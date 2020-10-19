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葉嘉青／從城市閱讀中培養孩子的全人發展

聯合新聞網 / 讀.書.人
（圖／中小學生讀物選介　提供）
（圖／中小學生讀物選介　提供）

策展人簡介

葉嘉青，臺灣師範大學講師暨臺灣閱讀協會常務理事。幼兒教育、幼兒文學及兒科護理的專業背景，支持我投入早期閱讀推廣的興趣與使命。著作及譯作有《繪本小學堂-與0~6歲孩子一起悅讀》、《兒童文學的啟發式教學》等。

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策展人／葉嘉青

閱讀對許多人來說，是獲得知識、發現與解決問題、陶冶身心等的良方。對於早期閱讀研究及推廣人的我來說，還肩負了將閱讀介紹給孩子及師長的使命。我常會尋訪城市中不同的閱讀角落，了解有那些軟硬體的閱讀資源可以推薦給親子，包括在國家音樂廳中欣賞交響樂團與偶戲團合作表演的繪本故事，在北市圖駐動物園的行動書車旁享受星光閱讀，在南海學園的街道巷弄裡參加史博館的繪本走讀等。從這些經驗中，我體悟到不論在城市中的任何角落閱讀，多元的閱讀及書的品質都是最重要的。回歸到我的專業及使命，心心念念的就是如何提昇孩子的全人發展，幫助他們自處與和他人相處，而親子共讀就是從小紮根且終身有效的方法之一。

從孩子的生活談閱讀及推薦好書

孩子的全人發展可以透過日常中的生命教育，讓孩子了解他與自己、別人，以及世界的關係，並學習如何和平自在的共處。我們可以針對這些面向，提供適合孩子的年齡發展、能反映時事，以及融合了多元觀念的好書，透過閱讀幫助孩子健康成長、快樂學習。很榮幸參與文化部第42次中小學讀物選介的評審工作，並從中發現了許多適合孩子與師長的好書。將依照「孩子與自己」、「孩子與他人」、「孩子與世界」三個主題推介。

孩子與自己

身體照顧-《輪椅是我的腳》將身障者的生活及心理描繪的生動細膩，以融合的精神談肢障者的感受與需要。《小不隆咚：我們是微生物！細菌、病毒與真菌小小世界裡的大知識》符合防疫治療的需要，介紹微生物的特質，以及對人類正、負面的影響。

情緒管理-《大樹，你給我記住！》以主角暴躁的滑稽行為凸顯惜物感恩，以及控管情緒的重要。

認知學習-《大開眼界》顛覆習以為常的觀看世界角度，重新建構視覺在日常中引起的身心反應。發想與設計極富創意、趣味及藝術性。

自信強化-《車站老鼠》莫里斯發揮服務精神及善用小巧體型，為自己贏得自信與認同。《天氣之子》結合了科幻與寓言，男女主角憑著異稟與決心戰勝了命運的考驗。

勇氣增強-《我的獵人爺爺：達駭黑熊》透過祖孫共同營救黑熊的行動，將布農族生態保育的倫理，以及主角堅守信念保衛族人的勇氣精彩呈現。

（左）書名:《大樹，你給我記住》／出版社:步步出版（中）書名:《輪椅是我的腳(二版)》／出版社: 台灣東方出版（右）書名:《我的獵人爺爺：達駭黑熊》／出版社: 四也文化出版
（左）書名:《大樹，你給我記住》／出版社:步步出版
（中）書名:《輪椅是我的腳(二版)》／出版社: 台灣東方出版
（右）書名:《我的獵人爺爺：達駭黑熊》／出版社: 四也文化出版

孩子與他人

尊重養成-《蝴蝶朵朵》以蝴蝶比喻受性侵的孩子，傳遞性侵防範法，並鼓勵受害的孩子。《男孩裡的小宇宙》以友誼的故事探討對「死亡尊嚴」的追求，以及安樂死的意義。

關懷愛人-《徐賓諾與紀歐惠:愛的超能力》以在地導覽的方式，講述一對挪威夫妻在台灣以醫療服務，視病如親的真實故事。

協力合作-《到部落共餐》以真實事件改編，布農部落的教會在答應接待漢人舉行婚禮後，部落群策群力，共同完成任務。

誠信培養-《第二個惡人》以多元角度探討謠言的可畏及社會正義，提醒孩子堅守誠信，不成為散布的幫兇。

接納包容-《魔法糖果》以特殊媒材及運鏡呈現超現實的異想世界，開放胸襟傾聽及接納萬物。

（左）書名:《到部落共餐》／出版社:小典藏出版（中）書名:《徐賓諾與紀歐惠：愛的超能力》／出版社:使徒出版社（中）書名:《第二個惡人》／出版社:拾光出版（右）書名:《魔法糖果》／出版社:維京出版
（左）書名:《到部落共餐》／出版社:小典藏出版
（中）書名:《徐賓諾與紀歐惠：愛的超能力》／出版社:使徒出版社
（中）書名:《第二個惡人》／出版社:拾光出版
（右）書名:《魔法糖果》／出版社:維京出版

孩子與世界

自然保護-《哇!公園有鷹》以版畫呈現公園的自然景觀，視角多元、描繪細膩，引導孩子觀察台灣的在地生態。《阿德老師的科學教室2-動物妙事多》改編自阿德老師和孩子的真實科學課程記錄。培養孩子思考、觀察、提問與推論的科學素養。

