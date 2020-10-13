【找尋一份美好書單】文化部中小學第42次獲選好書倒數展出
文化部為推廣第42次中小學生讀物選介好書，特別於9月-10月舉行「大家i 閱讀」系列獲選書展活動，於臺北閱樂書店、嘉義洪雅書房、臺東晃晃書店及高雄李科永記念圖書館等藝文書店場域，將各自展示精選出的獲選書籍，邀請讀者探尋閱讀的美好，歡迎民眾前往閱覽。
臺北閱樂書店（臺北市信義區光復南路133號）書展將於9/24（四）至10/25（日）舉行，策展主題為「『臺漫日常』—最親民的閱讀」。漫畫對讀者而言是容易親近的，也讓閱讀變成是一件輕鬆有趣的事情，進而讓內容成為生活中可分享的日常，閱樂書店期望閱讀像呼吸一樣在生活中的輕鬆自然。
嘉義洪雅書房（嘉義市東區長榮街116號）書展於9/28（一）至10/28（三）舉行，策展主題為「秋季洪雅兒童日」。洪雅書房長期關注社會議題、投入文史社運、結合社區藝文，此次特別響應在入秋之際舉辦「秋季洪雅兒童日」書展，希望可以更全面地推廣閱讀理念深耕發展。
臺東晃晃書店（臺東市漢陽南路139-1號）書展於9/28（一）至10/23（五）舉行，策展主題為「循著祖先走過的足跡，尋根」。晃晃書店期待找回祖先與大地相依的精神，理解人與土地的連結記憶就越鮮明，並透過原住民多元文化視野的書籍，引領讀者及青少年開啟自由探索自我之路。
李科永紀念圖書館（高雄市前金區民生二路37號），書展於9/18（五）至10/23（五）舉辦「第42次中小學生讀物選介」獲選書籍展覽。
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第42次中小學生讀物選介
文化部辦理「第42次中小學生讀物選介」，活動目標致力於鼓勵出版業者提升中小學生課外讀物品質，為兒童和青少年打造優質閱讀環境，同時，更希望遴選出推薦的課外讀物書單，不僅能提供大家選書參考使用，也能啟發青年學子閱讀的興趣與涵養。
本次評選活動歷經3個月，共評選出8大類，圖畫書類、自然科普類、人文社科類、文學類、文學翻譯類、叢書工具書類、漫畫類、雜誌類，評審委員由3,735種參選讀物中選出642種，佔參選總量17%。
想了解更多獲選好書，請至官網查詢：http://book.moc.gov.tw/book/
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