10萬有獎徵答好禮送給你！中小學生讀物選介看見臺灣原創

選出你心中的臺灣原創力，有獎好禮送給你！文化部每年辦理「中小學生讀物選介」，由專業評審選出600多本適合中小學生閱讀書籍，為了推廣這些好書，更特別舉辦有獎徵答活動，邀請讀者選出心中最喜歡的臺灣原創「精選之星」。

「我最愛的臺灣原創力－有獎徵答送好禮」活動時間為2020年9月29日(二)起至11月11日(三)止，於期間內上官網「有獎徵答」專區、FB粉絲專頁，依活動辦法回答問題，即可參加多重抽獎！得獎名單預計於11月20日前公告於官方網站。

文化部表示，本次獎品有平板電腦、圖書禮券等，總價值達十萬元新臺幣，除了「有獎徵答獎」、「FB參加獎」等個人獎外，更歡迎學校團體一起總動員參與，爭取「愛讀書團體獎」的獎品與榮譽，立即上網參加活動去！

☞官網抽獎活動頁：點我參加

☞ＦＢ抽獎貼文：點我參加



