跟著劉軒在自處與別人相處之間，找回自在

書名：《能自處，也能跟別人好好相處：成熟大人該有的33個心理習慣》作者：劉軒出版社：天下文化出版時間：2019年1月30日

文化部第42次中小學生讀物選介獲選公告後，「大家i閱讀」推廣活動也同步起跑。今年的主題講座邀請榮獲本屆人文社科類精選之星《能自處，也能跟別人好好相處》的作家－劉軒，和大家說說什麼是自處，如何和別人相處及找到自己的特質。

當天活動熱鬧非凡，與讀者互動更是充滿軒式風格，並且分享心理學的基礎概念，讓民眾回歸自己的思考，了解更多自處及和別人相處的精彩論點。

講座開始，劉軒簡單調查了聽眾對於「自處」和「對別人相處」的看法，其中有位先生的回答也是現下許多人的心情：「跟別人相處時會想做自己，但做自己時又容易傷害別人，因此，不想得罪別人，又想做自己，真的很難。」回應他的說法，開啟了講座的序幕。

其實不論是跟自己相處，或是和別人相處，都有一個共通點，同時是令人嚮往且追求的，那就是「自在」，這也是劉軒一直在追求的，希望帶著大家一起探討什麼是自在。首先他先問大家，你知道自己是內向還是外向的人嗎?

（圖／中小學生讀物選介 提供）

外向者，學習品味獨處的甜美；內向者，練習享受熱鬧的繽紛

內向跟外向的人有一個很大的差別，不是在於他們喜不喜歡社交，而是在於社交給他們的感覺，內向的人在社交的時候，往往時間一久就會累，而外向的人是自處時比較累，反而自處久了就會想往外跑，由此可見，外向的人跑出去是充電而回家是耗電；內向的人出去是耗電，回家是充電。

心理學家曾做研究，在醫院的嬰兒室裡觀察發現，當醫院發出警報聲時，有些嬰兒會轉向警報的方向，有些嬰兒會轉反向。而他們長大後再進一步測驗時，發現當時轉向警報的那些人是比較外向的，反之則是偏內向的人，顯示內向外向是屬於天生的氣質。繼續研究發現，雖然不是那麼絕對，但有可能是源自小腦有個RAS(Reticular Activating System)系統，它運作處理我們接受外來的刺激訊息，進而接合和其他腦部部位去協調，這個的敏感度很可能就是內向跟外向的差異。

而認識自己是什麼樣特性的人才是最重要的，很多朋友會誤認為內向就是不擅社交或是不喜歡社交，其實事實不是如此，內向不等於害羞，不喜歡社交或許是因為他們沒有社交經驗，而外向也是有很害怕社交的，有些百分之百外向者，很喜歡跟人接觸，但是有很嚴重的社交焦慮症，所以，社交好或不好、外向或內向其實沒有絕對關係的，劉軒分享自己做的任何實測都顯示他是一個內向的人，他透過多年的經驗和訓練的機會，才有今天站在這裡和大家分享的自己。

一般社會中，兩種特性可以為許多時候帶來不錯的互補，當外向的好處，就是你可以勇於表現、爭取機會，會議上先發表意見讓上司覺得不錯，懂得如何建立關係，反之，有許多老闆或主管都是偏內向者，他們懂得怎樣去思考，怎樣做得更好，在人與人之間的敏感度是不錯的，或許不是喜歡常和人社交，卻可以擁有一定的觀察力來從旁協調。不論看事情的方式角度、社交模式，我們都該珍惜自己的特質。

無論是內向還是外向，很多時候這兩種特性可以帶來不錯的互補。（圖／中小學生讀物選介 提供）

你的情感來自於動作 展現你的High Power Pose

在講座中，劉軒也分享了「具身認知」的概念，這個看似很新的心理學名詞其實不新，早在19世紀一位心理學元老William James就有提出這個問題，當時他說：「我是因為快樂所以跳舞？還是因為我跳舞所以我快樂？」這在生活當中思考如何自處或是好好和別人相處時，這些話是蠻有寓意的。

