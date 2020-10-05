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10萬有獎徵答好禮送給你！中小學生讀物選介看見臺灣原創
選出你心中的臺灣原創力，有獎好禮送給你！文化部每年辦理「中小學生讀物選介」，由專業評審選出600多本適合中小學生閱讀書籍，為了推廣這些好書，更特別舉辦有獎徵答活動，邀請讀者選出心中最喜歡的臺灣原創「精選之星」。
「我最愛的臺灣原創力－有獎徵答送好禮」活動時間為2020年9月29日(二)起至11月11日(三)止，於期間內上官網「有獎徵答」專區、FB粉絲專頁，依活動辦法回答問題，即可參加多重抽獎！得獎名單預計於11月20日前公告於官方網站。
文化部表示，本次獎品有平板電腦、圖書禮券等，總價值達十萬元新臺幣，除了「有獎徵答獎」、「FB參加獎」等個人獎外，更歡迎學校團體一起總動員參與，爭取「愛讀書團體獎」的獎品與榮譽，立即上網參加活動去！
☞官網抽獎活動頁：點我參加
☞ＦＢ抽獎貼文：點我參加
第42次中小學生讀物選介
文化部辦理「第42次中小學生讀物選介」，活動目標致力於鼓勵出版業者提升中小學生課外讀物品質，為兒童和青少年打造優質閱讀環境，同時，更希望遴選出推薦的課外讀物書單，不僅能提供大家選書參考使用，也能啟發青年學子閱讀的興趣與涵養。
本次評選活動歷經3個月，共評選出8大類，圖畫書類、自然科普類、人文社科類、文學類、文學翻譯類、叢書工具書類、漫畫類、雜誌類，評審委員由3,735種參選讀物中選出642種，佔參選總量17%。
想了解更多獲選好書，請至官網查詢：http://book.moc.gov.tw/book/
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