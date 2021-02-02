文化部「第43次中小學生讀物選介」 即日起受理報名

對你而言生活少了閱讀有什麼差別呢？ 你可能會說好像沒有什麼差別，海明威的老人與海結局是無聊或精彩，跟我又有何干，我又不是捕魚人！ 你可能會說好像沒有什麼差別，紅樓夢的賈寶玉最後愛誰不愛誰，跟我又有何干，我又不是時間管理大師！ 你可能會說好像沒有什麼差別，天方夜譚裡頭的阿拉丁神燈巨人故事，跟我又有何干，我又不能跟他許願！

2020-10-16 11:30