而什麼是具身認知呢？它的概念就是用我們的身體來思考，不是用大腦，這跟傳統心理學不一樣，過去認知我們大腦會發一個指令叫你的手腳可以開始動，而手腳頂多是傳訊息回大腦告訴它：我動了，而具身認知是全身的很多器官，所分泌的賀爾蒙、所感受到的、還有肢體的位置，全部都傳回給大腦，大腦再去解讀這些訊息來構成我們對事件的認知。

例如拿一支鉛筆或筷子用牙齒咬著，15分鐘後給你看漫畫，你會覺得漫畫比較好笑，因為當你這樣時已啟動所有笑的肌肉，這告訴我們，我們可以透過身體把自己喬到一個狀態，這個狀態會反向通知大腦讓我們跟著某種情緒出現。另一個例子是前陣子我在台北參加一個飛輪活動，現場95%都是女性，老師跟音樂很重要，兩個對了，踩起來就很有勁，40分鐘結束前，老師神來一筆，換成優美的音樂然後跟大家說你今天所受到的委屈都踢到九霄雲外去了，現場突然一堆人哭了起來，邊踩邊哭，哭著跟老師說謝謝，為什麼? 因為老師牽引大家身體激動的狀態後，再點你一下，讓你放開來。

（圖／中小學生讀物選介 提供）

當你今天面對艱難的狀況時，可以喬好自己的體態，擺出一個high power pose，這是一位學者在哈佛商學院2010年做的實驗。把你的雙手插腰，讓你的腳同肩寬，深吸一口氣，然後吐氣，如果肩頸還是很緊肩膀就再往後伸展一些。研究顯示，光是維持這個姿勢十分鐘，就會發生很明顯的變化，你的睪固酮增加20%，你的壓力賀爾蒙降低25%。這位學者希望帶給所有女性，那些覺得在職場上沒有太多力量的，擺出自己的high power pose，通知你的大腦I’m Powerful，當你這樣表現，你的大腦會越相信這樣的狀態，多次循環下，就可以把自己改變成想要的體態和結果。與人相處也一樣，要把情緒建立起來，你的情感來自你的動作，要心情好就先讓自己動起來！

在講座期間，劉軒也邀清臺下聽眾和他一起擺出「pose」、動起來！（圖／中小學生讀物選介 提供）

找到內心的家 以欣賞取代期待

當你自處時，要知道自己內心的家在哪裡。我們每一個人的過去都跟童年有小小的、微不足道的美好感覺，那是一種情感的連結。它其實一直存在我們心裡，每都需要它時，會去尋找它，當我們找不到它時，會去找一個差不多像它的狀況。像幾年前我曾經做過催眠治療，我在那之中發現原來自己嚮往什麼樣的美好，當我們成年後，都有一個內心的家是我們在尋找的，如果可以倒帶讓自己找到以前內心的家，或許可以更容易找到現在內心的家。

（圖／中小學生讀物選介 提供）

當你對外或面對生活時，多半會抱有「期待」，對別人的期待，或別人對你的期待，但我們也常把需求跟期待搞混。馬斯洛金字塔底下的幾個需求，像是生理需求、安全感需求、歸屬感需求、被肯定需求、自我實現需求，人類其實心理的需求就這幾個，每個人都可以有需求的權利。但期待往往會有很多誤會產生，成熟的過程就是要開始越來越能分辨什麼是需求，什麼是期待。

舉個例子，有位朋友常抱怨父母親小時候沒有給他他所想要的關愛，讓他覺得不平衡。他跟父母分享計畫，父母聽了問他會不會太累，而他卻覺得父母只會說否定的話，我聽了認為聽起來像是關心他的話語，但那位朋友卻已經在內心情緒爆炸。以一個旁觀者看，那位朋友內心已經建立期待，他期待父母說出他所期待的話，卻沒有實現時，你其實已經進入過度期待的狀態，你所期待的東西都是偏向負面時，這叫做自我實現預言。

每個人或多或少都會有這樣的情況發生，當事件發生時不妨試著「以欣賞取代期待」，也許就會發現你對世界的看法也會開始變得樂觀！欣賞有個最簡單的方式就是感恩，對生活和所擁有的抱持感恩，希望每個人都能學會和自己自處，也能跟別人好好相處。

（圖／中小學生讀物選介 提供）





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