社會互動-《再見，我美麗的鳥兒：一個敘利亞難民小孩的故事》敘利亞人在難民營中互相扶持與安慰，儘管戰爭殘酷，仍無法摧毀人性的光輝與溫暖。《愛呆西非連加恩【愛的接力版】》描述富愛心與行動力的臺灣醫師如何在西非透過行醫、鑿井、蓋孤兒院、建小學等，與當地人互動及提供幫助。

人文素養深耕-《巴黎的獅子》以抒情、藝術的手法呈現一個異鄉人在巴黎尋求融合與歸屬的過程，引導讀者進行一場詩性的巴黎巡禮。

哲學思辨-《去投票吧！：做出選擇，創造改變》強調生活中的理性與民主素養，培養民主精神及了解選舉真諦。

價值觀樹立-《是誰搶走了我的名字？》提醒人人都應該正視霸凌，發揮同理心與付諸正義行動，保衛自己與他人的權利。

（左）書名:《再見，我美麗的鳥兒：一個敘利亞難民小孩的故事》／出版社:小魯文化出版（中）書名:《哇！公園有鷹》／出版社: 青林出版（右）書名:《去投票吧！：做出選擇，創造改變》／出版社: 親子天下出版
（左）書名:《再見，我美麗的鳥兒：一個敘利亞難民小孩的故事》／出版社:小魯文化出版
（中）書名:《哇！公園有鷹》／出版社: 青林出版
（右）書名:《去投票吧！：做出選擇，創造改變》／出版社: 親子天下出版

以上只是此次獲選好書的一小部分，希望能在城市的每個角落發現閱讀為生命帶來的契機與樂趣，一起享受好書的豐盈與美好。


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第42次中小學生讀物選介

文化部辦理「第42次中小學生讀物選介」，活動目標致力於鼓勵出版業者提升中小學生課外讀物品質，為兒童和青少年打造優質閱讀環境，同時，更希望遴選出推薦的課外讀物書單，不僅能提供大家選書參考使用，也能啟發青年學子閱讀的興趣與涵養。

本次評選活動歷經3個月，共評選出8大類，圖畫書類、自然科普類、人文社科類、文學類、文學翻譯類、叢書工具書類、漫畫類、雜誌類，評審委員由3,735種參選讀物中選出642種，佔參選總量17%。

想了解更多獲選好書，請至官網查詢：http://book.moc.gov.tw/book/


文化部 閱讀 中小學生讀物選介 幼教 生命教育

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【城市x日常閱讀】 第42次中小學生讀物選介 線上主題書展上線！

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【找尋一份美好書單】文化部中小學第42次獲選好書倒數展出

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10萬有獎徵答好禮送給你！中小學生讀物選介看見臺灣原創

選出你心中的臺灣原創力，有獎好禮送給你！文化部每年辦理「中小學生讀物選介」，由專業評審選出600多本適合中小學生閱讀書籍，為了推廣這些好書，更特別舉辦有獎徵答活動，邀請讀者選出心中最喜歡的臺灣原創「精選之星」。

中小學生讀物選介「大家i閱讀」系列活動 │探尋在地獨立書店 作家主題講座免費報名

文化部為推廣第42次中小學生讀物選介好書，特別於9月起舉行「大家i閱讀」系列活動，首先登場的是9/18（五）高雄文學館【「讀」你的荒唐時代_不迷路的自處人生】主題講座，由入選今年人文社科類精選之星《能自處，也能跟別人好好相處：成熟大人該有的33個心理習慣》一書的作者、療癒系心理學作家－劉軒，運用心理學的知識，帶大家學習如何運用情緒和SQ（社交智商）掌握人際關係，歡迎至活動官網（http://book.moc.gov.tw/book/?pg=5_Promote108.html ）線上免費報名參與。

文化部「第42次中小學生讀物選介」結果出爐 閱讀一份美好禮物

文化部辦理「第42次中小學生讀物選介」結果出爐，本次共計選出8大類642種推介讀物及70本精選之星，為師生及家長推薦多元的課外讀物，鼓勵中小學生吸收知識與培養美感，讓閱讀成為陪伴中小學生成長的禮物！

文化部「第42次中小學生讀物選介」 3/6 徵件倒數

文化部公佈「第42次中小學生讀物選介」簡章，自109年1月30日起至3月6日止受理報名，凡於108年1月1日至12月31日期間出版發行圖書（包含電子書）、套（叢）書或雜誌之法人、商號、團體、個人均可參加。

文化部「第42次中小學生讀物選介」 開始受理報名

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打破圍牆 找回溫暖的所在 ──《用九柑仔店4：夢想與現實的拋物線》

今年再度掀起討論度，讓許多北漂青年戳中哭點、強烈共鳴的暖心臺劇《用九柑仔店》，是改編自臺灣漫畫家阮光民的同名作品，而原著漫畫《用九柑仔店4：夢想與現實的拋物線》同時榮獲本屆評審委員的大力讚賞，是今年漫畫類推薦的優良讀物之一。

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為推廣第41次中小學生讀物選介好書，文化部主辦「大家i閱讀」系列活動，與在地獨立書店合作，一起走入校園為學生們規畫精彩的主題書展體驗。

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