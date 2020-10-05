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10萬有獎徵答好禮送給你！中小學生讀物選介看見臺灣原創

聯合新聞網 / 讀.書.人
官網抽平版電腦、圖書禮券，更設立「愛讀書團體獎」，歡迎學校踴躍參加，一同爭取獎品及榮譽！（圖／中小學生讀物選介　提供）
官網抽平版電腦、圖書禮券，更設立「愛讀書團體獎」，歡迎學校踴躍參加，一同爭取獎品及榮譽！（圖／中小學生讀物選介　提供）

選出你心中的臺灣原創力，有獎好禮送給你！文化部每年辦理「中小學生讀物選介」，由專業評審選出600多本適合中小學生閱讀書籍，為了推廣這些好書，更特別舉辦有獎徵答活動，邀請讀者選出心中最喜歡的臺灣原創「精選之星」。

「我最愛的臺灣原創力－有獎徵答送好禮」活動時間為2020年9月29日(二)起至11月11日(三)止，於期間內上官網「有獎徵答」專區、FB粉絲專頁，依活動辦法回答問題，即可參加多重抽獎！得獎名單預計於11月20日前公告於官方網站。

文化部表示，本次獎品有平板電腦、圖書禮券等，總價值達十萬元新臺幣，除了「有獎徵答獎」、「FB參加獎」等個人獎外，更歡迎學校團體一起總動員參與，爭取「愛讀書團體獎」的獎品與榮譽，立即上網參加活動去！

☞官網抽獎活動頁：點我參加

☞ＦＢ抽獎貼文：點我參加


第42次中小學生讀物選介

文化部辦理「第42次中小學生讀物選介」，活動目標致力於鼓勵出版業者提升中小學生課外讀物品質，為兒童和青少年打造優質閱讀環境，同時，更希望遴選出推薦的課外讀物書單，不僅能提供大家選書參考使用，也能啟發青年學子閱讀的興趣與涵養。

本次評選活動歷經3個月，共評選出8大類，圖畫書類、自然科普類、人文社科類、文學類、文學翻譯類、叢書工具書類、漫畫類、雜誌類，評審委員由3,735種參選讀物中選出642種，佔參選總量17%。

想了解更多獲選好書，請至官網查詢：http://book.moc.gov.tw/book/


中小學生讀物選介 閱讀

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中小學生讀物選介「大家i閱讀」系列活動 │探尋在地獨立書店 作家主題講座免費報名

文化部為推廣第42次中小學生讀物選介好書，特別於9月起舉行「大家i閱讀」系列活動，首先登場的是9/18（五）高雄文學館【「讀」你的荒唐時代_不迷路的自處人生】主題講座，由入選今年人文社科類精選之星《能自處，也能跟別人好好相處：成熟大人該有的33個心理習慣》一書的作者、療癒系心理學作家－劉軒，運用心理學的知識，帶大家學習如何運用情緒和SQ（社交智商）掌握人際關係，歡迎至活動官網（http://book.moc.gov.tw/book/?pg=5_Promote108.html ）線上免費報名參與。

文化部「第42次中小學生讀物選介」結果出爐 閱讀一份美好禮物

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文化部「第42次中小學生讀物選介」 3/6 徵件倒數

文化部公佈「第42次中小學生讀物選介」簡章，自109年1月30日起至3月6日止受理報名，凡於108年1月1日至12月31日期間出版發行圖書（包含電子書）、套（叢）書或雜誌之法人、商號、團體、個人均可參加。

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