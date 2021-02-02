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文化部「第43次中小學生讀物選介」 即日起受理報名

聯合新聞網 / 讀.書.人
文化部主辦「第43屆中小學生讀物選介」即日起開始受理報名！（圖／中小學生讀物選介　提供）
文化部主辦「第43屆中小學生讀物選介」即日起開始受理報名！（圖／中小學生讀物選介　提供）

文化部公佈「第43次中小學生讀物選介」活動簡章，即日起至3月12日止受理報名，凡於109年1月1日至12月31日期間，出版發行圖書（包含電子書）、套（叢）書或雜誌之法人、商號、團體、機關（構）、學校、個人均可參加。

文化部說明，中小學生讀物選介活動希望能推介適合中小學生的讀物，藉此培養兒少閱讀的興趣，文化部將邀集國內學者專家籌組委員會，辦理初審、複審及決審等評選作業。參選讀物適讀年齡層自「學齡前」至「高中職」階段，分八個參選類組，包含「圖畫書類」、「自然科普類」、「人文社科類」、「文學類」、「文學翻譯類」、「叢書、工具書類」、「漫畫類」、「雜誌類」。

獲選書單後續將公佈於活動官網，以作為兒童與青少年、家長、教師選擇讀物，以及各級學校、圖書館選購參考，官網也包含歷年讀物推介書單，歡迎有興趣的民眾上網搜尋或下載參閱。

本活動一律採用（網址: http://book.moc.gov.tw/book/），有意參加者請先上網詳閱報名簡章規定，並列印報名表連同應檢附之文件、參選讀物，於截止期限前，以掛號郵寄至承辦單位「聯合線上股份有限公司—中小學生讀物選介活動專案小組」（地址：22161新北市汐止區大同路一段369號）。

【第43次中小學生讀物選介】

報名日期：即日起至3月12日（五）

官方網站：http://book.moc.gov.tw/book/

（圖／翻攝自「中小學生讀物選介」官網首頁）
（圖／翻攝自「中小學生讀物選介」官網首頁）

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