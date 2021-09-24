歡迎搭乘讀之呼吸列車 有獎徵答抽好禮

文化部每年辦理「中小學生讀物選介」，由專業評審選出適合中小學生閱讀的書籍，今年度（第43次）評選結果已於日前公布，為了將評審精心推薦的書單傳遞給更多師生、家長，文化部特別製作精選好書導讀影片，結合有獎徵答活動，歡迎讀者搭乘第43次讀之呼吸列車，在旅途中發現命中注定的那本好書。

文化部表示，本次以「吹來閱讀的風」作為主軸，邀請知名作家朱宥勳、「閱讀人」社群創辦人鄭俊德、全球孩童創意行動（DFC）臺灣發起人許芯瑋、花蓮縣明義國小閱讀推動教師許慧貞、國家太空中心副研究員蕭俊傑等來自不同專業領域的老師拍攝導讀影片，深入淺出導讀精選好書，帶領讀者們不受空間限制、盡情遨遊閱讀世界。影片於9月16日起陸續上線，並配合於110年9月22日至10月31日舉辦有獎徵答活動，只要於活動期間內觀看導讀影片，至官網「有獎徵答」專區、FB粉絲專頁進行答題，即可參加抽獎。

本次獎品有平板電腦、電子圖書禮券，總價值逾新臺幣十萬元，包括「讀之呼吸列車獎」、「精選之星推薦獎」、「FB參加獎」等個人獎，以及廣邀學校團體總動員參與的「愛讀書團體獎」，得獎名單預計於11月15日前公告於官方網站，歡迎立即上網參加活動，探索閱讀新世界!

除了有獎徵答活動外，文化部今年更與博客來攜手辦理「前進閱讀宇宙 浩瀚無垠」獲選好書線上書展，並邀請眾多學校、出版社、書店等單位辦理獲選書展，系列推廣活動訊息將於官網和FB粉絲專頁依序發布，歡迎踴躍參與！

活動官網：https://book.moc.gov.tw/book/?pg=3_Vote.jsp

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