《寫作課：一隻鳥接著一隻鳥寫就對了》，接著《工程師的思考法則》以工程師的思考邏輯方式發現與文科人的不同視角。四本不同專業領域背景的書籍，讓讀者們體驗一次本來沒有的人生！

（圖／中小學生讀物選介）

導讀影片皆發佈於中小學生讀物選介facebook粉絲專頁，結合9月22日至10月31日的「歡迎搭乘讀之呼吸列車 有獎徵答」抽獎活動，歡迎大家至facebook粉專觀看影片，一同看影片、抽大獎。活動詳情見可至官網或facebook粉絲專頁查詢。

朱宥勳 完整導讀影片：