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文化部「第43次中小學生讀物選介」結果出爐 開啟閱讀新視野

聯合新聞網 / 讀.書.人

文化部「第43次中小學生讀物選介」結果出爐！本次共計選出8大類618種推介讀物、70本評審特別推薦的「精選之星」，主題豐富多元，兼顧知識、趣味及啟發性，期待此份書單成為學生及家長、老師們的選書指南，陪伴讀者在閱讀的世界中持續探索。

文化部表示，本評選共分8大類－圖畫書類、自然科普類、人文社科類、文學類、文學翻譯類、叢書工具書類、漫畫類、雜誌類，共有269家出版社報名參選，由3,600種參選讀物中精選出618種，佔報名種數17%。雖然遭受疫情衝擊，台灣的出版能量依然豐沛，在本土文化、時事議題及多元主題都有相當優秀的作品。例如榮獲波隆那書展「詩類別」評審優選獎的台文繪本《情批》、巧妙融入臺灣原住民文化的奇幻文學傑作《風暴之子》、以飲食文化深入探索族群議題的《沙茶：戰後潮汕移民與臺灣飲食變遷》、由本土漫畫家描繪出日治時期台中樣貌的《來自清水的孩子 Son of Formosa 1：愛讀冊的少年》等，帶領讀者回顧台灣的過去並勾勒未來。

由左至右分別是蓋亞文化 《風暴之子》、慢工文化事業有限公司《來自清水的孩子 Son of Formosa 1：愛讀冊的少年》 、大塊文化 《情批》、 前衛出版社《沙茶：戰後潮汕移民與臺灣飲食變遷》
由左至右分別是蓋亞文化 《風暴之子》、慢工文化事業有限公司《來自清水的孩子 Son of Formosa 1：愛讀冊的少年》 、大塊文化 《情批》、 前衛出版社《沙茶：戰後潮汕移民與臺灣飲食變遷》

時事議題方面，病毒及衛生在疫情下成為全球關注的焦點，例如自然科普類的《新冠病毒大解密》、建立孩子衛生知識與實踐的《歡迎光臨口罩動物村》、講述MERS病毒受害者故事的《我要活下去：韓國MERS風暴裡的人們》等；而全球人權問題也持續受到重視，例如圖畫書《小難民塔莉亞》以繪本呈現出全球6,000名孩童的真實故事、漫畫《被消失的香港》以強烈圖像風格紀錄香港被意圖抹去的一頁歷史等，都值得人們借鏡及反思。

由左至右分別是慈濟傳播人文志業基金會《新冠病毒大解密》、 親子天下《歡迎光臨口罩動物村》 、時報出版《我要活下去：韓國MERS風暴裡的人們》、 小樹文化《小難民塔莉亞》、蓋亞文化《被消失的香港》
由左至右分別是慈濟傳播人文志業基金會《新冠病毒大解密》、 親子天下《歡迎光臨口罩動物村》 、時報出版《我要活下去：韓國MERS風暴裡的人們》、 小樹文化《小難民塔莉亞》、蓋亞文化《被消失的香港》

文化部表示，本次獲選書籍及評選報告，都可於活動官網查閱（http://book.moc.gov.tw），相關推廣活動訊息亦將陸續於官網發布，歡迎各界踴躍參與，希望讀者可以循著這份書單，更深入理解世界的樣貌和文化，進而培養閱讀的興趣。

文化部 自然科普類 疫情 香港 中小學生讀物選介

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