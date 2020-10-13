【找尋一份美好書單】文化部中小學第42次獲選好書倒數展出

文化部為推廣第42次中小學生讀物選介好書，特別於9月-10月舉行「大家i 閱讀」系列獲選書展活動，於臺北閱樂書店、嘉義洪雅書房、臺東晃晃書店及高雄李科永記念圖書館等藝文書店場域，將各自展示精選出的獲選書籍，邀請讀者探尋閱讀的美好，歡迎民眾前往閱覽。

臺北閱樂書店（臺北市信義區光復南路133號）書展將於9/24（四）至10/25（日）舉行，策展主題為「『臺漫日常』—最親民的閱讀」。漫畫對讀者而言是容易親近的，也讓閱讀變成是一件輕鬆有趣的事情，進而讓內容成為生活中可分享的日常，閱樂書店期望閱讀像呼吸一樣在生活中的輕鬆自然。

嘉義洪雅書房（嘉義市東區長榮街116號）書展於9/28（一）至10/28（三）舉行，策展主題為「秋季洪雅兒童日」。洪雅書房長期關注社會議題、投入文史社運、結合社區藝文，此次特別響應在入秋之際舉辦「秋季洪雅兒童日」書展，希望可以更全面地推廣閱讀理念深耕發展。

臺東晃晃書店（臺東市漢陽南路139-1號）書展於9/28（一）至10/23（五）舉行，策展主題為「循著祖先走過的足跡，尋根」。晃晃書店期待找回祖先與大地相依的精神，理解人與土地的連結記憶就越鮮明，並透過原住民多元文化視野的書籍，引領讀者及青少年開啟自由探索自我之路。

李科永紀念圖書館（高雄市前金區民生二路37號），書展於9/18（五）至10/23（五）舉辦「第42次中小學生讀物選介」獲選書籍展覽。





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