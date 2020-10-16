鄭俊德／城市的日常閱讀，城市偉大的開始

策展人簡介 鄭俊德，百萬粉絲團 閱讀人主編，創業13年，身兼多個斜槓身份，每年線上直播介紹分享超過800本各類新書，成立目前台灣最大的線上讀書會「閱讀人同學會」，社員每週線上討論書單超過300本。 ▶鄭主編精選20本書單搶先看：點我

策展人／鄭俊德

對你而言生活少了閱讀有什麼差別呢？

你可能會說好像沒有什麼差別，海明威的老人與海結局是無聊或精彩，跟我又有何干，我又不是捕魚人！

你可能會說好像沒有什麼差別，紅樓夢的賈寶玉最後愛誰不愛誰，跟我又有何干，我又不是時間管理大師！

你可能會說好像沒有什麼差別，天方夜譚裡頭的阿拉丁神燈巨人故事，跟我又有何干，我又不能跟他許願！

這些看似沒有差別的人生體悟，對這個城市多數人而言或許沒有差別，但卻在某些人生命裡產生了力量，有些人在《老人與海》得到了勇氣，在自己的人生難題中選擇搏鬥不放棄；有些人在紅樓夢的故事中體悟了眼看他起高樓，眼看他宴賓客，眼看他樓塌了，理解人生的無常；有些人雖沒有找到神燈，卻因著天方夜譚的奇思異想，寫出一篇篇膾炙人口全球大賣的電影劇本。而我本身因為工作關係，可以收到來自各出版社各種類別的書籍，有幸可以不用過於走跳各地，就能閱覽不同的文化及故事，在這個快步調的城市中，從中摸索屬於自己的讀物，將這樣的閱讀經驗傳遞出去，當你懂得使用閱讀，你的人生將有所差別，但是又該如何閱讀或是選擇適合自己的閱讀呢？

這個城市需要什麼樣的讀物呢？

這次榮幸受邀擔任文化部109年第42次中小學生讀物選介評選活動，人文社科類評審委員。參與了才知道評審老師陣仗的龐大與專業，也感謝文化部以及聯合線上有心的邀請與策劃，經過數個月的數千本書籍評選討論下，八大類共優選出642本好書清冊，這些書籍不單適合學童閱讀，更適合幫助許久未曾閱讀的大人們可以愛上閱讀的好書。

以下也私心從我個人的推薦角度優選出以下好書，並依七大類簡單介紹，或許你也可以從中找到適合你的好書，點燃你的閱讀興趣。（評選共有八類，第八類為雜誌）

書名:《蝴蝶朵朵》／出版社:字畝文化

圖書類《蝴蝶朵朵》是台灣第一本以熟人性侵為題材的兒童繪本，作者幸佳慧老師雖已離開但卻遺愛在人間，其中知名藝人隋棠也加入種籽講師，更在校園推廣本書中救贖了需要被幫助的女孩。

自然科普類《打火哥的30堂烈焰求生課：第一線熱血消防員親授關鍵保命絕招，破解火場迷思》作者本身就是消防員，這本書要教導大眾正確的公共安全觀念，過去我們總認為家中失火，躲浴室就對了？樓下失火，往上跑為上策？遭遇濃煙，溼毛巾摀口鼻準沒錯？但這三項卻可能使我們延後被獲救的機會。

人文社科類《能自處，也能跟別人好好相處》成熟與幼稚之間的差別不在年齡，而在安放情緒的能力。心理學專家劉軒老師的好書，幫助我們學習跟自己的心好好在一起，透過日常的小勝利累積出天然自信心。

書名:《有禮這一家：生命禮俗大揭祕》／出版社:聯經出版

文學類《有禮這一家：生命禮俗大揭祕》傳統習俗文化該如何傳承？例如：安胎、滿月、安太歲、抓周，這本書幫助大朋友小朋友可以了解禮俗背後的意義。鄭宗弦老師以小學生的視角，描述1980年代的一個大家族，在面臨每個人生命各個階段時，如何藉由生命禮俗，表達對生命的尊重與期盼，達成該階段的任務。

文學翻譯類《我叫做小洋，我一點也不特別》如果都找不到自己的優點或專長，怎麼辦？不知你會如何回答。書中的主角是九歲男孩小洋有一個姐姐、一個弟弟，但比起來，他沒有姐姐聰明，也沒有弟弟可愛，甚至覺得爸爸媽媽不是那麼關心自己。小洋沮喪地想：他不只是有許多的小缺點，就連有什麼優點，他自己也想不到。這到底該怎麼辦呢？小羊和好朋友討論後決定要挑戰金氏世界紀錄。不過，事情並沒有想像中那樣順利……。本書作者凱瑟琳．韋瑞肯，試圖以九歲孩子的目光去解釋「特別」的定義，重新思考和詮釋「自我認同」。

叢書工具書類《沒有富爸爸，也能富一生：青少年必備的金錢理財指南》很多父母的期待就是孩子能夠透過學習考取好的大學，有好文憑未來比較能找到好工作，因此生活經濟無虞，但關於理財教育卻從來不是校園教育的一環，出社會再學真的來得及嗎？這本書從第一次拿零用錢、領壓歲錢開始，就學會如何謹慎花錢、聰明存錢，讓孩子擁有一生受用的理財知識，並且建立正確的財務觀念，簡單好懂，連理財小白的大人們閱讀也能受用。

漫畫類《癌症好朋友》透過繪本風格方式呈現人們對身體病痛的反應，帶讀者認識癌症與家庭關係，有助於青少年理解生老病死。當癌症議題已幾乎是每個家庭或多或少會遇到的難關，無論是出現在自己的家人或是親戚，抑或自己本身就是癌症患者，與其逃避不如好好重視這個世紀絕症，更能珍惜光陰活在當下。

（左）書名:《我叫做小洋，我一點也不特別》／出版社:玉山社出版

（中）書名:《打火哥的30堂烈焰求生課：第一線熱血消防員親授關鍵保命絕招，破解火場迷思》／出版社: 遠流出版

（右）書名:《癌症好朋友》／出版社: 慢工文化出版

閱讀屬於你的專屬書單

光介紹這七本，不知有沒有勾起你對閱讀的好奇與興趣呢？這些好書內容老少閒宜，適合學生閱讀，更適合親子共讀以及好久沒有閱讀的大朋友們一探究竟，對於生活以及人生都能有大大助益。

最後，對這城市而言少了閱讀有什麼差別呢？我想當你知道閱讀的價值，就會知道差別可大了，多了閱讀，城市與你才有機會變得偉大。





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